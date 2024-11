Murió Charles Dumont, el compositor de “Non, je ne regrette rien” de Edith Piaf

Edith Piaf canta "Non, Je ne regrette rien"

El compositor y cantante Charles Dumont, quien compuso la canción “Non, je ne regrette rien” (“No, no lamento nada”) hecha mundialmente famosa por Edith Piaf, ha muerto a los 95 años, informó su pareja el lunes.

Dumont, quien también había colaborado con la cantante estadounidense Barbra Streisand y la estrella franco-italiana de los años 60 Dalida, murió en casa después de una larga enfermedad.

La ministra de Cultura francesa Rachida Dati calificó a Dumont como “una figura inmensa de la chanson francesa”.

Trompetista de formación, Dumont vio su carrera transformada a principios de la década de 1960 cuando convenció a la estrella Piaf de interpretar una de sus composiciones, después de haber sido rechazada enérgicamente varias veces.

“Nos presentamos en su casa, y ella nos dejó entrar”, dijo Dumont a la AFP en 2018 sobre el día en 1960 cuando logró ver a Piaf junto con su letrista, Michel Vaucaire.

Fotografía del 30 de diciembre de 1960, con la cantante francesa Edith Piaf y el compositor Charles Dumont en París (AFP)

“Toqué la pieza en el piano, y... nos hicimos inseparables”, dijo, agregando que la canción --que había escrito en 1956 a los 27 años-- revitalizó la carrera de Piaf que, según él, estaba decayendo.

“Non, je ne regrette rien” se ha convertido desde entonces en un clásico inolvidable de Piaf, quien murió en 1963. “Mi madre me dio a luz, pero Edith Piaf me trajo al mundo”, dijo Dumont a la AFP en una entrevista de 2015. “Sin ella, nunca habría hecho todo lo que hice, ni como compositor ni como cantante”, añadió.

Para Dumont, este encuentro marcó el inicio de una fructífera relación laboral con Piaf, resultando en la escritura de más de 30 canciones para ella.

En ocasiones ella lo corregía, como una noche después de un concierto cuando él se quejó de que el público no había sido bueno. “Ella me miró directamente a los ojos y dijo: ‘No son ellos los que son malos. Eres tú quien no estuvo bien’”, recordó.

Charles Dumont tenía 95 años (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP)

La colaboración con Piaf le dio a Dumont la confianza para acercarse a Streisand, quien ya era una estrella en los años 60 y estaba en camino de convertirse en una de las artistas discográficas más vendidas de todos los tiempos.

Un editor musical sugirió que le ofreciera sus servicios, un consejo que más tarde describió como “el destino” dándole “una patada en el trasero”.

Fue a Nueva York y tocó para ella en un piano en su camerino de un teatro de Broadway. “Ella me dijo ‘Me gusta mucho esto. Haré el disco. Adiós joven’”, dijo.

Streisand lanzó un sencillo con “Le Mur” de Dumont cantado en francés en el lado A, y su versión en inglés “I’ve Been Here” en el lado B, en 1966. La última aparición de Dumont en el escenario fue en 2019 en París.

“Cuando vuelves frente a un público, que viene a verte como hace 20, 30 o 40 años y te da la misma bienvenida, entonces te devuelven tus 20 años”, dijo.

Fuente: AFP