Ralph Fiennes y las intrigas por el trono papal, en “Cónclave”

Robert Harris acababa de completar una trilogía de novelas sobre Cicerón cuando vio la elección del Papa Benedicto en vivo por televisión. Como cronista del poder y sus mutaciones, la escena —la señal de humo de la Capilla Sixtina indicando una decisión, por supuesto, pero también toda la escena de secretismo— lo fascinó.

“Justo antes de que el papa salga al balcón y se revele, las ventanas a ambos lados se llenan con las caras de los cardenales electores que han venido a verlo,” contó Harris y agregó: “Y la cámara recorre las caras —ancianas, astutas, cautelosas, algunas benignas, beatíficas. Y pensé: Dios mío, ese es el senado romano. Esos son los ancianos que dirigen toda la institución. Pensé: Aquí debe haber historias”.

Eso inspiró a Harris a escribir Conclave, una novela del 2016 que va dentro del Vaticano para imaginar cómo “la elección definitiva”, como él la llama —con la intriga añadida de que los contendientes deben pretender que no quieren ganar— podría desarrollarse.

Tan atrapante como Harris hizo su novela, podría no haber parecido material para Hollywood. Un grupo de ancianos en túnicas sentados dentro y eligiendo un pontífice no es tu propuesta promedio de ascensor. Pero la adaptación del director Edward Berger, protagonizada por Ralph Fiennes como el cardenal que lidera el cónclave, logra ser esa cosa rara en la industria cinematográfica actual: un drama adulto, profundo y cautivante actuado a través del diálogo por un conjunto de actores excepcionales.

Edward Berger lleva la novela “Conclave” al cine con un enfoque en el thriller político

“Sí, solíamos tenerlos. Mucho. Ya no los tenemos realmente,” comentó Stanley Tucci, quien coprotagoniza como el Cardenal Bellini. “Tenéss gente que ha estado haciendo esto durante mucho tiempo, por lo que es una película muy madura. Si sumas todas nuestras edades, bueno, no quiero saber cuál es el número”.

Conclave, que Focus Features estrenó esta semana en los Estados Unidos, ya ha sido reclutado en una segunda ronda propia. La película, secuela de Berger de su premiada All Quiet on the Western Front, es considerada una de las principales contendientes al Oscar, incluyendo a Fiennes para lo que sería su tercera nominación. (Nunca ha ganado). En un Hollywood que años atrás perdió la fe en el drama adulto de presupuesto medio, ¿puede Conclave restaurar esa fe?

Conclave no fue hecho con la participación del Vaticano; se filmó en el legendario estudio romano Cinecittà. La película, realizada con unos 18 millones de euros (20 millones de dólares) y con guion de Peter Straughan, es principalmente un procedimiento, aunque con una dimensión espiritual.

“Quería hacerlo como All the President’s Men”, dice Berger. “Fue mi oportunidad de hacer una película como un thriller político de los años 70 —para que Ralph se sintiera claustrofóbico, sentado en un cuarto oscuro y todo lo que oímos es el zumbido de una luz fluorescente y su respiración.”

En gran medida, es una película que reside en el rostro de Fiennes. Su Cardenal Lawrence pasa gran parte de la película escuchando, estrategizando y buscando —a sí mismo tanto como a cualquier otro— mientras sopesa rápidas alianzas cambiantes y secretos descubiertos. El humo de “Conclave,” se podría decir, está en los primeros planos de Fiennes, un maestro de los sutiles cambios de expresión. “Cuando sabes que la cámara está sobre ti y está cerca, es cuando sabes que tu mundo interior tiene que hablar”, confirma Fiennes.

Ralph Fiennes lidera el elenco de “Conclave”, una película que mezcla teatro y diálogo

Es un talento que Fiennes ha perfeccionado mediante genuina investigación. Recuerda ver Face to Face de la BBC para estudiar cómo cambian las caras cuando se les hacen preguntas penetrantes. Para un taller de actuación, una vez le dijo a los estudiantes que se entrevistaran a sí mismos, y observaran las respuestas faciales. “¿Qué hace la cara humana en la vida real que un actor puede aprender?” dice Fiennes.

