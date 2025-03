De la sátira al periodismo narrativo: cómo The New Yorker dio forma a un siglo de pensamiento

Muestrario de tapas del The New Yorker que conmemoraron un siglo de existencia

Los suscriptores de la edición impresa de The New Yorker conocen bien esa sensación: llega una vez a la semana o, a veces, como los autobuses, en pares. Por un momento, puedes lamentar el impacto ambiental de todo ese papel, pero una vez que lo desempacas, se convierte en una fuente de anticipación. Miras la portada, lees Shouts and Murmurs y hojeas las caricaturas. Incluso podrías atreverte con las reseñas de libros o sumergirte en un artículo. Pero sobre todo, inhalas la historia de un siglo de ensayos brillantemente editados y escritos de forma impecable.

The New Yorker ha evolucionado a la par de un siglo de cambios monumentales. Desde los estruendosos años veinte hasta la era actual, ha sido un fiel investigador de la historia, cubriendo guerras, levantamientos políticos, transformaciones culturales y revoluciones sociales.

La revista ha publicado a algunos de los escritores más influyentes de los siglos XX y XXI, incluidos Truman Capote, Ernest Hemingway, Jamaica Kincaid, Fiona McFarlane y Hiromi Kawakami, ofreciendo una plataforma tanto para gigantes literarios como para voces nuevas. También ha fomentado el crecimiento de destacados editores como William Shawn, Robert Gottlieb y Tina Brown, quienes ayudaron a convertirla en una institución.

The New Yorker es una de las publicaciones estadounidenses más relevantes del siglo XX y lo que val del XXI

Cuando The New Yorker fue fundada en 1925 por Harold Ross, era una revista satírica y ligera diseñada para la élite social de la ciudad. Los primeros números se inclinaban hacia lo que la editora de artículos Susan Morrison llamó una “vibra chispeante de la sociedad de los cafés”. Originalmente enfocada en el humor y la sátira, la revista se desarrolló gradualmente en una publicación seria conocida por su periodismo extenso, análisis político en profundidad y ficción de alta calidad.

La Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión. La guerra exigía reportajes serios y profundos, y The New Yorker estuvo a la altura del desafío.

Como observa Morrison:

Fue la guerra lo que realmente ayudó a que The New Yorker se consolidara en términos de reportajes importantes de no ficción […] con muchos más escritores sustanciales en el personal capaces de cubrir temas con profundidad, detalle y autoridad.

El cambio hacia el periodismo de investigación serio se hizo evidente con la publicación en 1946 de “Hiroshima”, de John Hersey, que ocupó un número completo. Este enfoque de dedicar un amplio espacio a un solo tema se repitió en momentos históricos clave, como la muerte de la princesa Diana y los ataques del 11 de septiembre de 2001 al World Trade Center.

Convocando a los lectores a desacelerar y comprometerse

Con aproximadamente 47 números entregados anualmente, The New Yorker exige que los lectores dediquen tiempo para comprometerse profundamente con una variedad de temas de gran impacto. Su estilo de periodismo de investigación pausado no puede consumirse en unos pocos segundos mientras se navega por las redes sociales.

Junto con su seriedad, conserva algo de su efervescencia a través de cómics y una extraordinaria amplitud temática, atrayendo a los lectores hacia temas inesperados –neurociencia, fuentes, ardillas– a través de narrativas meticulosamente elaboradas.

La revista continúa con esta tradición de doble función, reflejando la complejidad del mundo dentro de sus páginas. La tensión entre la inmensa profundidad y amplitud de contenido y el tiempo finito de los lectores añade a su atractivo. Es un desafío para quienes están dispuestos a invertir el tiempo necesario para explorar y digerir sus páginas.

David Remnick, editor desde 1998, ha guiado a la revista con una visión que combina tradición e innovación. En sus propias palabras, el objetivo es persistir en nuestro compromiso con las alegrías de lo que Ross inicialmente concibió como una revista cómica semanal. Pero estamos particularmente comprometidos con la publicación mucho más rica que emergió con el tiempo: un diario de registro e imaginación, reportajes y poesía, palabras y arte, comentarios sobre el momento y reflexiones sobre la época.

El ilustrador y humorista argentino Liniers, autor de varias tapas para The New Yorker

Los elegantes ornamentos de un pasado legendario

Aunque las aproximaciones al contenido han evolucionado, algunos aspectos de The New Yorker han permanecido consistentes. Su identidad visual, por ejemplo, ha sido notablemente estable: reconocida por su estilo ilustrativo y desprovista de titulares o adelantos.

La estética vintage de las ilustraciones de portada tiene su origen en 1925. La revista emplea una mezcla de artistas internos e ilustradores freelance, y posee una larga historia de colaboración con artistas destacados como Saul Steinberg y Art Spiegelman.

Con el tiempo, el arte de portada ha mantenido un enfoque en imágenes atrevidas y provocativas que abordan temas actuales. Muchas de las portadas se han convertido en historia cultural, como la portada negra sobre negro del 11 de septiembre.

Las celebraciones por el centenario de The New Yorker incluyen distintas actividades a lo largo de 2025

Hoy, el estilo depurado de The New Yorker transmite una tranquila autoridad. No sucumbe a las tendencias pasajeras, sino que permanece firme en su dedicación al arte y la cultura, y sus orígenes.

Más que una revista

Suscribirse a The New Yorker no es solo una cuestión de interés; es un acto de autodefinición intelectual. Nuestras elecciones de medios son herramientas poderosas en nuestro proceso de auto-creación. Teóricos culturales y de medios populares, como John Fiske y John Hartley, entre otros, han explorado cómo los medios moldean y reflejan nuestro sentido del yo.

The New Yorker ha construido una devoción envidiable entre sus lectores. Sus hogares están llenos de pilas de números antiguos, sin abrir, testigos de la relación continua con la publicación. Poseer la revista también señala una afiliación con una clase lectora específica, independientemente de si su contenido se lee alguna vez. El acto mismo de exhibirla crea una imagen de sofisticación, intelectualismo y conciencia cultural.

The New Yorker es una referencia para el periodismo cultural y de investigación en Occidente

Pero las pilas vienen con un tipo distinto de culpa también. ¿Qué dice de vos el hecho de que no hayas hecho tiempo para mantenerte al día con uno de los más famosos medios de periodismo de investigación y ficción de vanguardia del mundo?

Esa tensión habla de la dualidad de la experiencia con The New Yorker: mantener una suscripción representa un compromiso con el crecimiento personal, pero las revistas no leídas reflejan la complejidad de la vida moderna –donde el tiempo para una lectura profunda y reflexiva compite con las obligaciones diarias y la gratificación instantánea que ofrecen los medios digitales.

Su importancia no reside solo en la calidad de su periodismo de investigación o la amplitud de sus historias; se trata de identidad. Suscribirse es participar en un código cultural: una aspiración hacia el compromiso intelectual.

Fuente: The Conversation.