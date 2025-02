“Lo frágil de estar vivo”: el costado oculto de la vida de un futbolista exitoso

“Lo frágil de estar vivo”: el lado B de la vida de un futbolista exitoso

La idea de escribir Lo frágil de estar vivo nació como consecuencia de ver a muchos futbolistas que, cuando les llega el momento de retirarse, no saben qué camino tomar para su futuro. Entonces entran en un proceso crítico difícil de resolver. No ven un horizonte más allá de los partidos. Soy periodista deportivo y me tocó relacionarme con estrellas que malgastaron su dinero porque se rodearon de gente que no los ayudó a hacer una planificación patrimonial correcta, con la cual hubieran vivido sin apremios por el resto de sus días.

Asimismo, todavía no está tan instalada la pata psicológica en los clubes; si bien es cierto que muchos de los planteles cuentan con referentes de la salud mental, un buen número de jugadores rehúyen de este sostén emocional. Es por ello que el personaje principal de la novela decide consultar a una terapeuta externa que lo que menos hace es guardar el secreto profesional de lo que se habla en las sesiones y que organiza fiestas sexuales como parte del trabajo con sus pacientes.

La vida del futbolista tiene una fecha de vencimiento, que en la mayor parte de los casos oscila entre los 35 y los 40 años, edad en la que el resto de los mortales está en su plenitud laboral. Al protagonista le asusta no saber qué hacer con su vida y por eso busca apoyo en personas supuestamente confiables que terminan traicionándolo. En paralelo, tambalea su relación de pareja con su novia de siempre, y aparece una chica más joven que le hace pensar si realmente está en el lugar en el que quiere estar. Así se forma un triángulo amoroso donde el jugador es disputado por estas dos mujeres y se siente confundido porque nunca imaginó una situación semejante.

La vida del futbolista tiene una fecha de vencimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El libro está narrado en primera persona porque eso le da al protagonista una voz propia que en tercera persona no hubiera tenido. El propósito era ponerse en la piel del personaje principal y lograr empatía con todo lo que le estaba pasando. Además, en los últimos capítulos la historia da un giro hacia el policial y allí el protagonista es partícipe involuntario de un hecho del que deberá salir rodeándose de gente de dudosa reputación.

El objetivo de la novela pasaba por mostrar el detrás de escena del fútbol, centrarse principalmente en lo que pasa una vez que la pelota deja de rodar. Entonces aparecen en escena periodistas, representantes, dirigentes, amigos del pasado. Algunos con buena y otros con mala intención. Por eso el entorno es clave para no caer en tentaciones. Asimismo, el protagonista busca reconstruir hechos de su pasado que parecían olvidados, pero que lo único que hacen es complicarlo en la toma de decisiones de cara a lo que se le avecina.

Escribir Lo frágil de estar vivo me llevó varios años. Existen autores que antes de empezar a con una novela, ya tienen planeado qué contar en cada capítulo y lo desarrollan cronológicamente. Otros se proponen narrar al menos una hoja por día, con lo cual al cabo de un año ya tendrían 365 páginas redactadas, y lo logran. En mi caso, algo así no existe; parto de una idea madre (acá es el retiro del jugador) y con base en eso redacto las historias paralelas por separado para después darle homogeneidad al texto. Este método es un poco caótico, es verdad, pero el momento en que encastran todas las piezas de la historia es epifánico. Escribir es un ejercicio solitario que difícilmente sea compensado económicamente. Aún así, genera un placer difícil de explicar.

"Lo frágil de estar vivo", de Facundo Gatti

Todos los personajes de la novela tienen algún trauma, una herida marcada a fuego. El futbolista que lleva el hilo conductor quedó dolido por la muerte de su madre. Su pareja está herida porque, teniendo económicamente todo a su alcance, no sabe realmente qué le da felicidad.

La chica que encarna el papel de tercera en discordia, sufrió un abuso sexual de adolescente y le cuesta volver a vincularse con los hombres. El representante del futbolista lucha cada día por superar el fallecimiento de su esposa y por vencer su ludopatía. Esa es una característica que intenté trabajar en profundidad. Hay personas que hablan abiertamente de sus debilidades, mientras que otras las callan por el motivo que sea. Igualmente, todos llevamos el dolor a cuestas y día a día intentamos vencer la fragilidad de estar vivos.