¿Podemos pensar en el Diablo sin caer en la mitología cristiana?

El libro del día: "El mejor truco del diablo: Cómo desapareció el rostro del mal", de Randall Sullivan

La mañana del 20 de noviembre de 1961, Michael Rockefeller, el hijo de 23 años del gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, nadó hacia un grupo de guerreros asmat a lo largo de la costa suroeste de Nueva Guinea. Poco tiempo después, el heredero de una de las familias más ricas y poderosas del mundo, un joven universalmente descrito por amigos y familiares como bondadoso, fue, como descubrí mientras investigaba para mi libro Cosecha Salvaje, atravesado por lanzas, asesinado, cocinado sobre un fuego y comido.

Es difícil encontrar una definición más evidente de pecado, maldad y perversidad -la obra del Diablo, si se piensa en esos términos- que la violencia infligida a un cuerpo humano sagrado. Pero, ¿y si Pep, Fin y Ajam, los hombres que hicieron el acto, nunca habían oído hablar de Dios o del Diablo, de Adán y Eva y la serpiente? ¿Y si actuaban bajo sus propias leyes antiguas y sagradas y un concepto radicalmente diferente de maldad? ¿Y si los asmats no consideraban lo que le hicieron a Rockefeller como un pecado en absoluto, sino como una práctica ampliamente aceptada que restauraba el equilibrio y la armonía del mundo y permitía a toda una comunidad vivir en paz tras años de sufrimiento?

En The Devil’s Best Trick: How the Face of Evil Disappeared (El mejor truco del diablo: Cómo desapareció el rostro del mal), de Randall Sullivan, una pregunta como ésta nunca se plantea, y mucho menos se responde. Esta “investigación literaria, histórica y de campo sobre la ineludible realidad del mal y las incontables maneras en que la humanidad intenta entenderlo y enfrentarlo a través de la figura del Diablo”, como proclama la hoja de promoción, es un desastre total que está escrito estrictamente desde la perspectiva de la minoría de la humanidad que se declara cristiana, un grupo que ha existido por una ínfima fracción de tiempo.

En Guatemala personas posan con máscaras del diablo durante la celebración anual de la 'Quema del Diablo' (REUTERS/Cristina Chiquin)

Esto importa, en este caso, porque un libro cuyo propósito es explorar qué es el mal y por qué existe en toda la humanidad queda corto en el momento en que se fija en este único arquetipo expresado en un solo mito, excluyendo a otros, mientras también afirma en su mayoría que el mito no es mítico en absoluto.

“Hace tiempo que decidí que hay un Diablo, una fuerza del mal que los seres humanos pueden comprender mejor personificándola”, escribe Sullivan. “Llegué a creer… que toda la discordia, la calumnia y el puro odio que impulsan el mundo descendieron de la primera ruptura con Dios que hizo el Diablo antes de que existiera tiempo para contarlo, y mucho menos seres humanos para corromper o redimir. Todo era producto de esta separación original”.

Pero los asmat, junto con la mayor parte de las personas en la Tierra desde antes de que existiera tiempo para contarlo, nunca se separaron de Dios, nunca experimentaron una separación original, ni literal ni metafóricamente. Tampoco los aztecas, quienes, increíblemente, son el único grupo no cristiano previo al contacto que entra con sustancia en la narrativa de Sullivan. Más increíble aún, lo hacen como fuerzas del mal a través de los ojos de nada menos que los conquistadores españoles Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, cuyos diarios son el relato definitivo del evento.

"Retirada de Hernando Cortés de Tenochtitlan, México, 1520", de la Colección de la Embajada Británica, Ciudad de México

En 1519, Cortés y unos 500 hombres desembarcaron en las costas del Yucatán y marcharon hacia Tenochtitlán, la capital del imperio azteca (la actual Ciudad de México), destruyendo sus templos, matando a sus sacerdotes y encarcelando a su gobernante, Moctezuma (una historia contada de manera iluminadora en la espléndida novela de Álvaro Enrigue Vidas Perpendiculares).

Sullivan escribe que arrancar corazones humanos aún latiendo, comer partes del cuerpo, construir templos con pilas de cráneos humanos y otras prácticas indudablemente espeluznantes y horribles, que sumaban cientos de miles de muertos, eran claramente actos de maldad, la obra del Diablo.

Es difícil imaginar a alguien consintiendo felizmente que le arranquen el corazón palpitante en un altar de piedra, claro, pero gracias a Cortés y los hombres que vinieron tras él, más de 50 millones de personas fueron asesinadas por armas de fuego, enfermedades y acero. En el proceso, se exterminaron civilizaciones complejas como la azteca y la inca, pueblos con sus propios códigos, éticas, morales y artes intrincadas. Si el mal es “cualquier cosa que cause daño o sufrimiento a un ser sintiente”, como escribe Sullivan (citando al académico de estudios religiosos Jeffrey Burton Russell), los cristianos que desembarcaron en el Nuevo Mundo fueron archicriminales a la obra del Diablo en comparación con los asmats y los aztecas, un punto de comparación que Sullivan nunca aborda.

