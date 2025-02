Programación 2025 del arte en Argentina: sedes, fechas y protagonistas

El calendario más completo de muestras de arte para 2025

Con homenajes y retrospectivas, exploraciones históricas, colaboraciones internacionales y una gran gama de artistas contemporáneos, el calendario 2025 de los museos, centros culturales y fundaciones tendrán, sobre todo, el eje en arte argentino.

Tras una recopilación de algunas de las muestras destacadas de 2024, llega el momento de preparar la agenda. A continuación, diferentes espacios otorgaron a Infobae Cultura su programación anual. En algunos casos, con las exposiciones que abrirán el calendario, en otros con una proyección más extendida en el tiempo.

Museo Nacional de Bellas Artes

La temporada del MNBA comenzará el martes 21 de enero con Museo secreto. De la reserva a la sala, que reunirá 300 obras de la colección del museo, ofreciendo al público la oportunidad de descubrir piezas que habitualmente permanecen en las reservas que estará disponible hasta mayo, mientras que Joaquín Torres García. Ensayo y convicción puede visitarse hasta el 16 de marzo.

"En la costa de Valencia" (1898), de Joaquín Sorolla, será parte de 'Museo secreto. De la reserva a la sala'

En abril, se presentará Porter-Camnitzer. The New York Graphic Workshop 1969-2024, una muestra proveniente de Chile con Silvia Dolinko como curadora, en la que se presenta la experiencia de la artista junto a su entonces esposo, Luis Camnitzer y José Guillermo Castillo. Entre los homenajes destacados, el museo rinde tributo a Perla Benveniste y Eduardo Rodríguez, figuras clave del arte cinético en Argentina, en una expo que con curaduría de María José Herrera, abrirá a mediados de año.

Uno de los platos fuertes será, sin dudas, Fantasía y ciencia. Egiptofilia y egiptología en la Argentina, que explorará la fascinación por Egipto en el país, en una muestra curada por Sergio Baur, nuevo presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, y el intelectual José Emilio Burucúa que, a través de archivos y obras de arte, se centrará en la expedición realizada entre 1925 y 1926 por Alfredo González Garaño, Mariana Ayerza y Tomás Le Breton.

También se presentarán materiales de archivo, fotografías, piezas artísticas y arqueológicas pertenecientes al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, el Museo Xul Solar, el Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palais de Glace, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Arte Decorativo, y el Museo de Calcos y Escultura Comparada Ernesto de la Cárcova.

"Descanso en la huida a Egipto", de Joachim Patinir, estará en 'Fantasía y ciencia. Egiptofilia y egiptología en la Argentina'

Leopoldo Maler, reconocido por su enfoque en la performance y la instalación, será protagonista de una muestra que se exhibirá a finales de 2025. Con la curaduría de Agustín Díez Fischer y Ruth Estévez, quienes explorarán piezas menos conocidas del artista argentino, en el marco de un programa que rendirá homenajes a pioneros del arte cinético y exposiciones internacionales, durante los próximos años.

Además, el MNBA será sede de importantes eventos artísticos, como la exhibición de las obras ganadoras del Premio Arthaus a las Artes Visuales 2025, la Bienal de Performance y Bienalsur. También llevará su programación más allá de sus propias salas: la exposición sobre Joaquín Torres García se trasladará al Palacio Ferreyra en Córdoba, mientras que la muestra Carmelo Arden Quin. En la trama del arte constructivo viajará al Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry en Maldonado, Uruguay, durante febrero y marzo de 2025.

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

El Malba presentará una programación que incluye exposiciones de artistas de renombre como Guillermo Kuitca, Lucrecia Lionti, Sandra Vásquez de la Horra y Liliana Porter, a la vez que continuará exhibiendo Tercer ojo. Colección Costantini en Malba, una propuesta que establece un diálogo entre las obras del acervo institucional y la colección privada de su fundador, Eduardo F. Costantini.

Guillermo Kuitca, Liliana Porter, Lucrecia Lionti y Sandra Vásquez de la Horra

La primera gran exposición del año será Kuitca 86. De Nadie olvida nada a Siete últimas canciones, que se inaugurará el 14 de marzo y estará abierta hasta el 16 de junio, a partir de la que se celebran los 50 años de la primera exposición del artista en la galería Lirolay, cuando tenía apenas 13 años, y marca 22 años desde que sus obras se presentaron por primera vez en el museo.

Curada por Sonia Becce y Nancy Rojas, se centrará en una etapa crucial de la carrera de Kuitca, destacando su dimensión experimental y su transición hacia un lenguaje artístico más abstracto, además de una selección de dibujos y documentos inéditos.

En paralelo a la muestra de Kuitca, se presentará Fabril la mirada, la primera exposición individual en un museo de la artista tucumana Lucrecia Lionti. Curada por Carla Barbero, se centrará en instalaciones textiles creadas especialmente para la ocasión, junto con una serie de obras en papel realizadas entre 2012 y 2017.

Porter se presenta con una exposición retrospectiva que abarca su extensa carrera desde los años 60

A partir del 11 de abril y hasta el 28 de julio, el Malba albergará la primera exposición individual en Argentina de la artista chilena Sandra Vásquez de la Horra, Los volcanes despiertos, co-organizada por el Denver Art Museum y curada por Raphael Fonseca, en la que se reunirá una selección de pinturas, dibujos y grabados que exploran la relación entre el cuerpo humano y su entorno.

Finalmente, del 12 de julio al 13 de octubre, se presentará una retrospectiva de la artista argentina Liliana Porter, curada por Agustín Pérez Rubio, que abarcará su extensa carrera desde los años 60, incluyendo obras de gráfica, pintura, instalaciones y video.

Malba Puertos - Escobar

El nuevo espacio del Malba, hasta el 2 de marzo, propone Ensayos naturales II, un diálgo entre la obra del dúo Mondongo y Rosana Schoijett, con curaduría de Alejandra Aguado, que reúne los doce paneles de la instalación pictórica Argentina (paisajes) del dueto junto a una serie de collages de la Schoijett, en los que predomina la aparición de la flor: otra expresión de la belleza y riqueza del suelo que a su vez revela nuestra necesidad y deseo de crear pequeños paraísos en la tierra.

Museo Castagnino - Rosario

En 2025, el Museo Castagnino celebra hitos históricos y artísticos, destacando tanto el 120.º aniversario del nacimiento de Antonio Berni como el tricentenario de la ciudad de Rosario. Estas efemérides se entrelazan en una serie de exposiciones que buscan resaltar el legado de figuras clave del arte argentino y la historia cultural de la región.

"El Moncholo", de Berni, de Juan Grela

De marzo a julio, la exposición de Berni contará con más de 70 piezas que abarcan diversas etapas de su producción artística. Estas obras, provenientes de colecciones públicas y privadas de toda Argentina, incluyen grabados, dibujos, pinturas, fotografías y material documental. La curaduría, a cargo de Cecilia Rabossi, se enfoca en el vínculo de Berni con Rosario, ciudad que marcó profundamente su obra.

En el marco del programa “Una colección dentro de la colección”, en la que se busca resaltar conjuntos de obras de un mismo autor que han ingresado a la colección en diferentes momentos, también se presentará una exposición dedicada a Juan Pablo Renzi, curada por María de la Paz López Carvajal y Romina Garrido, en la que se explorará desde la década de 1960 hasta la de 1990 para ofrecer una visión integral de su evolución artística.

"La dama del gato (María Teresa Gramuglio de Renzi)", de Juan Pablo Renzi, de 1974, fue donada por la protagonista de la obra en 2023

Otra de las propuestas destacadas del año es la exposición dedicada a José Luis Maccari, centrada en sus relieves y estructuras geométricas. También curada por López Carvajal y Garrido, Maccari desarrolló desde finales de los años 60 un estilo único basado en la superposición y ensamblaje de fragmentos blancos sobre blanco en composiciones, de ejecución rigurosa, exploran la armonía, la esencia de las formas y los juegos de luces y sombras.

En la segunda mitad del año, el museo rendirá homenaje a Juan B. Castagnino, figura clave en la historia de la institución, al cumplirse 100 años de su fallecimiento. Esta será la primera exposición dedicada exclusivamente a Castagnino, quien desempeñó un papel fundamental en la etapa fundacional de las instituciones culturales de Rosario. La muestra, curada por el historiador Pablo Montini con el apoyo del equipo curatorial, incluirá piezas de la colección de arte argentino donada por su madre, Rosa Tiscornia de Castagnino, en 1925, así como obras de viejos maestros donadas por su familia en 1942. También se exhibirán su biblioteca personal y obras solicitadas en préstamo, ofreciendo una visión integral de su legado como coleccionista y promotor cultural.

