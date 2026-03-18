El divertido intercambio entre Lali Espósito y la cantante española Judeline luego de olvidar su celular: “Fue un honor explicarte”

Judeline vivió un divertido intercambio con Lali Espósito tras perder su celular en Buenos Aires durante el Lollapalooza Argentina

Lo que comenzó como un contratiempo durante su llegada a la Argentina terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales. La cantante española Judeline, que visitó el país para presentarse en Lollapalooza, protagonizó un inesperado (y desopilante) intercambio con Lali Espósito que rápidamente se viralizó y generó miles de reacciones.

La historia arrancó días antes del festival, cuando Lara Blanco, como en realidad se llama la artista andaluza, llegó a Buenos Aires para formar parte del line up del evento que se realizó en el Hipódromo de San Isidro entre el 13 y el 15 de marzo. Sin embargo, su experiencia en el país tuvo un episodio inesperado desde el inicio: la pérdida de su celular.

Judeline continúa creciendo en la escena europea con un estilo que fusiona pop, electrónica y sonidos urbanos, consolidando su proyección internacional (Prensa DF)

Con su estilo relajado y sin dramatizar la situación, Judeline contó lo ocurrido en una entrevista con el ciclo El Cancionero. “Estoy teniendo una experiencia muy bonita en Argentina. Quitando que me robaron el móvil”, dijo con humor. Luego, aclaró cómo había sido realmente el hecho: “Digo robar, pero en realidad me lo dejé en un Uber porque soy lerda. Pero lo han apagado porque no contestan las llamadas. Entonces pues lo perdí y me lo robaron”.

Lejos de que ese episodio empañara su paso por el país, la artista continuó con su agenda y logró conectar con el público argentino durante su presentación en el festival. Días después, ya habiendo cumplido con sus shows tanto en Argentina como en Chile, compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes que resumía su experiencia en Sudamérica.

El extravío del iPhone de Judeline en un Uber generó una ola de comentarios entre sus seguidores y viralizó la noticia en redes sociales

Entre las fotos, hubo postales de su recital, una selfie con Nicki Nicole y un detalle que no pasó desapercibido: una captura del mapa que mostraba la última ubicación de su iPhone. Según se veía en la imagen, el dispositivo estaba en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, lo que generó una ola de comentarios entre sus seguidores.

Fue en ese contexto donde apareció Lali Espósito con su característico humor y dejó una frase que se volvió viral. “Fue un honor explicarte dónde quedaba La Matanza”, escribió la cantante en los comentarios del posteo, haciendo referencia al insólito recorrido del celular perdido.

La respuesta de Judeline no tardó en llegar y fue igual de espontánea: “jajajjaja yo te amooo dios mío”, contestó, dejando en evidencia la buena onda entre ambas. El ida y vuelta no solo generó miles de likes, sino que también despertó comentarios de usuarios que celebraron el cruce entre dos artistas de distintas generaciones y países.

La historia del iPhone perdido de Judeline tuvo final feliz cuando el periodista Fefe Bongiorno confirmó la recuperación del dispositivo tras el festival

El intercambio no sorprendió del todo a quienes seguían de cerca la visita de la española, ya que durante su paso por Argentina había manifestado su admiración por la intérprete de Fanático. “Lali me encanta, me parece icónica. Sobre todo la amo como persona”, había declarado, ubicándola entre sus referentes dentro de la música argentina junto a otros nombres como Tini, Neo Pistea y Charly García.

En ese sentido, el comentario de Lali no solo funcionó como un guiño humorístico, sino también como un gesto de cercanía hacia una artista emergente que empieza a consolidar su proyección internacional. Judeline, de apenas 23 años, viene ganando terreno en la escena europea con una propuesta que mezcla pop, electrónica y sonidos urbanos, y su paso por festivales como Lollapalooza marca un crecimiento sostenido en su carrera.

Mientras tanto, el episodio del celular tuvo un desenlace positivo. Días después del posteo, Fefe Bongiorno, el periodista que la había entrevistado, confirmó en sus redes sociales que logró recuperar su iPhone, aunque sin dar demasiados detalles sobre cómo se dio la situación. Así, lo que comenzó como un inconveniente terminó cerrando con un final feliz.