Tucci y Fiennes han trabajado juntos esporádicamente (Maid in America, The King’s Man), pero después de que se frustraron los planes para que Tucci dirigiera a Fiennes en una película sobre George Bernard Shaw, buscaban una colaboración más sustancial. Las escenas de Tucci son casi enteramente con Fiennes. El resto del elenco incluye a Isabella Rossellini, John Lithgow y Brían F. O’Byrne.

“Me hizo realmente amar actuar de nuevo”, remarcó Tucci, hablando desde su casa en Londres. “No es que no lo amara, pero uno empieza a quemarse después de un tiempo. Después de 42 años, te preguntas: ‘¿Por qué sigo haciendo esto?’ Tienes esos momentos en los que te cuestionas. Y luego esto es como, ‘Oh, ahí está. Ahí lo tienes’”.

La duda, en sí misma, es un tema principal en Conclave. Cuando Lawrence habla primero con los cardenales reunidos, defiende que la duda, no la certeza, debería guiar su búsqueda de un nuevo papa. A medida que la película avanza, el predicamento de Lawrence pesa cada vez más sobre su fe en la iglesia. Es el aspecto del personaje con el que Fiennes más se conectó. “A medida que te haces mayor, tengo más dudas”, dice Fiennes. “¿Qué significa algo? No sé qué significa nada. ¿Cuál es el valor de lo que hago? No lo sé. Tengo un impulso de seguir una escena, de elegir un proyecto —¿cuál es su significado?”

“Conclave” es vista como un resurgir del cine adulto en Hollywood

“Solo pienso: Las cosas emergen y me gusta dejar que las cosas vengan a mí”, continuó diciendo. “Deja que el accidente sea apropiado, ¿sabes? Hay personas en este negocio que desarrollan cosas. ‘Quiero interpretar este papel. Quiero hacer esta película con este director.’ Eso está bien. Lo he hecho y puede que lo haga un poco más. Pero siento, cada vez más: ¿Qué hay a la vuelta de la esquina que no sé?”.

Pero deslizarse en Lawrence resultó un ajuste natural, incluso cuando se trataba de los atuendos. En preparación, se le permitió a Fiennes probarse la ropa real de un cardenal. Le gustó la sensación. “La verdad es que las faldas son bastante cómodas”, contó Fiennes. “Nuestra ropa en la película está hecha de una tela más pesada y mucho material para maniobrar. Te sientes bastante fuerte en ellas” y añadió: “Te sientes bastante poderoso.”

El actor de 61 años no está inclinado a deleitarse con la charla sobre el Oscar, sin embargo. Cuando se le pregunta, respondió suavemente, estando de acuerdo en cambio con Berger, quien se sentó a su lado durante una entrevista reciente en Nueva York, que dejaría que la película hablara por sí misma. Esa es, por supuesto, la forma en que Lawrence podría responderle a alguien que dijera que él debería ser papa. “No creo que muchos actores, estrellas de cine, puedan transmitir inteligencia y una especie de sufrimiento humilde como él puede”, dijo Harris.

La película también está llena de dilemas sobre el rol de las mujeres en lo que Berger describe como “la institución patriarcal más antigua del mundo.” Los giros y vueltas de “Conclave” finalmente llegan a lo que sería un terremoto de un desarrollo para la Iglesia Católica. “Me encantaría absolutamente exhibirla para el Vaticano. La hemos mostrado a organizaciones católicas y sacerdotes,” dice Berger. “Sé por los cardenales con los que hablamos, todos dijeron, ‘Todos veremos tu película.’”

La duda y la fe son temas centrales en el recorrido del cardenal Lawrence en la película

Cuando Harris se acercaba a la publicación, recibió una carta del entonces cardenal británico, el difunto Cormac Murphy-O’Connor. Después de haber rebuscado recientemente en su oficina, Harris saca la carta y la lee. (En el libro, el personaje principal se llama Cardenal Lomeli.)

“Antes de que las críticas inunden, quería escribir y decir cuánto disfruté ‘Conclave,’” lee Harris. “Sin duda hiciste tu tarea. Admiré particularmente tu representación del Cardenal Lomeli como un cardenal del que todos nosotros los cardenales querríamos ser: santo, sujeto a dudas, inteligente, humano y totalmente leal a la iglesia. Bien hecho”. Concluyó: “En cuanto al sorprendente final, me dije a mí mismo: Después de todo, es solo una novela.”

Fuente: AP