Fechada en 1929, "Mañanita serrana" fue exhibida en el XII Salón de Rosario de 1930 y donada por Rosa Tiscornia de Castagnino

Además, en agosto se inaugurará una exposición de Claudia del Río, bajo la curaduría de Santiago Villanueva, mientras que en noviembre será el turno de Silvia Lenardón, con curaduría de Cecilia Lenardón.

Museo Arte Tigre - Tigre

El MAT arranca con Exposición Colección Dr. Guillermo Jaim Etcheverry, de marzo a diciembre, con alrededor de 200 piezas: pinturas, grabados y esculturas con nombres como Battle Planas, Tiglio, Quinquela Martín, Gerstein, Diomede, Russo y Aizenberg, donadas al museo a finales de 2024 por el ex rector de Universidad de Buenos Aires.

Entre mayo y julio, Figuración mística. Yente y Juan del Prete será el momento de la pintura figurativa religiosa con una fuerte marca mística, realizada individualmente por ambos artistas -casados en 1937- desde los años cuarenta. Temática que permite pensar la diversidad de técnicas y materiales a lo largo del tiempo y, además, permitir desde ella una mirada panorámica a sus trayectorias. Con curaduría de Roberto Amigo y Santiago Villanueva.

"Cristo" por Juan del Prete

Continuará con las esquinas, casonas, pulperías y paisajes de distintas localidades bonaerenses de Esteban Semino, de agosto a octubre, y un conjunto de óleos, dibujos y témperas de la primera época de Ricardo Garabito, dibujante y pintor alumno de Horacio Butler, de septiembre a noviembre. En septiembre también se presentará el 4º Salón Municipal.

El dibujante, pintor, ilustrador y diseñador gráfico Carlos Langone se presentará con pinturas abarcan un amplio periodo que se inicia en los años 70 y llega hasta casi la segunda década de este siglo, entre noviembre y diciembre, y habrá un recorrido por la obra de Raúl Monsegur, pintor, muralista, navegante y músico que se instaló en Tigre, en 1944, desde diciembre hasta febrero de 2026.

Obra de Raúl Monsegur

El Segundo Encuentro de Rescate del Patrimonio Tigrense, que reúne a museos con instituciones locales, serpa el preludio para la presentación del Mapa virtual con la ubicación de los distintos artistas que se han inspirado en la geografía de Tigre y el Delta. Desde el siglo XIX a la actualidad, se encuentran artistas como Pallière, quien navegaba por los ríos de las islas; Butler que ha registrado en pinturas y estampas las distintas casonas; hasta Adrián Paiva quien actualmente pinta en su taller a partir de la naturaleza local.

Museo Moderno

A la espera de que se revele todo su calendario, en el espacio de San Telmo se puede visitar hasta el 1 de marzo Onome Ekeh: Especulaciones, luego centrará su mirada en el concepto Arte es teatro. Artistas argentinos en escena, de 1960 a hoy, proyecto que incluirá un total de diez exposiciones y a partir del cual explorará la relación entre las artes visuales y el teatro, una conexión que ha sido especialmente prolífica en Argentina.

De "Onome Ekeh: Especulaciones" (Guido Limardo)

Así, se buscará poner en valor a artistas que utilizaron el cuerpo, la voz, el tiempo y el espacio como herramientas para expresar su visión del mundo. El programa no solo incluirá exposiciones monográficas, sino que también contará con el regreso del ciclo teatral “El borde de sí mismo”.

Este ciclo se complementará con una nueva serie titulada “Exposiciones en cartel”, que presentará trabajos inéditos de destacados artistas y dramaturgos argentinos, con el propósito de imaginar alternativas para el futuro tanto del país como de la humanidad en su conjunto.

Museo Franklin Rawson - San Juan

En abril, el museo abre su temporada con una muestra histórica de colección con los grandes representantes del arte argentino de la colección del Museo Sívori, con curaduría de Teresa Riccardi, directora del espacio porteño. En la sala 2, por su parte, habrá una muestra de Silvina Martínez, artista contemporánea sanjuanina.

Marta Minujín cierra el caldendario del Rawson

Durante agosto, llega de Bienalsur con una muestra internacional y también se presentará la obra de Alberto Delmonte y Joaquín Torres García, de la mano de Cristina Rossi, como también una expo del Instituto Superior de Arte, espacio de formación académica y artística en la provincia.

En diciembre, se presentará a los artistas de la Bienal Nacional de Dibujo y a los del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales. Para el cierre de la temporada se presentarán los trabajos de Marta Minujín.

Fundación Proa

Hasta el 19 de enero permanece abierta Los incas. Más allá de un imperio, cuando el emblemático espacio de La Boca cerrará sus puertas por refacciones hasta marzo, cuando, en colaboración con el Vitra Design Museum de Alemania, reabrirá con la ambiciosa exposición ¡Aquí estamos! Mujeres en el diseño 1900 – Hoy, que explorará el impacto de las mujeres en el ámbito del diseño a lo largo de más de un siglo, destacando tanto figuras internacionales como un capítulo dedicado a creadoras argentinas.

"El archivo de la desobediendia", de Marco Scottini en la Bienal de Venecia

La expo reunirá a reconocidas diseñadoras modernistas, cuyas obras han dejado una huella significativa en la historia del diseño global, mientras que con en el capítulo argentino se busca no solo celebrar el diseño como disciplina, sino también visibilizar el papel de las mujeres en un ámbito históricamente dominado por hombres. Además, se presentará El archivo de la desobediencia, una obra del artista Mauro Scottini

Proa21

Su arranque será con una muestra de poesías de la escritora y cantante estadounidense Patti Smith, quien se presenta en el Teatro Opera, a partir del 27 de enero que permanecerá hasta abril, mientras que se desarrolla en simultáneo el ciclo Temporada alta, con piezas escénicas inéditas y multidisciplinarias para el jardín. Desde el 11 de enero hasta el 29 de marzo, todos los sábados al atardecer, se presentan al público tres funciones consecutivas de cada obra, mientras que en las salas una muestra revela el proceso creativo de Grupo BESA, Dana Crosa, Malena Giaquinta y Santiago Nader.

Proa21 tendrá una muestra de poesías de la escritora y cantante estadounidense Patti Smith

Museo de Bellas Artes Emilio Pettoruti - La Plata

El espacio de provincia de Buenos Aires proyecta un 2025 para los regresos y las reaperturas. Tras finalizar la reforma edilicia de sus reservas en su sede central de La Plata a mediados de año volvería a funcionar con depósitos visitables y salas renovadas donde se podrá ver su patrimonio.

Por otra parte, se proyectan la celebración de los Salones de Artes Visuales Provinciales 2025 y salones municipales renovados en diferentes puntos del territorio bonaerense. Con nuevas articulaciones con Museo MAR y otras instituciones sus colecciones emprenderán itinerancias por la provincia, siendo esta una modalidad central en su funcionamiento histórico.

El Pettoruti cerrará su año con la tercera edición de Plateada, la feria de arte contemporáneo

Además, se realizarán las primeras prácticas patrimoniales para curaduría y gestión de exposiciones, orientadas a poner a disposición la colección a profesionales, estudiantes y comunidades; y el lanzamiento de diversas líneas editoriales de investigación y arte contemporáneo. Finalmente, la tercera edición de Plateada, la feria de arte contemporáneo, cerrará su programación a fines de este año.

Museo MARCO La Boca

Hasta el 30 de marzo se presenta la maravillosa Juma. Preservar la memoria. Imaginar el futuro, del peruano Rember Yahuarcani, para luego dejar lugar a Lux Lindner (abril - junio); Elisa O’Farrell (julio - septiembre), Juan Dolhare (octubre - noviembre) y Marcela Cabutti (finales de noviembre - marzo 2026).

Museo Campo - Cañuelas

También perteneciente a la Fundación Tres Pinos, el espacio continuará con el programa de residencias, que serán ocupadas por Maturín hasta el mes de marzo, y se espera la convocatoria abierta para seleccionar a los “habitantes” de 2025. En las salas de exposiciones, en principio continuarán Colección Tres Pinos, Juan Stoppani y museo MIG y luego habrá nuevas propuestas. En el parque escultórico serán emplazadas nuevas obras de Martín Di Girolamo y Adrián Unger.

