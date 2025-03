“Anora” hizo historia en los Oscar, pero su triunfo revela una vieja obsesión de Hollywood

Tráiler de "Anora", película estadounidense que resultó la gran ganadora de los premios Oscar 2025

Cuanto más cambia Hollywood, más permanece igual.

Analicemos por qué Anora arrasó en la 97ª edición de los Premios de la Academia, y logró un hito histórico. Mikey Madison, con 25 años, es la novena ganadora más joven del Oscar a mejor actriz. Sean Baker es la primera persona en ganar cuatro Oscar por la misma película: produjo, dirigió, escribió y editó Anora, y obtuvo estatuillas por cada uno de estos roles. Anora es una película genuinamente independiente, realizada con un presupuesto de 6 millones de dólares -aproximadamente el 3% de lo que costó hacer Dune: Parte Dos- y, hasta la noche del domingo, carecía de grandes estrellas en su elenco.

Y aun así, aun así. ¿Qué pasa con la Academia y su eterno romance con las mujeres que venden sus cuerpos? En 1961, el Oscar a mejor actriz fue para Elizabeth Taylor en Butterfield 8 por interpretar a una “chica de compañía” que admite a su madre ser “la mayor perdida de todos los tiempos”. En 1972, Jane Fonda ganó por su papel de la prostituta Bree Daniels en el thriller Klute, de Alan J. Pakula. Y no fueron las primeras: Helen Hayes en El pecado of Madelon Claudet (1931), Donna Reed en De aquí a la eternidad (1953), Susan Hayward en Quiero vivir! (1958), Shirley Jones en Elmer Gantry (1960). Apenas el año pasado, Emma Stone ganó como mejor actriz por interpretar a la Frankenputtana de Yorgos Lanthimos en Pobres criaturas.

Mikey Madison, con 25 años, es una de las ganadoras más jóvenes del Oscar a mejor actriz

Actrices nominadas por interpretar lo que ahora llamamos trabajadoras sexuales, y antes se denominaba de maneras más crudas, incluyen a Audrey Hepburn en Desayuno en Tiffany’s (1961), Elisabeth Shue en Leaving Las Vegas (1995) y a Jodie Foster, de 12 años, como la prostituta preadolescente de Taxi Driver (1976). Y, por supuesto, Julia Roberts, cuyo papel debut como Vivian Ward en Mujer bonita (1990), de Garry Marshall, es ahora la iteración clásica del cliché hollywoodense de la “prostituta con corazón de oro”.

Anora parece construida conscientemente como una réplica a esa película. No celebra de ninguna manera el trabajo de la protagonista: Ani (Madison) es una stripper en un club masculino de Manhattan que negocia una semana de “compañía” con el hijo mimado (Mark Eydelshteyn) de un oligarca ruso. Pero tampoco lo condena. Al igual que en otras películas de Baker, como Tangerine (2015), The Florida Project (2017) y Red Rocket (2021), Anora presenta el sexo como un negocio, una mercancía dentro de un sistema capitalista que conlleva libertades y riesgos para quienes lo ejercen, la mayoría mujeres. Baker disfraza sus observaciones sociales empáticas y despojadas de juicios con una narrativa que combina drama y farsa, personajes agrios y la torpeza humana. La película se siente como algo completamente nuevo, y lo es. Pero, en algunos de los niveles en los que se percibe, Anora es la misma vieja historia.

"Anora", por su historia y personajes, bien puede ser vista como la contracara de "Mujer bonita"

La ceremonia del domingo por la noche fue notable en otros aspectos, entre ellos que no tuvo mayores contratiempos. La velada transcurrió sin escándalos: ningún miembro de la audiencia subió al escenario para abofetear a un presentador, ni hubo estrellas veteranas confundidas al anunciar el premio por un sobre incorrecto. Conan O’Brien, aunque careció del profesionalismo impecable de Jimmy Kimmel en ediciones recientes, fue agradable, divertido y mordaz. Para los espectadores mayores en casa, Billy Crystal apareciendo junto a Meg Ryan, su coprotagonista de Cuando Harry conoció a Sally, trajo una oleada de nostalgia, al igual que el solemne segmento In Memoriam, musicalizado con el Réquiem de Mozart (que generó controversia en redes sociales) y que culminó con los despedidas a David Lynch, James Earl Jones y el recientemente fallecido Gene Hackman.

