Denuncian al escritor Kamel Daoud de contar la historia de una sobreviviente argelina sin su consentimiento (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El aclamado escritor Kamel Daoud ha sido demandado en Francia por invasión de la privacidad por parte de una sobreviviente argelina de una masacre en la década de 1990 en el país norteafricano, según informó el viernes una fuente, mientras aumentan las tensiones entre ambos países.

En 2024, el escritor franco-argelino ganó el máximo galardón literario de Francia, el Premio Goncourt, por su novela Hurias, centrada en la guerra civil de Argelia entre el gobierno y los islamistas en la década de 1990. La novela, prohibida en Argelia, cuenta la historia de una joven que pierde la voz cuando un islamista le corta la garganta mientras presencia la masacre de su familia durante la guerra.

En noviembre, la mujer, Saada Arbane, contó en la televisión argelina, usando un dispositivo de ayuda para el habla, que el personaje principal del libro está basado en sus experiencias. Una audiencia inicial en un tribunal de París está programada para el 7 de mayo, según una fuente cercana al caso que habló con la AFP.

Una citación fue entregada a la editorial del escritor, Gallimard, así como al propio novelista durante una firma de libros cerca de la ciudad suroccidental de Burdeos el jueves. Contactada por la AFP, Gallimard declinó hacer comentarios. Daoud, de 54 años, ha negado que su novela esté basada en la vida de Arbane.

Por la publicación de “Hurias”, novela ganadora del prestigioso Premio Goncourt, el autor francés fue demandado por “invasión de la privacidad, bajo el disfraz de ficción” (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Según una copia de la citación vista por la AFP, Arbane está reclamando 200.000 euros (unos 209.000 dólares), argumentando que una “coincidencia” semejante es “totalmente impensable”. La mujer, de 31 años, dice que contó su historia durante un tratamiento con una psicoterapeuta que se convirtió en la esposa de Daoud en 2016.

Historia íntima

Acusa a Daoud de usar los detalles narrados durante sus sesiones de terapia en su libro. Arbane no quería que su “historia singular, íntima y única” se hiciera pública y “nunca dio su consentimiento para que su relato fuera utilizado”, según la citación. También sugirió que algunos detalles sobre su historia que dice fueron usados en el libro podrían llevar a procesos penales en su contra en Argelia, según la citación.

El documento citaba una de las entrevistas de Daoud en las que se le preguntaba si su novela estaba inspirada en una mujer real. “Sí, conocí a una mujer con una cánula”, dijo, aparentemente refiriéndose a su dispositivo de ayuda para el habla. “Era una verdadera metáfora para esta historia”. La citación también incluyó a dos especialistas médicos de Francia y Argelia que atestiguaron la naturaleza sin precedentes de la lesión de Arbane.

El documento también enumeró varias docenas de pasajes de la novela sobre la familia del personaje principal, el ataque que sufrió, sus cicatrices y tatuajes como evidencia del supuesto “saqueo”. “Este proceso, en la historia judicial de la invasión de la privacidad, bajo el disfraz de ficción, es absolutamente excepcional”, dijeron William Bourdon y Lily Ravon, los abogados de la demandante.

“Es excepcional en términos del alcance del préstamo”, dijeron los abogados, agregando que la mujer, como resultado, sufrió un “daño muy grave”. Los abogados afirmaron que, aunque Daoud se presentaba como un “escritor comprometido”, “al escribir este libro, se ha desligado de toda ética, del respeto a los derechos de las mujeres y del respeto que debía a una persona que conocía”. Ya se han presentado dos denuncias en Argelia contra Daoud y su esposa.

Conocimiento público

Daoud dijo en diciembre que “todo el mundo” conocía la historia en Argelia. “Es de conocimiento público”, afirmó. “Lamento que ella se reconozca a sí misma en una novela que no la menciona, que no cuenta su vida, que no relata los detalles de su vida”, dijo. Daoud también sugirió que la mujer podría estar siendo “manipulada por el régimen” del que él es crítico.

Gallimard ha defendido a Daoud y a su esposa, diciendo que eran víctimas de ataques orquestados tras la prohibición del libro en Argelia. Las tensiones han aumentado entre Francia y Argelia, su excolonia, con la extrema derecha instando al gobierno en París a tomar medidas drásticas contra Argel, incluyendo la cancelación de ayudas, acuerdos de cooperación y entrega de visados.

Argelia ha mantenido detenido al novelista franco-argelino Boualem Sansal por cargos de seguridad nacional. Sansal, quien fue arrestado en el aeropuerto de Argel en noviembre, es una figura destacada de la literatura moderna francófona.