Obras de Elisa O’Farrell en arteba (Gustavo Gavotti)

En Talleres del Paseo se sumarán 10 nuevos espacios para artistas, junto a Fundación SABA), y continuarán trabajando El Pelele, Andrés Paredes, Gaspar Acebo, Alfio Demestre, Julián Terán y Carlos Urrutia. Mientras que en A4E, se desarrollarán nuevos proyectos de arte virtual que se suman a los ya realizados por Adriana Bustos, Marcela Cabutti, Lux Lindner, Mauro Koliva y Juan Stoppani.

El Recoleta

Carroña última forma, una muestra que reúne obras de destacados artistas como Antonio Berni, Marcia Schvartz, Liliana Maresca, Raquel Forner y Grete Stern, será uno de los eventos más esperados en el marco del 45° aniversario del Centro Cultural Recoleta. La exposición estará acompañada por una serie de exhibiciones individuales y colectivas que surgen de la primera convocatoria abierta a artistas y curadores.

Jacques Bedel, Clorindo Testa y Luis Benedit, los arquitectos que le dieron al centro cultural su aspecto moderno

Además, en el marco de los festejos, se presentarán dos grandes muestras para conmemorar este hito: la primera, Lluvia ácida, bajo la curaduría de Marcos Krämer, se centrará en la historia de las exposiciones realizadas en el recinto, con un enfoque especial en las intersecciones entre las artes visuales, el cómic, la historieta y el humor gráfico. Esta propuesta busca explorar cómo estas disciplinas han influido y dialogado entre sí a lo largo de los años.

La segunda muestra, programada para finales de año y a cargo de Alejandra Aguado, rendirá homenaje a los arquitectos y artistas Jacques Bedel, Luis F. Benedit y Clorindo Testa, quienes fueron los responsables de la renovación del edificio que alberga al espacio frente a Plaza Francia.

El aniversario también incluirá ocho muestras destacadas en la nueva sala 13. Entre ellas, se encuentra la reconocida World Press Photo 25, una antológica dedicada al artista Federico Klemm, y otra conmemorativa por el 30° aniversario de la Cámara Argentina de la Moda.

Habrá una antológica dedicada a Federico Klemm (Fundación Klemm)

Por otro lado, se llevarán a cabo homenajes a figuras literarias de renombre como César Aira -curadores: Germán Hijomitre y Diego Conte-, Osvaldo Lamborghini, Marcelo Cohen y Juan José Sebreli, que incluirán ciclos de charlas que invitarán al público a reflexionar sobre las obras y el legado de estos autores, en una línea similar a la exposición dedicada a Julio Cortázar, abierta al público hasta marzo.

También, a partir del 6 de marzo, comenzarán la inauguraciones de muestras individuales de los artistas contemporáneos: Gabriela Grobocopatel (curador, Fernando Farina) y el 19 de marzo se realizará el recambio del espacio temporal: Narcisa Hirsch y otra de Nicolás Rodríguez y Victoria Pastrana, ambas curadas por Javier Villa; en la sala 6, Lucía Sorans ( Curadora: Carla Barbero).

Museo de Arte Moderno - Mendoza

El MMAMM abre el calendario de novedades con Ecos de un reflejo, que reúne las obras de los jóvenes artistas Jazmín Gili y Janz Gris, a partir del 30 de enero, en el Anexo del Parque Central, con una muestra que se centra en el género del autorretrato como medio para construir narrativas poéticas.

Obra de Jazmín Gili

El 20 de febrero, en la Plaza Independencia, abrirá sus puertas para la inauguración de Corazón de las arenas. Imaginarios visuales y literarios de la ciudad, una exposición patrimonial que busca reflexionar sobre la relación entre los habitantes de Mendoza y su entorno urbano a través de más de 100 obras del acervo con textos y poemas de autores locales, creando una “textoteca” que entrelaza lo visual y lo literario.

El 27 de febrero, se presentará La piel del vino, que busca poner en valor el trabajo creativo de los diseñadores Víctor “Pupo” Boldrini y Leonardo “Gato” Ficcardi, quienes han dedicado más de tres décadas a la creación de etiquetas para vinos mendocinos, posicionándose como referentes en el mundo del diseño gráfico aplicado a la vitivinicultura.

Museo Decorativo

El Museo Nacional de Arte Decorativo (MNAD), ubicado en el emblemático Palacio Errázuriz Alvear, sumará tres nuevas salas en su colección permanente, además de presentar una serie de exposiciones temporales y proyectos de investigación.

El Museo Nacional de Arte Decorativo, ubicado en el emblemático Palacio Errázuriz Alvear, sumará tres nuevas salas en su colección permanente (MNAD)

Entre las novedades más destacadas se encuentra la reapertura de la Biblioteca de Matías Errázuriz Ortúzar, programada para abril de 2025, que alberga una valiosa colección de libros que datan de los siglos XVIII al XX y volverá a estar disponible para el público tras décadas de permanecer en reserva. Según los inventarios fundacionales de 1936, la biblioteca no solo contenía libros, sino también una pinacoteca con obras de destacados artistas europeos como Eugène Delacroix, Francesco Hayez, Winterhalter y Fortuny, entre otros, que se encuentran en proceso de restauración y formarán parte de la exhibición.

También serán incorporadas el Dormitorio y el Boudoir de Josefina de Alvear de Errázuriz, cuyas aperturas están previstas para septiembre de 2025. El espacio, de 75 metros cuadrados, es el más amplio del palacio y fue decorado hacia 1916 por el diseñador francés André Carlhian en estilo Luis XVI. Los muebles y paneles murales, conocidos como el conjunto Saint Mandé, destacan por sus bordados en chenille sobre algodón, con tonalidades que van del rojo rubí al coral.

"Soldado herido y Cisne", obra de Nahuel Vecino

En cuanto a las exposiciones temporales, el MNAD inaugurará en abril una retrospectiva del artista argentino Nahuel Vecino, que dialogará con los salones franceses del Palacio. Posteriormente, entre julio y septiembre, se presentará una muestra dedicada a la diseñadora argentina Laura Orcoyen, curada por Wustavo Quiroga, en la que se combinará mobiliario y esculturas con elementos de realidad virtual y arte digital, en colaboración con la Fundación IDA. Además, el museo será sede de una instalación escultórica en sus jardines como parte de Bienalsur, un evento de arte contemporáneo argentino organizado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) y curado por Diana Weschler.

Para cerrar el año, en diciembre se abrirá una exhibición en las salas del subsuelo dedicada al Archivo Adolfo Ribera, un proyecto que explorará la historia del arte y la curaduría en Argentina. Esta muestra, organizada por la Academia Nacional de Bellas Artes y curada por Laura Malosetti Costa, incluirá piezas del patrimonio artístico de la institución.

En diciembre se abrirá una exhibición en las salas del subsuelo dedicada al Archivo Adolfo Ribera

Además de las renovaciones y exposiciones, se lanzará un catálogo razonado online que reunirá las 100 piezas más destacadas de su colección permanente, proyecto coordinado por Hugo Pontoriero, director del MNAD, que contará con investigaciones realizadas por reconocidos historiadores del arte, tanto nacionales como internacionales.

Museo de Bellas Artes - Salta

El “Lola Mora” comenzó con el Salón Provincial de Artes Visuales, una muestra que se presentará hasta finales de febrero. En marzo y abril, inaugura dos exposiciones significativas: en las salas 1 y 2, Litania Prados, una investigación sobre la pintura wichí de la Misión Chaqueña. Este trabajo, realizado en colaboración con el Museo Pajcha de la Universidad Católica de Salta, marca el cierre de un proyecto institucional enfocado en visibilizar a las comunidades originarias y a las mujeres artistas que han contribuido a la historia del arte.

Del Salón Provincial de Artes Visuales

En la sala 3, se rinde homenaje al artista Miro Barraza con una muestra curada por Susana Rocha, mientras que la sala 4 alberga la exposición Ch’ixifuturismo. Arquitectura de Freddy Mamani, fotografía de Florencia Blanco, bajo la curaduría de Santiago García Navarro.

De mayo a julio, el museo presenta a las artistas Graciela De Oliveira y Lucrecia Urbano en una exploración del grabado y la fotografía que reflexiona sobre las prácticas analógicas y su relación con el cuerpo como territorio primario. Por otro lado, habrá una muestra antológica de los últimos 20 años de producción del artista Mariano Cornejo.