Festividad "Panquetzaliztli", dedicada a Huitzilopochtli (Imagen Ilustrativa Infobae)

No estoy siendo quisquilloso aquí. Sullivan es autor de seis libros previos y un veterano periodista narrativo que ha escrito sobre crimen y guerra para Rolling Stone y otras publicaciones, y debería saberlo mejor. Tenía muchas ganas de amar “El Mejor Truco del Diablo”, pero resulta un auténtico desconcierto de principio a fin.

En las páginas iniciales, Sullivan viaja a una región remota de Veracruz, México, supuesto epicentro de adoradores de magia negra y brujos, que lanzan hechizos y dañan, un elemento antiguo y rico de la cultura mexicana, consistente con tradiciones sincréticas similares en toda América Latina. (Piensa en Maximón, el santo patrón de las prostitutas y los bandidos en Guatemala, que gusta de fumar un cigarro o diez junto con sus tragos de aguardiente y es venerado en las mismas habitaciones que Jesús mismo). Es un prometedor comienzo, que indica que nos vamos a adentrar profundamente, en el terreno, con un reportero experto. ¡Estaba entusiasmado!

Pero apenas seis páginas después, se desvía de México y comienza un tedioso recorrido por las apariciones del Diablo en la teología cristiana y la historia literaria que dura más de 100 páginas, intercaladas no con escenas en México, de donde Sullivan nos extrajo, sino con la muerte de Tate Rowland, un joven encontrado colgado de un árbol en Childress, Texas, en 1988. ¿Se suicidó Rowland, como decidió la policía en ese momento, o fue asesinado en algún tipo de culto satánico? ¿Y su hermana, que apareció muerta tres años después? Sullivan explora la historia y los rumores de cultos satánicos que se difundían en Estados Unidos en esa época, a lo largo de muchos capítulos, interrumpidos por 1.000 años de debates teológicos sobre la naturaleza del mal frente a un Dios perfecto (la pregunta esencial), y no llega a ninguna conclusión. Todavía no sabemos si Rowland fue asesinado o no, o si algún culto estuvo involucrado, y no hay nada particularmente iluminador o interesante en los eventos de Childress, punto.

Stanley Milgram

Finalmente, Sullivan nos lleva de regreso a México, a través de desvíos por el famoso experimento en prisión de Stanley Milgram y un exorcismo que tuvo lugar en Earling, Iowa, en 1928. ¡Por fin! Pero en lugar de profundizar, con todo un país y cultura de brujos y curanderos y el culto de la Santa Muerte que podría haber explorado durante meses para realmente entender, la investigación total de Sullivan se reduce a un viaje de unos pocos días a un lugar, donde se encuentra con el sobrino de 78 años de la novia de un gran brujo, el cual murió en la década de 1960, y la igualmente anciana hija del aprendiz del brujo, también fallecido hace mucho, ambos contando a Sullivan historias de segunda y tercera mano durante una noche o dos.

Sullivan, que no habla español, y su intérprete pasan más tiempo preocupándose por ser secuestrados por narcos (esto, también, supuestamente se presenta como una señal de la presencia del Diablo) que tratando de entender el papel histórico y cultural de los curanderos y brujos en México, y mucho menos lo que todo eso dice sobre el bien y el mal o la idea del Diablo.

Hay pistas a lo largo de este torcido recorrido que sugieren que Sullivan estaba tan confundido al escribir su libro como yo al leerlo. Menciona que eliminó la mayor parte del texto, casi 200 páginas, y tuvo que empezar de nuevo. Sus viajes a México y gran parte de su investigación tuvieron lugar en 2015, hace nueve años, una indicación de que ha estado luchando con esto durante, bueno, un tiempo endemoniadamente largo. ¿Quién sabe? El Diablo, por supuesto, actúa de las formas más insidiosas y perversas. A veces, se nos dice, las personas se sientan con él y hacen un trato, venden sus almas, como hicieron los brujos en México, y como el violinista en la canción de Charlie Daniels, para obtener más poder. Si tan solo Sullivan hubiera hecho un trato así mientras luchaba por escribir este libro. Pero, lamentablemente, parece que nunca se encontró con él, sin importar dónde lo buscó.

*Carl Hoffman es el autor de cinco libros, incluido “Cosecha Salvaje”, para el cual aprendió a hablar bahasa indonesio y vivió en un remoto pueblo asmat en Papúa Occidental, Indonesia.

Fuente: The Washington Post