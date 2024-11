El Ballet del San Martín homenajea a Piazzolla y a Ravel

El ballet del Teatro San Martín resalta la sensualidad y la fuerza del tango en un homenaje a Piazzolla y Ravel

Desde el jueves 14 de noviembre, el Teatro Presidente Alvear, ubicado en Av. Corrientes 1659, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será escenario de la presentación de un nuevo programa del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Bajo el título Entre Piazzolla y Ravel, la presentación reúne tres obras de repertorio de la compañía, creadas por coreógrafos fundamentales para su historia, que ya se han presentado en diversas oportunidades. Dos de ellas homenajean al gran músico argentino y su aporte crucial al tango, mientras que la tercera, a partir del clásico de Ravel, fusiona la danza contemporánea, el tango y el folklore.

Este ciclo se presentará de jueves a domingos a las 20 horas, hasta el sábado 7 de diciembre, pero vale aclarar que del 21 al 24 de noviembre no habrá funciones. Las localidades tiene un costo que oscila entre los $6000 y los $9000, según la ubicación, y los jueves hay funciones económicas, con entradas a $4500.

La pieza maestra 'Bolero' combina elementos de danza contemporánea y folklore

El programa, que tiene una duración de 70′ con intervalo, comienza con Bolero, coreografía de Ana María Stekelman sobre la célebre pieza de Maurice Ravel, con vestuario de Renata Schussheim. La reposición coreográfica estuvoa cargo de Elizabeth Rodríguez y Melisa Buchelli. “El Bolero de Ravel ha sido coreografiado en muchísimas oportunidades”, afirma Stekelman. “El que más me impactó de joven fue el de Béjart. Me di cuenta de que es una obra sobre la obsesión y la posibilidad de repetir algo y a su vez cambiarlo siempre. A partir de mi propio lenguaje, que fusiona danza contemporánea, tango y, en este caso, una gota de folklore, me dediqué involuntariamente a representar esta idea”.

'Ahí viene el Rey' revive versos inspirados en Piazzolla con expresión única

A continuación, se presenta Ahí viene el Rey, un solo de la recordada Ana Itelman, con música de Ástor Piazzolla, que ahora reponen Andrea Chinetti y Diego Poblete, directora y codirector de la compañía respectivamente. Esta pieza forma parte de Ciudad nuestra, Buenos Aires, un espectáculo creado por Itelman para el Ballet del Teatro San Martín en 1968, y está inspirado en los versos de “Poeta al pie de Buenos Aires”, de Fernando Guibert: “Ahí viene el rey / Desorbitado infiel / Agujereado cráneo”.

'Estaciones porteñas' captura el diálogo entre el mundo masculino y femenino

Cierra el programa Estaciones porteñas, de Mauricio Wainrot sobre el conjunto de composiciones de Piazzolla, una coreografía que evidencia un diálogo intenso entre el mundo femenino y el masculino, y se apoya en la mística del tango. “Busqué reflejar la sensualidad y gestualidad tanguera, y la contemporaneidad que Piazzolla le imprimió a nuestra música nacional por excelencia”, expresó Wainrot. Estaciones porteñas fue creada en 1997 para el Ballet del Teatro Colón y estrenada en Moscú por la primera bailarina del Teatro Kirov de San Petersburgo para conmemorar el 90° aniversario del nacimiento de Ástor Piazzolla. Cuenta con escenografía y vestuario de Carlos Gallardo y la reponen Elizabeth Rodríguez, Melisa Buchelli, Andrea Chinetti y Diego Poblete.

Fotos: Gentileza Departamento de Prensa CTBA.