Obra de Duen Sacchi

En agosto y septiembre, será el momento de dos exposiciones que giraron en torno al concepto de “Barroco Americano”. En las salas 1 y 2, el artista Duen Sacchi, originario de Aguaray, intervendrá piezas de la colección del museo, algunas de las cuales fueron donadas por el Museo de Luján hace 94 años. Estas intervenciones buscaron establecer un diálogo entre las comunidades originarias y la pintura europea, bajo la curaduría de Guadalupe Creche.

Simultáneamente, Marcia Schvartz presenta una muestra que combina cerámicas, instalaciones y obras realizadas con impresión 3D. Estas piezas fusionaron elementos históricos y contemporáneos, retomando tradiciones de la cultura andina y vallista, con curaduría de Eneas.

Obras de Marcia Schvartz en galería W

En octubre y noviembre, Soledad Sánchez Goldar y Lucas Di Pascuale estarán con Lindes para el viento, mientras que Jorge Hugo Román será homenajeado con motivo del centenario de su nacimiento, con producción de Fulvia Lisi y curaduría de Segundo Ramos.

La planta alta del museo albergará a Bienalsur, con una intervención que incorpora textiles de la colección provincial, así como obras de Luis Escoda y José Luis Lorenzo. Finalmente, en diciembre, el Salón Provincial de Artes Visuales cerrará el ciclo anual de exposiciones.

MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo

En colaboración con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), el próximo 15 de marzo marcará el inicio de las actividades con el lanzamiento del Premio Braque 2025, un certamen que busca destacar a los talentos emergentes del arte contemporáneo argentino.

Este galardón, otorgado cada dos años, no solo brinda visibilidad a los artistas seleccionados mediante una exposición colectiva, sino que también premia al ganador con una residencia de seis meses en la prestigiosa Cité Internationale des Arts de París. En esta edición, el equipo curatorial estará compuesto por Alejandra Aguado y Francisco Lemus, quienes trabajarán con un grupo de artistas seleccionados que incluye a Paula Castro, Lucas Di Pascuales, Hoco Huoc, Josefina Labourt, Lucrecia Lionti, Valeria Magüi, Lucía Reissig y Santiago Rey.

"Demora" de Silvia Rivas

El calendario continuará el 5 de abril, con la inauguración de Cronotopías, de la reconocida artista visual argentina Silvia Rivas, quien es considerada una pionera en el ámbito del video expandido en América Latina. Su obra, caracterizada por el uso de videoinstalaciones de múltiples canales, ha sido ampliamente reconocida por su capacidad para explorar nuevas formas de expresión audiovisual.

El arte contemporáneo también tendrá un alcance global con el inicio de la quinta edición de la décima edición de Bienalsur, programada para el 5 de julio. Con su punto de partida en el Museo de los Inmigrantes, ubicado en el “Kilómetro 0″ de Buenos Aires, la bienal se extenderá a más de 18.370 kilómetros (11.416 millas), abarcando múltiples continentes.

Centro Cultural Borges

El espacio que funciona dentro de las Galerías Pacífico se encuentra cerrado por refacciones hasta los primeros días de febrero. Allí también funcionan el Museo Nacional de Arte Oriental y el Palais de Glace, cuyas propuestas se presentan en otro apartados.

El 5 de febrero en la Sala Borges, ya se podrá visitar una instalación de Cynthia Carllinni, bajo la curaduría de Joaquín Barrera, mientras que el 12 de marzo el Espacio Octógono albergará una muestra de la artista Elba Bairon. Ambas tendrán apertura oficial el 19/3.

Obras de Elba Bairon en arteba

En el Espacio Berni se continuará exhibiendo la muestra “Un mundo que no consigue dormir” hasta mayo, una exposición de carácter inmersivo, que da cuenta del acontecer actual de un mundo insomne e hiperconectado con dibujos, pinturas, obras instalativas y elementos de diseño de artistas como Eduardo Basualdo, Leo Battistelli, Verónica Gómez, Sebastián Gordín y Laura Ojeda Bar, entre otros. Para mediados de año este espacio será sede de una muestra dedicada al reconocido artista Rogelio Polesello, aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre esta propuesta.

En el Espacio Acceso, la obra de Augusto Zanella permanecerá en exhibición hasta mayo, mientras que en el Espacio Vidriera, la muestra de Román Vitalli estará disponible hasta finales de febrero. Por su parte, la exposición “Naturaleza Modificada”, de la artista Dora Isdatne, continuará en el Espacio Circular hasta finales de febrero.

Jorge Luis Borges será protagonista de una muestra permanente (Archivo Norah Borges)

Por su parte, el Espacio Bokeh experimentará un cambio significativo en los próximos meses. Durante febrero, este espacio continuará operando bajo su nombre actual, pero se prevé un cambio de denominación para marzo. La curaduría de la nueva muestra estará a cargo de Mechi Claus, y su inauguración está programada para el 19 de marzo.

Finalmente, para mediados de año se inaugurará una muestra permanente dedicada a la figura de Jorge Luis Borges, que estará ubicada en el tercer piso del edificio. Este proyecto busca rendir homenaje al célebre escritor argentino, cuyo legado literario sigue siendo una fuente de inspiración tanto a nivel nacional como internacional.

Museo Terry - Tilcara, Jujuy

El Museo Nacional más alto y más al norte del país, prevé llevar adelante un ciclo de exposiciones que den cuenta de las formas de producir arte en este territorio en una estrecha relación con la naturaleza, poniendo en juego saberes y oficios que se trasmiten entre generaciones.

Arte y artesanía contemporánea de la Quebrada de Humahuaca reunirá trabajos de maestros y maestras artesanas de la región quienes, con distintas materialidades, producen obras, vasijas, prendas, objetos, trajes e instrumentos musicales, en los que se articula la búsqueda estética con la función ceremonial, la salud y el cuidado mutuo.

De "Chucalezna: el cerro mágico", en el Museo Terry, con obras producidas en la década del 60

Por su parte, Chucalezna: el cerro mágico será una exhibición que pondrá en diálogo los trabajos extraordinarios producidos por niños y niñas a mediados de siglo XX en el taller del profesor Mendoza, de la localidad rural de Chucalezna, con trabajos de 100 niños de las escuelas rurales de Tunalito y Hornillos, realizados en 2024 en los talleres artísticos del Museo Nacional Terry.

Mientras que A mano será un ciclo de 4 exposiciones de pequeño formato en los que se presentarán los oficios culturales que hacen a la vida cotidiana, la identidad y el patrimonio cultural de la Quebrada de Humahuaca: tamaleras, chicheras, adoberos, pirqueros, costureras, talabarteros, luthiers de cajas y aerófonos andinos, entre otros.

Arthaus Central

"Argentina (paisajes)" serie de 15 obras (José Luis Rodriguez)

Durante enero, la Fundación Arthaus lanzará un concurso de artes visuales que premiará a artistas en la categoría de video con un primer premio de 2.500.000 pesos argentinos, mientras que el segundo y tercer lugar recibirán 1.500.000 pesos cada uno. Las obras ganadoras formarán parte de una exhibición en el MNBA, cuya fecha será confirmada más adelante.

Hasta marzo se puede visitar Sin título, de la dupla artística Mondongo, quienes también inaugurarán el calendario 2025 del espacio del microcentro con Argentina (paisajes), un instalación monumental, compuesta por 45 metros lineales de plastilina, que estará disponible hasta el 6 de abril.

Fotografía de Rodrigo Abd en la invasión rusa a Ucrania (AP Photo)

Luego, del 22 de abril al 3 de agosto, se presentarán imágenes del premiado fotoperiodista de Rodrigo Abd, con curaduría de Jazmín Tesone, en un recorrido por imágenes seleccionadas de su archivo. En paralelo, se albergará la exposición de Agustín Sirai, Un acto de transformación y otras escenas de viaje, una colección de pinturas en la que se construye una narrativa fragmentada que combina paisajes, retratos y escenas de interior, explorando la relación entre el ser humano y los espacios que habita o transforma.

Más adelante, entre el 19 de agosto y el 16 de noviembre, en las Salas 1 y 2 se presentará una instalación de Sebastián Díaz Morales, con curaduría de Jorge La Ferla. Esta obra, compuesta por proyecciones de video y pantallas LED, aborda la tensión global y la posibilidad de una catástrofe inminente.

