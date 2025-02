Los premios BAFTA condicionan la carrera por los Oscar: ¿cambia la favorita para “mejor película”?

"Cónclave", "El Brutalista" y "Anora", las grandes candidatas a ganar en la categoría "mejor película" del premios Oscar

El pasado domingo por la tarde, mientras los fans de la televisión estadounidense se preparaban para el especial del 50° aniversario de Saturday Night Live, los cinéfilos británicos entregaban su versión de los Oscar y complicaban el arte de predecir qué pasará en los premios de la Academia, que tendrán lugar en solo dos semanas en la gran gala de Hollywood.

Cónclave y El Brutalista se llevaron la mayor cantidad de premios en los BAFTA (Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión por sus siglas en inglés), con cuatro cada uno, siendo el thriller papal de Ralph Fiennes el que obtuvo el premio a la mejor película.

¿Qué efecto puede tener un espectáculo de premios al otro lado del océano en la gran noche del cine estadounidense? ¡Mucho! Los premios de cine británicos son los últimos en entregarse a tiempo para influir en la opinión de los miembros de la Academia de Hollywood. Y hay una superposición considerable entre los miembros de BAFTA y la Academia.

Ralph Fiennes en una escena de "Cónclave", del director alemán Andrew Berger

Entonces, ¿qué hacer con estas ondas que se propagan al otro lado del Atlántico? Algunas reflexiones.

<i>Cónclave</i>, gran candidata al Oscar

En las pasadas semanas vimos cómo Anora -el cuento de hadas fracturado del director Sean Baker, ganador de la Palma de Oro, sobre una trabajadora sexual de Brighton Beach (Mikey Madison) que se casa con un oligarca ruso- reclamó su lugar como favorita a mejor película en los Oscar. Ganó los premios principales en los Critics Choice Awards, y luego en los del Gremio de Productores y del Gremio de Directores, todos seguidos. También se llevó el premio al mejor guion original del Gremio de Escritores (aunque gran parte de su competencia en los Oscar no era elegible, debido a normas peculiares).

Estos premios gremiales tienden a ser predictivos, ya que son los primeros otorgados por personas de la industria que también son miembros de la Academia. Los premios del Gremio de Actores de la Pantalla (Screen Actors Guild) de este domingo serán el verdadero indicador del favoritismo de la industria, ya que la rama de actores es la más grande en la Academia. Después de los BAFTA, Anora sigue luciendo fuerte, habiendo ganado el premio a la mejor actriz para Madison y al mejor elenco en la entrega de premios británicos. Pero la película no tuvo un desempeño tan dominante.

Adrien Brody, ganador en la categoría "Mejor actor principal" de los premios BAFTA por su actuación en "El Brutalista"

Lo más interesante, sin embargo, son las películas que se llevaron la cima en los BAFTA. La sabiduría convencional nos haría creer que El Brutalista, la épica saga estadounidense del director Brady Corbet - protagonizada por Adrien Brody como un arquitecto judío húngaro que escapa al Holocausto y encuentra hostilidad en Pensilvania - era el pez gordo en la competencia, y la más probable de vencer a Anora por el premio principal. Pero entonces Cónclave se llevó el premio BAFTA a la mejor película -junto con los premios a la mejor película británica destacada, guion adaptado y edición. Mientras tanto, El Brutalista ganó mejor director para Corbet, mejor actor principal para Brody, fotografía y banda sonora original.

Dado que Conclave realmente no parecía una contendiente seria hasta ahora, su victoria en los BAFTA para mejor película parece más significativa. Supuestamente sobre la tensa elección de un nuevo papa, su director, Edward Berger, la ha descripto como un thriller político que podría desarrollarse en Washington D.C. sobre una institución en crisis, y la lucha entre los hombres que buscan liderar por el poder y aquellos que tratan de encontrar un camino recto, y la dificultad para diferenciar entre ambos.

Edward Berger posa con el premio a la "mejor película británica" por "Cónclave" en la 78ª edición de los Premios de la Academia Británica de Cine

Quizás vale la pena señalar que BAFTA adora a Berger, el director alemán detrás de Cónclave. El entusiasta apoyo de la organización a Sin novedad en el frente (2022), también de Berger -ganó siete de los 14 premios BAFTA- fue un factor importante que impulsó sus nueve nominaciones y cuatro premios en los Oscar. Por otro lado, el afecto de BAFTA por Cónclave podría no significar mucho. Como señala el periodista Clayton Davis de Variety, la película no tiene una nominación a mejor dirección en los Oscar, lo cual suele ser un mal augurio para una victoria a mejor película.

Por ahora, es emocionante pensar que mejor película podría ser una carrera de tres, con Anora ligeramente al frente, y Cónclave y El Brutalista casi empatadas detrás.

<i>Emilia Pérez</i> mantiene sus posibilidades

La votación de BAFTA ya llevaba una semana cuando una periodista rescató tuits, escritos en español, donde la estrella Karla Sofía Gascón supuestamente dijo que el islam estaba “convirtiéndose en un foco de infección para la humanidad que necesita urgentemente ser curado”; llamó a George Floyd “un estafador drogadicto”; y se burló de los Oscar de 2021 diciendo que parecían “un festival afro-coreano, una manifestación de Black Lives Matter o el 8M”. “La vacuna china”, escribió supuestamente en un tuit de agosto de 2020, “aparte del chip obligatorio, viene con dos rollitos de primavera, un gato maneki-neko, 2 flores de plástico, una linterna emergente, 3 líneas telefónicas y un euro para tu primera compra controlada”.

El director Jacques Audiard posa con el premio BAFTA a "mejor película de habla no inglesa"

Gascón se disculpó, pero también, en declaraciones y una entrevista televisiva entre lágrimas, parecía pintarse como la víctima. Afirmó que no retiraría su nominación al Oscar porque no había cometido ningún crimen. “Es como si pensara que las palabras no duelen”, dijo el director Jacques Audiard en una entrevista, agregando que no estaba hablando con la estrella de Emilia Pérez y que no quería hacerlo, porque sus tuits eran “imperdonables”.

Ese escándalo no parece haber tenido un efecto enorme en los votantes de BAFTA. El domingo, la película ganó dos premios. (Los BAFTA tienen fama de rechazar el trabajo de artistas afrodescendientes, así que tomen eso como lo vean conveniente). Desde el escenario de los BAFTA, Audiard agradeció a “mi querida Karla Sofía” al aceptar el premio a la mejor película en no lengua inglesa - marcando una aparente tregua que podría servir como preludio.

Karla Sofía Gascón, la controvertida protagonista de "Emilia Pérez"

A medida que se han acercado los Oscar, parece que la espiral descendente de Emilia Pérez se ha detenido. Gascón se ha disculpado y prometido guardar silencio para que el trabajo hable por sí mismo; no estuvo presente en los BAFTA pese a estar nominada. Recientemente, Bela Bajaria, directora de contenido en Netflix, declaró en el podcast The Town que todo el escándalo había sido “un fastidio”, particularmente para las otras actrices, el elenco y el equipo de producción que habían trabajado duro para defender la película. +

El mensaje a los miembros de la Academia fue claro: si les gustó la película, no castiguen a todos por las acciones de una sola persona. Y dado que la Academia está llena de profesionales de la industria que no querrían sufrir las consecuencias de los errores de un colega, tal vez la gira de disculpas y “es-una-lástima” esté resonando.

