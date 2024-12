“Anora” y “I Saw the TV Glow” encabezan nominaciones en Spirit Awards

Los Spirit Awards anuncian reconocimientos con transmisión en vivo por YouTube

Anora, la odisea de Sean Baker sobre una stripper neoyorquina, y el horror psicológico de Jane Schoenbrun I Saw the TV Glow dominaron las nominaciones para los Film Independent Spirit Awards con seis menciones cada una, incluyendo mejor película y mejor director. La organización sin fines de lucro anunció las nominaciones el miércoles en una transmisión en vivo por YouTube.

Tres actores de Anora, que ganó los máximos honores en el Festival de Cine de Cannes, también fueron destacados por sus interpretaciones, incluyendo la actuación principal de Mikey Madison y las interpretaciones de apoyo de Yura Borisov y Karren Karagulian. Las categorías de actuación para los Spirit Awards son neutrales en cuanto al género e incluyen a 10 actores cada una. Justice Smith de I Saw the TV Glow fue nominado en el papel principal y Brigette Lundy-Paine en el de apoyo.

También fueron nominadas para mejor película Nickel Boys, adaptación de Colson Whitehead por RaMell Ross, el drama carcelario Sing Sing de Greg Kwedar y el horror corporal The Substance, de Coralie Fargeat.

En la categoría de mejor director, además de Baker y Schoenbrun, los nominados incluyeron a Brady Corbet por The Brutalist, su única nominación a pesar de su gran presentación con el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York esta semana, Ali Abbasi, por The Apprentice, y Alonso Ruizpalacios por La Cocina. Sebastian Stan también fue reconocido por su interpretación de un joven Donald Trump en The Apprentice en la categoría de mejor actuación principal, pero no por A Different Man.

Otros intérpretes principales que recibieron menciones incluyen a Amy Adams, por Nightbitch, Colman Domingo por Sing Sing, Demi Moore por The Substance, June Squibb por Thelma, Hunter Schafer por Cuckoo, Keith Kupferer por Ghostlight y Ryan Destiny por The Fire Inside.

La categoría de apoyo también incluía tanto a nuevos talentos como a veteranos: Kieran Culkin (A Real Pain), Carol Kane (Between the Temples), Clarence Maclin (Sing Sing), Adam Pearson (A Different Man, que triunfó esta semana en los Gotham Awards), Joan Chen (Dìdi), Danielle Deadwyler (The Piano Lesson) y Kani Kusruti (Girls Will Be Girls).

A veces, los Spirit Awards coinciden significativamente con los principales contendientes y ganadores del Oscar, como en el año de Everything Everywhere All At Once, y a veces no. Los grandes ganadores del año pasado incluyeron Past Lives de Celine Song y American Fiction, de Cord Jefferson. Los premios limitan la elegibilidad a producciones con presupuestos de 30 millones de dólares o menos, lo que significa que producciones más costosas como Wicked y Dune: Part Two no estaban en competencia.

Los nominados a película internacional fueron: All We Imagine as Light, de Payal Kapadia, que India no seleccionó para representar al país en los Oscar, Black Dog de China, la aventura animada Flow, Green Border, de Agnieszka Holland y Hard Truths, de Mike Leigh. Las películas de Netflix Emilia Pérez y Maria eran elegibles solo para largometraje internacional, pero ninguna logró entrar en la lista.

En esta imagen proporcionada por A24, Ian Foreman en una escena de "I Saw the TV Glow"

El Premio Robert Altman, que reconoce a un elenco conjunto, fue para His Three Daughters, el conmovedor retrato de Azazel Jacobs sobre tres mujeres, interpretadas por Carrie Coon, Natasha Lyonne y Elizabeth Olsen, cuyo padre está en cuidados paliativos.

Los Spirit Awards también reconocen nuevas series de ficción y no ficción en televisión, donde los nominados incluyen el fenómeno de Netflix Baby Reindeer, Shōgun y Ren Fair.

La organización, que cambió a categorías de actuación neutrales en cuanto al género en 2022, dijo que de todos los nominados, el 46% son mujeres y el 30% son personas de color. Al igual que el año pasado, el estudio de cine independiente A24 dominó con 19 nominaciones para lanzamientos como I Saw the TV Glow, Sing Sing y The Brutalist.

Los Spirit Awards se llevarán a cabo el sábado 22 de febrero en Santa Mónica, California, y se transmitirán en vivo en IMDb y los canales de YouTube de Film Independent. La comediante Aidy Bryant volverá a ser la presentadora.

Fuente: AP.

Fotos: Archivo y A24 para AP.