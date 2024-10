El Salón de la Fama del Rock and Roll recibe a Cher, Ozzy Osbourne y una larga lista de estrellas

El Salón de la Fama del Rock & Roll honra a iconos fallecidos en la ciudad sede, Cleveland (Raymond Boyd/Getty Images)

La ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll de este sábado por la noche promete ser estelar, llena de música — y agridulce. Muchos de los homenajeados esta vez no estarán presentes. De los siete miembros originales de Kool & the Gang, solo queda uno, Robert “Kool” Bell. No habrá miembros vivos de MC5, que sufrió las recientes muertes de sus dos últimos miembros originales, el baterista Dennis “Machine Gun” Thompson y el guitarrista y cantante Wayne Kramer. El bajista original de Foreigner, Ed Gagliardi y el multiinstrumentista Ian McDonald han muerto y el guitarrista Mick Jones está afectado por la enfermedad de Parkinson. A Tribe Called Quest ha perdido a Phife Dawg.

“Desearía que George estuviera aquí y el resto de los otros caballeros — los otros miembros originales — porque bien merecen este reconocimiento”, comentó Hahn Brown, la viuda del baterista y compositor de Kool & the Gang, George Brown, quien falleció en 2023.

De muchas maneras, la clase de 2024 — que también incluye a Peter Frampton, Cher, Mary J. Blige, Ozzy Osbourne, Dave Matthews Band, el fallecido Jimmy Buffett, Dionne Warwick y los fallecidos Alexis Korner, John Mayall y Big Mama Thornton — es una clase de recuperación, reflejando un cambio en el liderazgo del salón.

Robert "Kool" Bell se convierte en el único miembro original sobreviviente de Kool & the Gang (EFE/EPA/Paul Buck)

“Ha habido un cambio de algunos de los viejos líderes en años pasados y ves a artistas como Rush, Kiss, Stevie Ray Vaughan, Randy Rhodes, MC5 y Judas Priest entrando. Mientras que antes eso podría no haber sido el caso”, dice Tom Morello, un guitarrista del Salón de la Fama del Rock & Roll por bandas como Rage Against the Machine y Audioslave.

Morello recuerda mencionar el tema de la membresía con Jon Landau, el manager de Bruce Springsteen y ex crítico de Rolling Stone, quien entonces era el presidente del comité de nominación. Le dijo: “Mis amigos y yo no pensamos mucho en el Salón de la Fama del Rock & Roll porque ninguna de nuestras bandas favoritas está allí”. Ahora tendrá una banda que Morello ha defendido durante mucho tiempo, MC5, que allanó el camino para The Stooges, The Ramones, The Clash, The Sex Pistols, Rage Against the Machine y System of a Down.

La ceremonia de inducción del sábado se realiza en la arena Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland. Se transmitirá en vivo por Disney+. Cher — la única artista que ha tenido una canción número 1 en cada una de las últimas seis décadas — y Mary J. Blige, con ocho álbumes multiplatino y nueve premios Grammy, ayudarán a aumentar el número de mujeres en el salón, que según los críticos es demasiado bajo.

Cher lidera la representación femenina en el Salón de la Fama, un evento cargado de simbolismo (REUTERS/Andrew Kelly)

Los artistas deben haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes de ser elegibles para la inducción. Los nominados fueron votados por más de 1.000 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical.

Ha habido un gran impulso para que Foreigner — con los éxitos “Urgent” y “Hot Blooded” — ingrese al salón, con Mark Ronson, Jack Black, Slash, Dave Grohl y Paul McCartney respaldando públicamente la medida. El padrino de Ronson es Mick Jones, miembro fundador, compositor y guitarrista principal de Foreigner.

Dionne Warwick llegará a la ceremonia solo unos días después de asistir a un homenaje a su amiga y colaboradora de toda la vida, Cissy Houston, en Newark, Nueva Jersey. Jennifer Hudson y Teyana Taylor estarán a cargo de los discursos de inducción.

Fuente: AP