“Riografías del Baudó”, una muestra fotográfica sobre el conflicto armado en Colombia

La exposición "Riografías del Baudó" cuenta con 50 fotografías que documentan la vida y resiliencia en medio del conflicto armado en el Chocó, Colombia

La galería Arte x Arte será el escenario de una muestra fotográfica que busca visibilizar los efectos del conflicto armado en el Pacífico colombiano y las formas en que las comunidades locales enfrentan esta realidad. Riografías del Baudó, un proyecto colaborativo entre la fotógrafa colombiana Fernanda Pineda y la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF), estará abierta al público del 26 de febrero al 9 de marzo, con entrada libre y gratuita.

La exposición reúne cincuenta imágenes que documentan la vida en el Alto Baudó, una región del departamento del Chocó, en Colombia, donde los habitantes enfrentan una crisis humanitaria derivada de los enfrentamientos entre grupos armados. Las fotografías no solo retratan las dificultades de estas comunidades indígenas y afrodescendientes, sino también sus prácticas de sanación y resiliencia, y destacan el papel de las mujeres sanadoras en la reconstrucción simbólica de un territorio herido.

El contexto del conflicto en el Alto Baudó

El Chocó, ubicado al noroeste de Colombia, es una región selvática atravesada por el Río Baudó. Este territorio, rico en biodiversidad, ha sido históricamente afectado por la violencia armada, lo que ha llevado a sus habitantes a vivir en condiciones de confinamiento forzado. Según detalló Médicos Sin Fronteras, esta situación limita gravemente el acceso de las comunidades a servicios básicos como la alimentación, la atención sanitaria y la educación.

Desde marzo de 2022, MSF implementó un plan de salud descentralizado en la región, con un enfoque étnico-comunitario. Este programa busca empoderar a los pobladores mediante herramientas para la prevención y atención primaria de la salud. Cuando los casos superan estas capacidades, los equipos de MSF brindan cuidados especializados o remiten a los pacientes a centros de salud más equipados.

"Riografías del Baudó" centra su atención en las prácticas locales que fortalecen el tejido social frente a las consecuencias de la violencia en el Pacífico colombiano

Un proyecto artístico para sanar y visibilizar

Con el objetivo de dar a conocer la situación humanitaria en el Alto Baudó, MSF convocó a Fernanda Pineda, una fotógrafa y cineasta colombiana reconocida por su trabajo en narrativas documentales. Pineda se adentró en las comunidades de Chachajo, Mojaudó y Puesto Indio, donde desarrolló un proyecto participativo que involucró a los habitantes en el proceso creativo.

En estas comunidades, las mujeres sanadoras desempeñan un papel fundamental. Ellas no solo atienden partos y enfermedades, sino que también son guardianas de los saberes ancestrales que permiten aliviar el dolor físico y emocional de sus vecinos. Como parte del proyecto, siete de estas mujeres fueron invitadas a seleccionar fotografías tomadas por Pineda que mostrarán lugares marcados por las cicatrices del conflicto. Posteriormente, las sanadoras intervinieron las imágenes utilizando elementos como suturas, remedios naturales y flores, los mismos que emplean en su labor cotidiana.

El resultado es una colección de imágenes que no solo documentan la realidad de estas comunidades, sino que también reflejan su capacidad para resistir y reconstruirse en medio de la adversidad. Según consignó MSF, el proyecto evitó representar a los habitantes como víctimas, para enfocarse, en cambio, en sus prácticas y conocimientos para sostenerse frente al conflicto.

De Bogotá a Buenos Aires: el recorrido de Riografías del Baudó

La muestra Riografías del Baudó fue presentada por primera vez en septiembre de 2024 durante la edición de Art Bo, una de las ferias de arte más importantes de Bogotá. Ahora, gracias a una iniciativa de MSF, llega a la galería Arte x Arte en Buenos Aires, donde podrá ser visitada de lunes a viernes de 14 a 20 horas y los fines de semana de 15 a 19 horas.

La entrada es libre y gratuita, lo que permite que un público amplio pueda acercarse a esta experiencia visual y reflexiva.

Las imágenes de esta exposición nacen de un trabajo conjunto entre Fernanda Pineda y las comunidades de Chachajo, Mojaudó y Puesto Indio

El legado de Fernanda Pineda

Fernanda Pineda, la artista detrás de este proyecto, es una fotógrafa y cineasta colombiana que ha dedicado su carrera a documentar la diversidad étnica y cultural de su país. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente, con exposiciones en espacios como Rivoli Galerie en París y el Bronx Documentary Center en Nueva York.

Pineda ha recibido múltiples distinciones, entre ellas el premio Bloomberg en el Eddie Adams Workshop y su selección como Fellow del programa Adelante Colombia de la International Women’s Media Foundation (IWMF). Además, su proyecto fotográfico YOLÜJA le valió un lugar en el prestigioso Joop Swart Masterclass de World Press Photo en 2024.

Entre sus obras más destacadas se encuentran los cortometrajes Balanta y Unless We Dance, que han sido premiados en diversos festivales. Con Riografías del Baudó, Pineda reafirma su compromiso con la creación de narrativas visuales que no solo informen, sino que también inspiren a la acción y al cambio.

La galería Arte x Arte, ubicada en Lavalleja 1062, será el espacio donde estas historias cobrarán vida del 26 de febrero al 9 de marzo.