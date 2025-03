“La muerte es nuestro negocio”: la historia del mercenario ruso que el Kremlin usaba como propaganda

"Death Is Our Business: Russian Mercenaries and the New Era of Private Warfare" (“La muerte es nuestro negocio: Mercenarios rusos y la nueva era de la guerra privada”), de John Lechner

En mayo de 2023, 15 meses después de que comenzara la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Yevgeniy Prigozhin había tenido suficiente. El fundador del Grupo Wagner, una organización mercenaria frecuentemente utilizada por el presidente Vladimir Putin, estaba cada vez más frustrado con la gestión del Kremlin en la guerra. En un video que se propagó rápidamente por las redes sociales, el mercenario ruso lanzó una lluvia de improperios contra el aparato militar de Putin. Detrás de él, en la oscuridad, se veía un campo de cadáveres. En un país donde las muestras públicas de disidencia son raras, el mundo se preguntó: ¿era este el principio del fin del mandato de Putin?

Prigozhin apuntó sus armas hacia Moscú, pero Moscú respondió apuntándole a él. En agosto de 2023, dos meses después del fallido motín de Prigozhin, un avión en el que viajaba explotó y cayó del cielo. Si bien el Kremlin negó juego sucio, la comunidad de inteligencia de EE. UU. y muchos poderosos dentro de Rusia consideraron muy probable la involucración de Putin. La muerte de Prigozhin aceleró la publicación de varios libros dedicados a las preguntas: ¿qué era el Grupo Wagner?, ¿cómo logró tal poder y qué significan su auge y caída para el régimen ruso y el mundo?

Entre otras cosas, Death Is Our Business: Russian Mercenaries and the New Era of Private Warfare (“La muerte es nuestro negocio: Mercenarios rusos y la nueva era de la guerra privada”), de John Lechner, ofrece una nueva perspectiva sobre el rol de Wagner en África, mostrando cómo la creciente influencia del grupo allí alarmó a Occidente y facilitó el ascenso de Prigozhin dentro de Rusia. Lechner, periodista y experto en asuntos internacionales, viajó a Libia, República Centroafricana y otros lugares para aportar una gran cantidad de reportajes inéditos al tema, entrevistando a más de 30 miembros de Wagner en el proceso.

Yevgeny Prigozhin, quien era judío, formó un equipo improbable con Dmitry Utkin, un neonazi cuyo apodo militar era “Wagner”, en honor a Richard Wagner, el compositor alemán del siglo XIX tan admirado por el Tercer Reich

El Grupo Wagner (siglas PMC, por sus iniciales en inglés de “empresa militar privada”) fue fundado en 2014, durante la primera invasión de Ucrania por parte de Rusia. Prigozhin, un restaurador y antiguo vendedor de perritos calientes de San Petersburgo, amasó su fortuna atendiendo a Putin y, posteriormente, a los militares y las escuelas de Rusia. Pero sus ambiciones siempre fueron mayores. Como muchos, vio una oportunidad en la creciente beligerancia de Rusia en el escenario mundial.

Prigozhin, quien era judío, formó un equipo improbable con Dmitry Utkin, un neonazi cuyo apodo militar era “Wagner”, en honor a Richard Wagner, el compositor alemán del siglo XIX tan admirado por el Tercer Reich. Pero cada hombre aportó algo vital a lo que se convertiría en el Grupo Wagner: Prigozhin contribuyó con sus conexiones con Putin (y, por ende, protección legal -Rusia técnicamente aún criminaliza a los mercenarios), y Utkin aportó una experiencia militar que había afinado durante dos décadas.

La energía y ambición de Prigozhin no conocían fronteras geográficas. Wagner probó suerte primero en Siria. La idea era simple: tomar campos de petróleo y gas de manos de combatientes del Estado Islámico en nombre del régimen del presidente sirio Bashar al Assad y reclamar los beneficios. El resultado fue desastroso. En 2018, combatientes de Wagner atacaron los campos de gas de Conoco, controlados por Estados Unidos, creyendo que las tropas estadounidenses no responderían. Estaban equivocados, y decenas murieron. Prigozhin abandonó el país con el rabo entre las piernas, y los contratos lucrativos de petróleo y gas fueron para otros aliados de Putin desde hace tiempo.

África resultó ser el lugar donde Prigozhin operaría con mayor libertad, en parte, argumenta Lechner, porque al Kremlin le importaba muy poco. Lechner ofrece una concisa historia de Libia, Sudán y República Centroafricana (RCA) y describe cómo Wagner logró infiltrarse en el tejido político y militar de cada país.

