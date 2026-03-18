La guerra paraliza el Gran Bazar de Teherán en vísperas del Año Nuevo persa

La gente camina en el Gran Bazar de Teherán, Irán, el 15 de enero de 2026 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Casi tres semanas de guerra contra Irán han afectado a las callejuelas del Gran Bazar de Teherán, normalmente repletas de gente, provocando el cierre de muchas tiendas y el aumento de los precios para los iraníes, que ya llevan años sufriendo sanciones que han asfixiado la economía.

Los días previos al Año Nuevo persa y a las fiestas musulmanas del Eid al-Fitr suelen llenar el bazar de comerciantes que se apresuran a cerrar negocios y de familias que compran regalos, pero, a pesar de que la gente curioseaba, el miércoles había menos personas de lo habitual.

“¿Cómo vamos a poder permitirnos comprar nada?”, dijo Nisrin, de 40 años, que solo dio su nombre de pila y que estaba recorriendo las pocas tiendas de ropa abiertas en busca de unos pantalones nuevos para sus dos hijos.

Como la mayoría de los iraníes, guarda buenos recuerdos de las visitas al bazar antes de las fiestas de Año Nuevo de Nowruz, cuando su madre llenaba tres bolsas de la compra con ropa y regalos para sus cinco hijos, ahora un lujo inimaginable incluso para familias de clase media como la suya.

Una mujer mira el escaparate de una joyería en el Gran Bazar de Teherán, Irán, el sábado 29 de noviembre de 2025 (Foto AP/Vahid Salemi)

Con su salario de unos 130 dólares al mes por trabajar en una clínica dental, Nisrin había podido permitirse comprar algo de ropa nueva para la familia, además de comida y otros productos de primera necesidad, a pesar de los problemas económicos de Irán, entre los que se incluía una inflación galopante. Entonces llegó la guerra, relató.

Bajo los intensos bombardeos israelíes y estadounidenses que han acabado con la vida del líder supremo del país y de muchas otras figuras de alto rango, el Gobierno no ha publicado nuevas cifras sobre la economía desde que comenzó el ataque el 28 de febrero.

Pero, aunque muchos negocios y oficinas gubernamentales han permanecido abiertos, tanto los comerciantes como los compradores del bazar dijeron que la guerra ha tenido un fuerte impacto económico y hablaron de alzas de precios incluso superiores a la tasa de inflación del 36% de 2025.

Negocios golpeados

Personas visitan el Gran Bazar, antes del Año Nuevo iraní, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, 18 de marzo de 2026 REUTERS/Alaa Al Marjani

Extendiéndose por el centro de Teherán, el bazar es una ciudad dentro de la ciudad repleta tanto de mayoristas como de tiendas minoristas, con sus amplias calles cubiertas por imponentes bóvedas de ladrillo o de chapa ondulada, y los rayos de sol que atraviesan la penumbra que hay debajo.

Dividido en diferentes zonas dedicadas a la ropa, la alimentación, las especias, las alfombras, la electrónica, la ferretería y un sinfín de otras categorías, el bazar ha sido durante mucho tiempo un pilar económico para Teherán y sus comerciantes, un importante grupo de votantes.

La guerra no solo ha perjudicado a los negocios: algunos edificios han sufrido daños por los ataques aéreos. “¡Peligro, peligro!“, gritaba un tendero mientras la gente pasaba, señalando los escombros de una sección del techo que se había derrumbado.

Mujeres observan artículos en una tienda del Gran Bazar, antes del Año Nuevo iraní, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, 18 de marzo de 2026 REUTERS/Alaa Al Marjani

Pouria Rahbar-Yektashenais, propietario de una tienda de ropa desde hace casi 14 años, dijo que su negocio apenas había comenzado a recuperarse de una larga recesión económica antes de que comenzara la guerra.

“Todo se vino abajo”, dijo, y añadió que había tenido que cerrar de nuevo durante dos semanas, por temor a que el bazar fuera blanco de los ataques, y que acababa de reabrir su tienda.

“Ahora ya ves la situación”, dijo, señalando las numerosas tiendas cercanas que seguían cerradas y los callejones circundantes, casi vacíos de clientes.

(Con información de Reuters)