Render del diseño de Eugenia Calvo para la muestra

Finalmente, cerrando el año y extendiéndose hasta marzo de 2026, la Sala 2 será el escenario de una instalación de Eugenia Calvo, curada por Sebastián Vidal Mackinson, en una propuesta en la que utiliza el espacio doméstico como punto de partida para cuestionar las estructuras racionales y los comportamientos naturalizados.

Macba

En el marco del 50 aniversario de la proclamación del Día Internacional de la Mujer por parte de las Naciones Unidas, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires | Fundación Aldo Rubino presentará “Sentir abstracto”, un cliclo dedicado exclusivamente a destacar el trabajo de mujeres artistas y que buscará explorar la potencia de la abstracción como lenguaje.

Sarah Grilo y Ceilia Biagini

El programa se inaugurará en marzo con dos exposiciones antológicas que pondrán en el centro de atención las obras de Sarah Grilo y Cecilia Biagini, dos figuras clave en la historia del arte abstracto. La primera contará con la curaduría de Jonathan Feldman y Manuela Lopez Anaya, mientras que la segunda estará a cargo de Fernanda Laguna. Además, el museo abrirá su ciclo MACBA Kabinet con una muestra fotográfica dedicada a la célebre surrealista Dora Maar.

Museo de Arte Contemporáneo - Salta

Frente a la plaza central de la ciudad, el MAC continúa con Andrés Paredes y el jardín interior, que estará disponible hasta fines de febrero.

El 14 de marzo se inauguran dos nuevas muestras: en la planta alta, se presentará la artista Roma Blanco, mientras tanto, en la planta baja, se exhibirá La Necesidad de la Ausencia, una obra colaborativa de Caroline de Chaunac de Lanzac y un colectivo de artistas salteños, bajo la curaduría de Fernando Farina.

Pintura de Caroline de Chaunac de Lanzac

Además, el Proyecto V.A.C.A (Vidrieras de Arte Contemporáneo Argentino), una iniciativa que busca visibilizar el arte contemporáneo en espacios alternativos, también incluirá la muestra La Necesidad de la Ausencia.

Durante mayo y junio, se presentarán Romina Postigo y Karina El Azem. En la planta baja, la exposición Lo que sostiene reunirá las creaciones de Florencia Fernández Frank, Pablo Martin y María Laura Buccianti, como parte de V.A.C.A.

El mes de julio estará marcado por la presentación de las adquisiciones del MAC correspondientes a 2023 y 2024, en una muestra colectiva que ocupará las salas 1, 2, 3 y 4 de la planta alta. En paralelo, en las salas 5, 6, 7 y 8, el fotógrafo Pablo Aharonian exhibirá sus imágenes. En la planta baja, el museo será sede de Bienalsur, y V.A.C.A incluirá la obra de Martin Córdoba.

De Karina El Azem

En agosto y septiembre, se presentará en la planta alta el Proyecto Institucional Salteños en el MAC, con la participación de la artista Mercedes Ruiz de los Llanos. Mientras tanto, en la planta baja continuará la muestra colectiva de Bienalsur, y por V.A.C.A tendrá a Tatiana Papi como protagonista.

La programación de octubre y noviembre incluirá varias exposiciones en la planta alta. En las salas 1, 2, 3 y 4, a la artista Mónica García Capisano y en las salas 5, 6, 7 y 8, Pablo Guiot, bajo la curaduría de Javier Soria Vázquez. En la planta baja, las artistas Leonor Asar y Pilar Garzón compartirán espacio en una muestra conjunta, mientras que el Proyecto V.A.C.A incluirá la obra de Matías Blasco.

Obras de Andrés Waissman (Manuel Pose Varela)

El cierre del ciclo anual estará marcado por muestras de Clara Johnston y en la planta baja, por Andrés Waissman con una exposición que también formará parte del Proyecto V.A.C.A.

Colección Amalita

En el espacio de Puerto Madero, hasta el 15 de febrero, se podrá visitar Vivir sus vidas, la primera exhibición antológica de Chiachio & Giannone que celebra sus 20 años de trabajo conjunto y curada por Leandro Martínez Depietri.

Ya en marzo y hasta julio, la primera muestra será una retrospectica de la fantástica pintora Martha Peluffo, quien falleció a los 48 años, pero dejó un legado del que aún hay mucho para conocer, con curaduría de Fernando Davis. Por su parte, de agosto a octubre, será el momento del Premio Fundación Amalia Lacroze de Fortabat 2025.

Martha Peluffo, "Autorretrato" (1967/8)

Casa Nacional del Bicentenario

En marzo se presentará la Colección de Abel Guaglianone, una selección de obras adquiridas entre 2014 y 2024, con curaduría de Analía Solomonoff, destaca por su diversidad geográfica, ya que incluye piezas provenientes de distintas regiones del país, con un especial énfasis en un viaje realizado a Tucumán, como además contará con un apartado dedicado al Premio In Situ, una iniciativa que se lleva a cabo desde 2022 y que busca resaltar la creación artística en las ferias de arte del país.

Otra de las actividades destacadas será la muestra antológica del fotógrafo Philippe Enquin, Buenos Aires, otra mirada, que cuenta con la curaduría de Maria Teresa Constantin, en la que se reunirán más de un centenar de fotografías que reflejan la perspectiva del artista sobre la ciudad durante sus visitas desde París, donde reside actualmente.

Adriana Fiterman

También habrá un homenaje a Adriana Fiterman, artista y arquitecta que dejó una huella significativa en el ámbito cultural, con una exposición que estará centrada en sus pinturas, una faceta que complementa su trayectoria como diseñadora de montajes y como hija del reconocido coleccionista Jacobo Fiterman.

En un enfoque contemporáneo, la programación también incluye las obras de Sofía Barrio, quien presentará pinturas y dibujos caracterizados por su marcado sentido del ritmo. Por su parte, Luisa Freixas exhibirá una combinación de instalación, pinturas y grabados.

Muestra sobre Augusto Ferrari en el MNBA

El calendario de exposiciones continúa con la participación de Alicia Antich, quien presentará una serie de pinturas e instalaciones. Asimismo, se destaca la muestra sobre el legado de Augusto Ferrari, eximio constructor y pintor de iglesias en todo el país y fotógrafo, organizada en colaboración con la Fundación Augusto y León Ferrari.

En otro ámbito, el artista Sebastián Salfate será parte de una coproducción con La ira de Dios Art Residency, un proyecto que cuenta con el apoyo de QUINCHO, una red de residencias de artistas, que culminará con la Exposición y Encuentro Nacional de Residencias de Arte de Argentina, que se llevará a cabo en la sede de la CNB ubicada en la calle Riobamba, entre los meses de agosto y octubre. Por último, el Premio MAPA, dirigido por Agustín Montes de Oca, también formará parte de la programación anual.

Museo de Arte Oriental

El espacio nacional que funciona dentro de Galerías Pacífico inaugurará su temporada con Técnicas superlativas de Japón, una exhibición itinerante que explorará el diálogo entre las técnicas artesanales de kōgei de la Era Meiji (1868-1912) y las creaciones contemporáneas de artistas japoneses que reinterpretan esta sofisticación artesanal. La muestra estará abierta al público desde el miércoles 19 de febrero hasta el domingo 27 de abril.

De "Técnicas superlativas de Japón"

Parque de la Memoria

Hasta el 7 de abril permanecerán las muestras abiertas en diciembre de 2024: Diana Dowek. En el espejo de una odisea (curaduría Florencia Battiti y Cecilia Nisembaum); León Ferrari. Brasil 1976-1991 (Andrea Wain) y Salón de noche (Francisco Medail).

Ya a inicios de junio y hasta el 19 de octubre, será el momento de Algunos oficios. Arte, trabajo y precariedad en Argentina 2003-2023 (Marcos Kramer en el marco de Bienalsur), que parte de una investigación curatorial más amplia sobre las formas de representación del trabajo en las artes visuales argentinas de los últimos 20 años.

León Ferrari (@Centre Pompidou)

En Polvo de estrellas, también en el marco de Bienalsur, los artistas Luz Sánchez Cardona (México) y Frank Ekeberg (Noruega) aborda, a través de una instalación sonora e inmersiva el drama de la desaparición, la falta de justicia y la imposibilidad del duelo en México.