Se podría decir que Kieran Culkin tentó demasiado a la suerte tras ganar mejor actor de reparto por Un dolor real con una anécdota íntima sobre cómo dejó embarazada a su esposa. Se podría opinar que el discurso del ganador a mejor actor, Adrien Brody (El Brutalista), fue casi tan largo como la película por la que ganó. (Ya ganó el mismo premio hace veinte años por El pianista y su carrera no despegó como esperaba, así que quizá se le podría perdonar la emotividad.) Se podría aplaudir y llorar por Zoe Saldaña, mejor actriz de reparto por Emilia Pérez -uno de los dos únicos Oscar que ganó la película más nominada de la noche (“El mal” también ganó por mejor canción)- mientras aceptaba con lágrimas la estatuilla como la primera dominicana en ganar un Premio de la Academia.

Y se podría aplaudir sinceramente el creciente internacionalismo y la independencia de los Oscar a medida que se aproxima su centenario. Una diminuta película animada letona hecha con 3,2 millones de euros (3,5 millones de dólares), la milagrosa Flow, superó a gigantes como Pixar (Inside Out 2) y DreamWorks (The Wild Robot). Aún estoy aquí, de Brasil, ganó mejor película internacional, una dulce revancha para el director Walter Salles, quien perdió en esta categoría en 1998 por Estación Central, cuya estrella nominada al Oscar, Fernanda Montenegro, es madre de Fernanda Torres, protagonista del nuevo filme también nominada al Oscar. The Brutalist, que también ganó en fotografía y música, es un épico realizado con un modesto presupuesto de 9,3 millones de euros (10 millones de dólares) por Brady Corbet, un actor de 36 años convertido en cineasta.

Meg Ryan y Billy Crystal presentaron el Oscar a la Mejor Película durante la 97ª edición de los Premios de la Academia en Hollywood, Los Ángeles, California

En uno de los momentos más dramáticos de la noche, la coproducción israelí-palestina No Other Land ganó como mejor largometraje documental. Una obra conmovedora y profundamente empática hacia los aldeanos palestinos cuyas casas y escuelas son demolidas por las Fuerzas de Defensa Israelíes, posiblemente es el primer largometraje en ganar un Oscar sin distribución en los EEUU. Este logro desafía la antipatía histórica de Hollywood hacia la causa palestina -recordemos a Vanessa Redgrave siendo abucheada en 1978 por su alegato sobre “matones sionistas”.

Los cineastas Basel Adra y Yuval Abraham pronunciaron probablemente los discursos más emotivos de la noche, con este último pidiendo un “camino diferente, una solución política” al conflicto insoluble de Israel y criticando a Estados Unidos por “ayudar a bloquear ese camino”. “¿Por qué no pueden ver que estamos entrelazados, que mi pueblo puede estar verdaderamente seguro solo si el pueblo de Basel también lo está?”, imploró Abraham.

Basel Adra y Yuval Abraham, directores de la coproducción israelí-palestina "No Other Land", reconocida como "mejor largometraje documental"

Ese fue el raro, desgarrador toque de realismo en una noche deliberadamente apolítica. Ni Donald Trump ni Elon Musk fueron mencionados; lo más cercano a una opinión fue O’Brien bromeando acerca de que Anora se convirtió en un éxito porque “los estadounidenses están emocionados de ver finalmente a alguien enfrentarse a un oligarca ruso”. Si tienes cierta edad, casi extrañarías el análisis político profundo de los discursos de los Oscar de los años 70.

Y aunque, a ojos de muchos (incluyendo a este crítico, que sigue considerando Nickel Boys la mejor película de 2024), Anora merece sus estatuillas doradas, las ironías abundan en su conquista de la Academia. Las épocas y las normas sociales cambian, pero Mikey Madison es apenas la última actriz talentosa en ser alabada por el “realismo” de su papel de trabajadora sexual, como lo fueron Hayes, Taylor, Fonda y Shue en su momento. (No Julia Roberts, pero era 1990 y nadie quería realismo.)

Quizás lo más contradictorio de todo fue ver a Madison, la última joven promesa alzada al estrado, venciendo a Demi Moore. El papel de Moore en la historia de terror alegórica La Sustancia -una estrella de Hollywood envejecida desesperada por recuperar su juventud- es una metáfora cruel, pero exacta, sobre cómo una industria dirigida por hombres y la cultura que la rodea trata a las mujeres como objetos desechables con fecha de caducidad.

Que Madison ganara mejor actriz -por interpretar a una stripper, nada menos- es casi literalmente el tema de La Sustancia, hasta el punto de que casi se podría imaginar a la coprotagonista Margaret Qualley aceptando el premio mientras Demi Moore cubría el Dolby Theatre de sangre y vísceras en una explosión, como sucede en la película. Pero así es Hollywood: donde la sangre en pantalla gana el Oscar a efectos especiales, la verdadera violencia se ejerce entre sonrisas, y finalmente, la música termina por cortarte, sin importar cuántos premios ganes.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: REUTERS/ Mike Blake y Jordan Strauss/Invision/ AP; REUTERS/Carlos Barria]