Lamentablemente, a Occidente tampoco le importan mucho las políticas a largo plazo de estos lugares. Lechner condena acertadamente el “turismo sobre Wagner”, la manera en que muchos periodistas occidentales llegaron rápidamente y luego se marcharon de RCA para informar sobre mercenarios rusos. “Los medios estadounidenses y franceses publicaron artículos que pintaban a RCA como… un ‘anfitrión zombi para Wagner’”, escribe. “Implícito estaba la creencia de que los centroafricanos no tenían agencia. Solo los rusos tenían la capacidad de controlar los eventos”.

El megáfono de los medios occidentales, aunque distorsionador, funcionó de maravilla para Prigozhin en casa. Los beneficios reales de Wagner en África probablemente fueron modestos: mantener y explotar minas en entornos de poca seguridad es un negocio complicado y costoso. Pero el valor de Wagner para el Estado ruso no radicaba en su rentabilidad, sino en su efecto propagandístico. Wagner “era prueba para el Kremlin de que [las] iniciativas [de Prigozhin] eran una inversión valiosa”, escribe Lechner. “Su eficacia era menos importante que la reacción de Occidente hacia ellas”.

Un hombre frente a un monumento improvisado erigido tras la muerte en 2023 del jefe del grupo mercenario ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, y del comandante del grupo, Dmitri Utkin, durante una ceremonia conmemorativa celebrada para rendir homenaje a los combatientes de Wagner asesinados en Mali por rebeldes tuaregs del norte, en el centro de Moscú, Rusia. 4 de agosto de 2024 (Foto: REUTERS/Yulia Morozova)

Por lo tanto, no es de extrañar que la estrella de Prigozhin creciera meteóricamente en 2022, durante la invasión a gran escala de Ucrania. Tío Zhenya, como se conocía a Prigozhin entre algunas tropas, estaba siempre al frente. Sus videos desde las líneas de combate, ya fuera desde los campos de batalla o entre los escombros de otra ciudad destruida, daban una sensación de inmediatez a la guerra y, tanto si era genuino o no, la impresión de que se preocupaba por los hombres que luchaban allí. La personalidad de Prigozhin contrastaba notablemente con la de Putin y su politburó de madera, que transmitían sus reuniones formales desde salas revestidas en paneles de Moscú, lejos del conflicto.

Dieciocho meses después de la muerte de Prigozhin y tres años dentro de la guerra en Ucrania, no está claro qué papel desempeñó en el largo arco del conflicto. En Rusia, los combatientes de Wagner han pasado al control del Ministerio de Defensa. Al igual que muchas nuevas empresas antes de él, las tácticas de Wagner han sido efectivamente absorbidas por el Estado: el reclutamiento de convictos, por ejemplo, una táctica inicialmente empleada por Wagner, ahora es política militar. Wagner puede que ya no exista, pero la brutalidad que mostró en los campos de batalla de Ucrania y más allá persiste.

El subtítulo del libro de Lechner promete que Wagner marca una “nueva era de la guerra privada”, pero esa tesis no termina de cohesionarse. Wagner podría haber representado una nueva incursión para Rusia, pero las empresas militares privadas han sido un elemento fijo de la guerra durante las últimas dos décadas, desde Afganistán e Irak hasta, más recientemente, Libia y Sudán.

Paro Lechner, el valor de Wagner para el Estado ruso radicaba en su efecto propagandístico: Wagner “era prueba para el Kremlin de que [las] iniciativas [de Prigozhin] eran una inversión valiosa. Su eficacia era menos importante que la reacción de Occidente hacia ellas” (Foto: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

Sin embargo, el libro de Lechner es un esfuerzo admirable por arrojar luz sobre las víctimas de Wagner en Malí, Libia y RCA, personas que tienden a ser ignoradas en la prensa occidental. Fui testigo de una versión más pequeña de esta desatención como reportera en Ucrania en 2015. Cuando un alto al fuego puso fin temporalmente a los combates en el este de Ucrania, el interés de mis editores en el país cayó en picado. Una vez que dejó de ser escenario de una lucha entre grandes potencias -Rusia contra Occidente- Ucrania rápidamente dejó de importar.

Uno espera que Lechner y otros continúen relatando las historias de personas y países que la prensa occidental descuida vergonzosamente, incluso cuando el hombre del saco ruso no domina los titulares.

Fuente: The Washington Post