También habrá una muestra de Hernán Camoleto, quien en su propuesta artística aborda el cruce entre imagen y palabra y discurso, mediante el dibujo, la pintura o la instalación.

En "40 años del Juicio a las Juntas Militares" se apunta a la realización de una exposición que articule documentación histórica y diversos materiales artísticos (EFE/aa/Archivo)

A partir del 22 de noviembre, Cuerpos blandos. Fortaleza, reflexión y deseo reunirá a Marina De Caro, Nushi Muntaabski, Ariadna Pastorini, Cristina Schiavi y Genia Streb -bajo la curaduría de Laura Casanovas-, quienes desde la última década dotan a la supuesta “debilidad” de unos materiales, cualidades de dignidad, belleza y nobleza.

Por su parte, en 40 años del Juicio a las Juntas Militares, proyecto conjunto entre Memoria Abierta y Parque de la Memoria, apunta a la realización de una exposición que articule documentación histórica y diversos materiales artísticos.

Museo MAR - Mar del Plata

En el Museo Provincial de Arte Contemporáneo MAR, permanencerá hasta abril la exhibición Lo que la noche le cuenta al día, que presenta un panorama del arte argentino y cuenta con la curaduría conjunta de Andrés Duprat, director del MNBA, y Diego Sileo, curador del PAC de Milán, en la que se reúne una serie de obras de artistas argentinos realizadas desde mediados del siglo pasado hasta el presente, en un diálogo entre piezas históricas y creaciones contemporáneas.

La muestra, concebida para el Padiglione d’Arte Contemporanea (PAC) de Milán y que pasó por Fundación Proa, tiene piezas emblemáticas de Con obras de León Ferrari, Alberto Greco, Marta Minujín, Liliana Maresca, Graciela Sacco, Eduardo Basualdo, Mariana Bellotto, Adriana Bustos, Matías Duville, Leandro Erlich, León Ferrari, Ana Gallardo, Alberto Greco, Jorge Macchi, Liliana Maresca y Marta Minujín, entre otros.

“Todo lo que nos queda es un diario” - Poéticas tecnológicas en el Museo MAR

Por otro lado, hasta semana santa sigue la colectiva Todo lo que nos queda es un diario, un proyecto curatorial a cargo del crítico de arte Javier Sandoval Velasquez, que configura el segmento Pleamar Multimedial y que por segunda vez despliega un conjunto de creaciones artísticas. Este año se presenta en la Sala 3 y reune obras de doce artistas de diferentes ciudades del país.

A partir de julio y hasta marzo de 2026, se presentará Bienalsur, con un proyecto aún por definir, mientras que de abril a julio será el momento de Mariana Pellejero ; de abril a junio se presenta la Colección del Patrimonio del Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Pettoruti” y luego la muestra Territorio de visuales, conformada por artistas bonaerenses.

Fundación Klemm

Hasta el 10 de julio de 2025, se presenta Una cita con el Pop, una relectura de la colección con la curaduría de Rodrigo Alonso y hasta el 25 de febrero se puede ver la exposición Obra Completa, de Mariana López, Primer Premio Klemm 2021, con curaduría de Guada Creche.

"Una cita con el Pop" permanecerá hasta julio

Desde el 26 de febrero al 25 de abril, Carlota Beltrame, ganadora del Primer Premio Klemm 2022, realiza su individual El leve poder del concepto, con la curaduría de Eugenia Garay Basualdo, mientras que entre mayo y julio será el momento de Clara Esborraz, con su proyecto ganador seleccionado por la Fundación Ama Amoedo de Uruguay.

Entre el 14 de agosto y el 19 de septiembre, Klemm será sede del Premio Trabucco Otros Soportes 2025, organizado por la Academia Nacional de Bellas Artes. Por otro lado, en julio se lanzará la convocatoria para el Premio Klemm anual, y los artistas seleccionados y premiados se exhibirán a partir de octubre y durante el verano de 2026. Esta exposición tomará las salas de la Fundación, y en la sala Bonino, se presentará en las mismas fechas la individual de Malena Pizani, Primer Premio Klemm 2023.

Museo Larreta

Hasta fines de febrero continúa Intermitencias, destellos y continuidades, encuentro inesperado entre Silvia Gurfein y Agustin Riganelli, curado por Teresa Riccardi.

Nicolás Rodríguez en el proceso de la muestra en el Museo Larreta

A mediados de abril comienza una expo de Nicolás Rodríguez, con murales de azulejos hechos en adobe, obras de sitio específico que dialogarán con los azulejos y cerámicos que hay en la colección y en la casa. En julio o agosto, habrá una exhibición dedicada a Caaporá, ópera ballet de Ricardo Güiraldes y González Garaño, con piezas del Museo Güiraldes de San Antonio de Areco y curaduría de Malena Babino.

Por su parte, será la cuarta edición de Intervenciones mínimas, con piezas de las artistas rosarinas Rosario Farías, Laura Echenique y Florencia Echeverría que propondrán juegos estéticos con los muebles y objetos de la Sala escritorio, bajo el ojo curaturial de Delfina Helguera, directora del espacio del edificio histórico de Belgrano.

Museo Histórico

Por primera vez en su historia, a partir de marzo, el espacio de Parque Lezama incluirá una sala dedicada exclusivamente al siglo XX en su exhibición principal, con Tiempo de Multitudes, que abarcará el período comprendido entre 1900 y 1955, y que forma parte de un ambicioso proyecto de renovación de su guion museográfico, que busca ofrecer un recorrido más amplio y diverso por la historia argentina.

Bombo del año 1942, utilizado en la movilización que hicieron los trabajadores de los frigoríficos berissenses el 17 de octubre de 1945 (MHN)

También, alrededor de septiembre, se inaugurará Tiempo de Nación, que se centrará en los eventos históricos que marcaron a Argentina desde la sanción de la Constitución Nacional de 1853 hasta el final del siglo XIX. Esta exposición tiene como objetivo explorar los procesos políticos, sociales y culturales que dieron forma al país en sus primeras décadas como nación independiente.

Además, el museo anunció para noviembre Modistas y costureras, que pondrá en valor los oficios tradicionales relacionados con la moda y el diseño en Argentina, con piezas del patrimonio del cerrado por decreto Museo del Traje, así como representaciones de otros oficios relacionados, como la zapatería, la sombrerería, la marroquinería y el tejido de encajes.

"Maravillas de la colección" se presentará en el Palacio Libertad (Secretaría de Cultura de la Nación)

Por otro lado, en el Palacio Libertad se albergará, a partir de marzo, Maravillas de la colección también con el acervo de la Colección Histórica del Traje Argentino, que ofrecerá una mirada detallada a las técnicas, los procesos de elaboración y la historia detrás de las piezas del acervo. La muestra contará con rotaciones de piezas y temas a lo largo del año, lo que permitirá a los visitantes descubrir diferentes aspectos del patrimonio textil argentino.

Museo Sívori

Durante el verano continúa el Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano, que reúne más de 200 obras entre pinturas, dibujos, grabados y esculturas que dan cuenta de la escena artística local. Desde abril, se verá una gran retrospectiva de María Martorell, una de las principales artistas de la neoabstracción geométrica.

"Ekho II", díptico de la artista argentina María Martorell, en el fondo en una de las salas de la última Bienal de Venecia

Centro de Arte de UNLP - La Plata

Del 4 de marzo al 2 de agosto, Universo energía. El principio de todo reunirá, en seis salas, arte, ciencia y tecnología para generar un espacio formativo para el aprendizaje, la reflexión y el debate sobre el presente y futuro de la energía. La exposición está orientada al público en general, con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes. En la vidriera se presentará la Instalación Analogías I (1971) de Víctor Grippo.

De septiembre a noviembre, será sede La Plata de la V edición de Bienalsur, a través de una exposición internacional que ocupará todas las plantas del Centro, mientras que de noviembre a diciembre, se presenta Luis Pazos, poesía vital, con curaduría de Fernando Davis y realizada en conjunto con Arthaus Central, que incluye objetos, documentación, fotografías, registros de acciones performáticas, publicaciones como así también la reconstrucción, para la exhibición, de una de sus obras emblemáticas.

