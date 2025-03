Van Gogh y Pete Seeger inspiran una impactante exposición de Anselm Kiefer en Ámsterdam

La exposición de Anselm Kiefer inauguró esta semana tanto en el Museo Van Gogh como en el Stedelijk Museum de Ámsterdam, Países Bajos

Cuando tenía solo 17 años, el artista alemán Anselm Kiefer siguió los pasos de Vincent van Gogh desde los Países Bajos, pasando por Bélgica y hasta Francia.

Ahora, más de medio siglo después, el museo que lleva el nombre del maestro neerlandés se une por primera vez con el vecino Stedelijk, museo de arte moderno y contemporáneo de Ámsterdam, para montar una exposición de gran magnitud de la obra de Kiefer, titulada Sag mir wo die Blumen sind”, una referencia al icónico himno pacifista “¿Dónde se han ido todas las flores?”, del cantante folk Pete Seeger. La abrió este viernes y estará abierta hasta el 9 de junio en el Museo van Gogh y el Museo Stedelijk.

Kiefer dijo que no tenía la intención de crear una exposición exclusivamente contra la guerra, aunque sigue de cerca los acontecimientos mundiales, incluido el conflicto desencadenado por la invasión rusa de Ucrania. “No digo ‘ahora hago una exposición contra la guerra’. Eso no lo hago porque sería un programa; no soy un artista programático”, señaló. “Hago lo que está dentro de mí, lo que tiene que salir. Y eso trata sobre todo tipo de cosas, sobre los muertos, sobre la guerra”.

El Museo van Gogh y el Stedelijk exhiben la obra de Anselm Kiefer, donde guerra, muerte y arte se entrelazan

La obra, a veces sombría, de Kiefer, arraigada en el hecho de haber crecido en la Alemania de la posguerra, podría no parecer relacionada de inmediato con los vibrantes paisajes y ricos colores de los jarrones de girasoles de van Gogh.

Pero basta con observar Los cuervos de 2019, de Kiefer, junto con Campo de trigo con cuervos de 1890, de van Gogh, y la inspiración en el trabajo del alemán salta de la pared. Los oscuros y amenazantes cuervos no son los únicos temas compartidos que ambos artistas representan.

Uno de los motivos más famosos de inspiración de van Gogh, los girasoles, también aparece en las obras de Kiefer. Un enorme girasol seco cuelga boca abajo en una vitrina de cristal, dejando caer sus semillas sobre un libro hecho de hojas de plomo, mientras que Sol Invictus muestra un girasol que se eleva sobre el artista, quien yace en una posición de yoga conocida como postura del cadáver.

La exposición también incluye algunos de los bocetos de su viaje siguiendo los pasos del torturado genio neerlandés.

"No soy un artista programático", dice Anselm Kiefer sobre su obra, que ahora se exhibe en el Museo van Gogh y el Stedelijk de Amsterdam

El artista alemán, de 79 años, tiene una larga relación no solo con van Gogh, sino también con el Stedelijk y los coleccionistas holandeses que compraron algunas de sus primeras obras. El Stedelijk exhibe obras tempranas como una escultura de un avión que recuerda a un bombardero B-1, hecho de plomo y titulado Viaje al final de la noche (no casualmente titulado como la novela de Louis-Ferdinand Céline sobre los horrores de la guerra).

La pieza central del Stedelijk es la instalación que da nombre a la exposición. Construida alrededor de la escalera central del museo, incluye ropa salpicada de pintura en perchas y pétalos de flores que caen de los cuadros hasta amontonarse en el suelo, entre muchas otras cosas. La enorme obra está compuesta por una larga lista de componentes, incluidos emulsión, óleo, acrílico, goma laca, pan de oro, sedimento de electrólisis, flores secas, paja, tela y acero.

La paja aparece en muchas de las pinturas de Kiefer, dando a las superficies una textura compleja que a veces evoca las atrevidas pinceladas de van Gogh. “Trabaja como una especie de alquimista transformando el material en arte”, dijo el curador Edwin Bakker del Museo van Gogh.

Girasoles, cuervos y memoria: la muestra de Anselm Kiefer en Ámsterdam dialoga con el legado de van Gogh

Kiefer dijo que escribió una de las líneas de la canción de Pete Seeger, que más tarde también fue interpretada en alemán por Marlene Dietrich, en la pared como parte de la instalación: “¿Quién aprenderá alguna vez?”. “Esta frase hace que la canción sea filosófica”, confesó el artista alemán. “Ya sabes, porque no podemos entender. No podemos entender, por ejemplo, que hoy ocurran cosas que ya pasaron en 1933”.

El ascenso de AfD en Alemania es “amenazante”

Durante el lanzamiento de la muestra, Kiefer, considerado por muchos como el mayor artista vivo del mundo, afirmó que su obra no tiene una intención abiertamente política, pero que sigue de cerca los acontecimientos.

Al ser consultado sobre la AfD, un partido antiinmigración que quedó en segundo lugar con poco menos del 21 por ciento de los votos en las recientes elecciones alemanas, Kiefer explicó: “Me siento amenazado. No solo desde Alemania”.

Alice Weidel, colíder del partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania (AfD)

“Esto se vuelve tan complejo que ya no puedes conectar las cosas de manera coherente. No tiene sentido”, afirmó el artista, de 79 años, quien alcanzó renombre con una serie de fotografías en las que posó en distintos escenarios europeos haciendo el saludo nazi, un gesto tabú. “Cuando estábamos en la Guerra Fría, también era muy peligroso... Pero era más claro, ¿sabes?”, añadió.

La guerra y la muerte han sido una constante en la obra de Kiefer, cuya casa familiar en Donaueschingen, al sur de Alemania, fue bombardeada la noche de su nacimiento, el 8 de marzo de 1945, dos meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial.

Fuente: AP

[Fotos: AP/Peter Dejong; REUTERS/Wolfgang Rattay; van Gogh Museum]