"Analogías I", de Víctor Grippo (MNBA)

De mayo a septiembre, se desarrollará el Programa de formación en arte, curaduría y teorías contemporáneas, en el marco de una grave crisis que afecta el sistema universitario nacional, la ciencia, la educación pública en general y los ámbitos del arte y la cultura, sometidos a agresivos ajustes y recortes presupuestarios. “En este complejo escenario, decidimos sostener la continuidad del Programa, convencidos de que la universidad pública tiene un lugar central en la producción de conocimientos como instrumentos de soberanía, en la transformación de las comunidades y en la construcción democrática, de que el acceso al arte y la cultura es un derecho de todos”, dijeron desde la UNLP.

Fundación Santander

Por primera vez, el espacio de La Boca tendrá una muestra del proyecto ganador del Premio Fundación Santander a las Artes Visuales: Hilo frío, de la artista residente en la Patagonia Valeria Conte Mac Donell, acompañada por la curadora Jimena Ferreiro.

El proyecto se presentará a través de una serie de dibujos en alambre, instalaciones y proyecciones de video que exploran la relación entre lo efímero y lo permanente. La exhibición aprovechará la arquitectura del espacio para crear juegos de luz, sombra y transparencia. La propuesta también resalta por su compromiso con la sustentabilidad y el respeto al medio ambiente, utilizando recursos mínimos en un sistema que se adapta al territorio.

"Hilo Fino", proyecto ganador del Premio a las Artes Visuales de la Fundación Santander

Museo de la Cárcova

El espacio cercano a la Reserva Ecológica de Puerto Madero presentará un proyecto con María Guerrieri y Max Gómez Canle en torno a la copia, en el mes de mayo, y a principio de año, abrirá las puertas del proceso de recuperación y puesta en valor de la biblioteca. Además, a lo largo del año se realizará una profunda renovación de la exposición permanente, que se presentará para finales de año o inicios de 2026.

El Rojas

Con Trama Carnavalesca, a partir del 7 de febrero, el espacio de la UBA inaugurá su calendario 2025. La muestra estará integrada por objetos carnavalescos, como estandartes y levitas, junto a la publicación El Corsito (1995-2015), obras de arte y documentos. También se exhibirán afiches, volantes, programas y piezas audiovisuales del Archivo del Rojas, y colecciones privadas, que documentan el paso de 34 años de los Talleres de Murga (1988-2022) y la Cultura Popular/urbana en el Rojas.

De "Trama Carnavalesca"

Palais de Glace

A partir del 5 de febrero y hasta el 27 de abril, se puede visitar Temporada alta, una muestra que indaga en la vasta colección del museo para acercarse a una posible definición de “verano”, a través de pinturas, cerámicas, instalaciones, fotografías, videos, dibujos, esculturas y grabados. La expo se desarrolla en el Centro Cultural Borges, que se encuentra cerrado por refacciones durante enero.

También allí, del 4 de junio al 31 de agosto, será el momento de Horizontes posibles. Apuntes sobre el paisaje, un recorrido por diferentes expresiones del género paisaje a lo largo del tiempo, en la que se exhibirán más de 50 obras de la colección del museo que abarcan un arco temporal de cien años, con obras producidas desde las primeras décadas del siglo pasado hasta la actualidad. Una tercera muestra albergará obras seleccionadas y ganadoras del Salón Nacional, pero aún se debe confirmar fecha y locación.

Luis Seoane, Arturo Dresco y Malena Pizani, en "Temporada alta"

Fundación Andreani

En el marco de su 35 aniversario, el espacio de La Boca presenta una agenda de actividades que incluye exposiciones, premios y proyectos interdisciplinarios. Hasta finales de marzo se puede visitar Una mitología de puñales, de Joaquín Aras, con curaduría de Gonzalo Lagos; Sergio Vega: El Modernismo y sus descontentos, y Sobre las ruinas, exposición de Juan Benitez Allassia con curaduría de Mariel Szlifman.

Luego, se inaugurará la novena edición del Premio Fundación Andreani, cuya exhibición estará abierta hasta el segundo semestre del año, en donde se podrán ver las obras seleccionadas y premiadas de este año.

De "Sergio Vega: El Modernismo y sus descontentos"

Durante el segundo semestre del año, sus salas renovarán con una muestra especialmente diseñada para Argentina por el artista brasileño Guto Nobrega, así como una obra inédita de la joven artista y performer argentina Natalia Fourcada. Además, se llevará a cabo la quinta edición del ciclo “Desafíos”, que invita a curadores emergentes a desarrollar prácticas curatoriales innovadoras.

En paralelo, continuará el programa “Presente Discontinuo”, que incluye seminarios y talleres con invitados internacionales. Este proyecto se realiza en colaboración con la Fundación Bunge y Born y la Fundación Williams, fortaleciendo la conexión entre el ámbito local y global en el campo del arte y la cultura.

Guto Nobrega durante su participación en el programa "Presente Continuo"

La programación de la Fundación Andreani no se limita a las artes visuales. El espacio Cabina Escénica seguirá promoviendo proyectos experimentales que integren disciplinas como la danza, la dramaturgia y la performance, y se lanzará una nueva temporada del podcast “Líneas Paralelas”, donde se explorarán las influencias y procesos creativos de los artistas que participan en las actividades de la Fundación. La música contemporánea también tendrá un lugar destacado con el ciclo “Música en Ribera”, que se llevará a cabo en primavera y promete ser uno de los puntos altos de la agenda cultural.

Fondo Nacional de las Artes

Para marzo se proyecta unanuestra antológica del FNA bajo la curaduría de Roberto Amigo, en la que se ofrecerá un recorrido por los primeros años del organismo, destacando sus objetivos fundacionales y las primeras líneas de gestión. Así, a través de archivos históricos y una selección de obras visuales, se explorará el compromiso y el rol fundamental del FNA en el desarrollo de los artistas de todo el país y en la promoción general de la cultura argentina.

Palacio Libertad (Ex CCK)

Entre las propuestas más destacadas se encuentra la exposición titulada La fábula de la razón y otras realidades posibles, que ocupará las salas del cuarto piso del edificio hasta agosto. Esta muestra reúne obras de arte contemporáneo argentino que desafían los binomios tradicionales del pensamiento occidental moderno, como vida-muerte, realidad-ficción y natural-artificial. Según el programa, la exposición busca difuminar estas fronteras a través de un enfoque innovador y conceptual.

"La esfera azul” de Julio Le Parc, una pieza emblemática del centro cultural

Hasta agosto también se puede visitar Más allá del espacio, en la icónica Gran Lámpara, que reúne obras site specific de artistas argentinas contemporáneas, con un enfoque en la interacción entre el cuerpo, la obra y la arquitectura. Ya a partir de marzo, el sexto piso también albergará Pulsación, una intervención artística de Iara Freiberg que dialogará con la obra “La esfera azul” de Julio Le Parc, una pieza emblemática del centro cultural.

En el quinto piso, la exhibición En el principio fue la magia estará disponible hasta abril: el proyecto se centra en los fundamentos del acto fotográfico, explorando elementos como la luz y los materiales fotosensibles utilizados en la captura y experimentación de imágenes.

Paola Marzotto en el Buque Irizar en la Antártida

A partir de febrero, el subsuelo del edificio será el escenario de Un edificio entre dos mundos, una exhibición y proyección que busca conectar el pasado histórico del antiguo Palacio de Correos y Telégrafos con los nuevos espacios, ofreciendo una reflexión sobre la transformación del edificio y su significado cultural.

En el segundo piso, la sala 203 será el hogar de Rocas, una propuesta de Margarita Bali que combina performance, instalación y videodanza desde febrero hasta abril y en la que presentará sorprendentes paisajes de Uruguay en un recorrido coreográfico que explora temas como la migración y la interacción entre el cuerpo y el entorno.

En abril, también habrá una merecida exposición retrospectiva del escultor Antonio Pujía, mientrsa que en mayo será el turno de El Chaco Impenetrable, que reunirá obra del Grupo Tartagal: Carybé, Gertrudis Chale, Luis Preti y Raúl Brié, en colaboración con la Embajada de Brasil, el Instituto Carybé y el Museo Provincial de Bellas Artes de Salta.

"El Chaco Impenetrable" reunirá obra del Grupo Tartagal: Carybé, Gertrudis Chale, Luis Preti y Raúl Brié

La fotografía también tendrá un lugar en el sexto piso, ya que la sala 607 albergará La Antártida Rosada, una serie de fotografías de Paola Marzotto que capturan la belleza de los amaneceres antárticos, a partir de febrero. En el séptimo piso, la sala 702 presentará una exhibición de pintura y fotografía Makarius. El poder del querer, dedicada a la obra de Karim Makarius, un artista y gestor cultural desde febrero hasta junio.

Por su parte, el curador Francisco Medial presentará una muestra sobre los vínculos afectivos de la comunidad artística de Buenos Aires, a partir del trabajo de fotógrafos que retrataron a sus colegas, y Alfredo Srur, un ensayo en el que registró la vida violenta de la sociedad colombiana en los ‘90 a partir de la historia de Giovani, un sicario arrepentido.

La planta baja del Palacio también será un espacio de gran actividad artística. Entre las propuestas se encuentra “Todo se seca”, una obra de Roberto Fernández que utiliza materiales, calor y pigmentos para crear un pasaje tridimensional que conecta el pasado y el presente, mientras que en el Hall Central, Diego Alberti presentará “Aguayo”, una obra que combina la producción textil aymara con la informática para crear un tejido digital en constante evolución.

Manuel Ameztoy exhibirá Capturas, un conjunto de esculturas textiles que flotan como cascadas de color, interactuando con la arquitectura y los vitrales del espacio

En el Salón de las Américas, Manuel Ameztoy exhibirá Capturas, un conjunto de esculturas textiles que flotan como cascadas de color, interactuando con la arquitectura y los vitrales del espacio. Por su parte, en los nichos del Hall B, Vicente Grondona presentará “Cabezas de carbón”, una obra que combina materiales convencionales con gestualidad artística para tender un puente entre el pasado y el presente.

Finalmente, el Salón UNASUR será el escenario de De arte no sé nada, una propuesta de Alejandro Marmo que utiliza el arte como metáfora de la transformación social y explora la relación entre el espacio público y la creación artística.

Móvil arte contemporáneo

El espacio de Parque Patricios, que funciona dentro de cheLA, propondrá por primera vez en su década de historia una muestra con artistas internacionales. Será con Volverse piedra, a finales de marzo, que reunirá la obra de artistas francocanadienses.

Fundación Larivière Fotografía Latinoamericana

Durante el primer semestre, y a partir del 8 de marzo, la sala 2 albergará Iluminaciones, en la que la artista Francisca López trabaja inspirada por la obra de Bandi Binder, con Rafael Cippolini de curador. Por su parte, en Abstracciones fotográficas. Selección de artistas de la Colección Larivière, con curaduría de Alexis Fabry, se presentará colectiva que oscila en función de las inclinaciones de Jean-Louis Larivière: por un lado, el informalismo y el expresionismo abstracto y, por el otro, las geometrías de la América fría.

Fotografía de Juan Enrique Bedoya

El cronograma dará paso a una antológica del gran retratista peruano Juan Enrique Bedoya, curada también por Fabry, en la que se recuperará el estatuto de museo que en los últimos años adquirió el arte producido por y para la cultura de masas. Por otro lado, la premiada Irina Werning, con su famoso ensayo fotográfico Las pelilargas (2006), tendrá curaduría de la británica Vanessa Bell.

Centro de Investigación Fotográfico Histórico Argentino

En la Fundación CIFHA de La Boca, a partir de marzo hasta julio, se puede visitar Reportero Gráfico, la primera muestra del fotógrafo Silvio Zuccheri, con una selección de sus obras curada por Alfredo Srur y Bruno Dubner que abarca más de tres décadas (1964-1999).

"Reportero Gráfico", la primera muestra del fotógrafo Silvio Zuccheri

Centro Cultural de España en Buenos Aires

El CCEBA desplegará una selección de nueve proyectos expositivos que fueron elegidas a través de una convocatoria pública que recibió más de 125 postulaciones. Las muestras se distribuirán en tres salas del centro , con una programación que abarcará desde marzo hasta diciembre del próximo año.

En la Sala 1, se presentarán las muestras Luz propia, bajo la curaduría de Claudia Kozak (marzo a mayo); Andar de Nones: el mundo en singular, curada por Natalia Volpe (junio a septiembre); y “Foto Féminas: Territorios, ritos y conversaciones”, a cargo del colectivo Foto Féminas (septiembre a diciembre). Estas exhibiciones explorarán temáticas diversas, desde la introspección personal hasta la representación de territorios y rituales a través de la fotografía.

El CCEBA desplegará una selección de nueve proyectos expositivos que fueron elegidas a través de una convocatoria pública (CCEBA)

En la Sala 2, el público podrá disfrutar de La ligera sorpresa de la acción, curada por Tania Puente (marzo a mayo); Un poco de luz mi amor, a cargo del colectivo La Gloriosa Jpg (junio a septiembre); y Museo del Devenir, bajo la curaduría de Guada Creche (septiembre a diciembre). Estas propuestas se centran en la acción, la luz y la transformación, ofreciendo perspectivas innovadoras sobre el arte contemporáneo.

Por su parte, la Sala 3 albergará tres proyectos colaborativos: Trance Hudson, de los artistas Ana Audivert, Manuel Barcia y Federico Grillo (marzo a mayo); Nosotros y los murciélagos, desarrollado por Juan Tarrab, Bautista Soto Roland y Juan Pomeranec (junio a septiembre); y Dormir mientras nuestras camas arden, curado por Julio Vázquez Ortiz junto al colectivo Ambos Mundos (septiembre a diciembre). Estas exhibiciones se enfocarán en temas como la conexión humana, la naturaleza y las tensiones sociales.

El Espacio Persianas será intervenido por cuatro muralistas argentinas a lo largo del año

En paralelo a las exposiciones, el Espacio Persianas del CCEBA será intervenido por cuatro muralistas argentinas a lo largo del año y se comenzará con Lina Basedina, quien realizará una obra conmemorativa por el Día Internacional de las Mujeres. En otra de las iniciativas habrá una nueva edición del ciclo “En acción con...”, un programa que reúne a referentes de disciplinas como la ilustración, la arquitectura, la música y el audiovisual.

ARTE X ARTE

La Fundación de La Boca propondrá varias exposiciones colectivas. En marzo será el turno de Los doscientos. Hacía un coleccionismo alternativo e inclusivo, curada por Rafael Doctor Roncero; luego, Fotógrafos Contemporáneos Americanos, con Pablo Cabado y Brian Schutmaat de curadores; seguirá el Festival La Luminic, a cargo de Daniela Pafundi; y culminará con el IX Premio Bienal de Fotografía, que tendrá su convocatoria en julio.

Central Affair

Dentro de las Galerías Larreta, en la calle Florida, cercano a Plaza San Martín, 15 galerías del país mostrarán hasta el 7 de febrero: Cristal Metal, de Agustina Chalupowicz & Guxta (Acéfala); ¿Qué somos comparados con montañas y glaciares?, de María Paz Secundini (Almacén artecontemporáneo); Depredación sintética a los cuerpos de agua, de Santiago José Rengifo Fajardo (AnTnA. Proyecto sonoro); Ya no me da miedo la oscuridad, de Maite Llamas (Camarones); Todo me queda más o menos lejos, de Dante Zaballa (Casa Equis); Scripta Plumaria, de Nicole Mazza (Crudo); Terrario, de Lola Goldstein (FAN); Ese fuego interior, de Maximiliano Peralta Rodríguez (Gabelich Contemporáneo).

Central Affair se encuentra dentro de las Galerías Larreta

Además, Habitar: Refugio, Origen y Destino, de Fabiana Barreda, Vicky Aguirre & Martín Magliano (Koru Galería); La vacua disquisición entre lo moderno y lo contemporáneo, de Miguel Dávila (Sasha D.); There was a plan... and then there wasn’t, de Dane Palmieri (Tiempo); INTERCONEXIÓN... pasado, presente, futuro, de Daiana Martinello & Ariel Jurado (Tierra); Bajo el mismo cielo, de Camila Lamarca, Rosalba Mirabella, María Munzi y Laura Spivak (TokonOMa); Conjugación #1 bis Principio de Realidad, de Unión Textiles Semillas y Santiago Iturralde (URRA-HIPHiP), y Pasajes/Paisajes Estéticos, exposición colectiva artistas de Bilbao & Buenos Aires (Wunsch).

A lo largo del año, el espacio tendrá cinco renovaciones de muestras por galería, siendo la próxima inauguración el jueves 20 de febrero.

*Infobae Cultura realizó el pedido de información a otros espacios de la Ciudad y museos de distintas provincias del país, pero prefirieron suministrarla una vez que tengan la agenda confirmada.