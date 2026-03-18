Mundo

La guerra paraliza el Gran Bazar de Teherán en vísperas del Año Nuevo persa

El conflicto iniciado el 28 de febrero ha sumado una nueva capa de devastación económica a una población que ya sufría una inflación del 36% anual. Comerciantes y compradores describen caídas del negocio y alzas de precios que superan incluso esa cifra

Guardar
La gente camina en el
La gente camina en el Gran Bazar de Teherán, Irán, el 15 de enero de 2026 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Casi tres semanas de guerra contra Irán han afectado a las callejuelas del Gran Bazar de Teherán, normalmente repletas de gente, provocando el cierre de muchas tiendas y el aumento de los precios para los iraníes, que ya llevan años sufriendo sanciones que han asfixiado la economía.

Los días previos al Año Nuevo persa y a las fiestas musulmanas del Eid al-Fitr suelen llenar el bazar de comerciantes que se apresuran a cerrar negocios y de familias que compran regalos, pero, a pesar de que la gente curioseaba, el miércoles había menos personas de lo habitual.

¿Cómo vamos a poder permitirnos comprar nada?”, dijo Nisrin, de 40 años, que solo dio su nombre de pila y que estaba recorriendo las pocas tiendas de ropa abiertas en busca de unos pantalones nuevos para sus dos hijos.

Como la mayoría de los iraníes, guarda buenos recuerdos de las visitas al bazar antes de las fiestas de Año Nuevo de Nowruz, cuando su madre llenaba tres bolsas de la compra con ropa y regalos para sus cinco hijos, ahora un lujo inimaginable incluso para familias de clase media como la suya.

Una mujer mira el escaparate
Una mujer mira el escaparate de una joyería en el Gran Bazar de Teherán, Irán, el sábado 29 de noviembre de 2025 (Foto AP/Vahid Salemi)

Con su salario de unos 130 dólares al mes por trabajar en una clínica dental, Nisrin había podido permitirse comprar algo de ropa nueva para la familia, además de comida y otros productos de primera necesidad, a pesar de los problemas económicos de Irán, entre los que se incluía una inflación galopante. Entonces llegó la guerra, relató.

Bajo los intensos bombardeos israelíes y estadounidenses que han acabado con la vida del líder supremo del país y de muchas otras figuras de alto rango, el Gobierno no ha publicado nuevas cifras sobre la economía desde que comenzó el ataque el 28 de febrero.

Pero, aunque muchos negocios y oficinas gubernamentales han permanecido abiertos, tanto los comerciantes como los compradores del bazar dijeron que la guerra ha tenido un fuerte impacto económico y hablaron de alzas de precios incluso superiores a la tasa de inflación del 36% de 2025.

Negocios golpeados

Personas visitan el Gran Bazar,
Personas visitan el Gran Bazar, antes del Año Nuevo iraní, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, 18 de marzo de 2026 REUTERS/Alaa Al Marjani

Extendiéndose por el centro de Teherán, el bazar es una ciudad dentro de la ciudad repleta tanto de mayoristas como de tiendas minoristas, con sus amplias calles cubiertas por imponentes bóvedas de ladrillo o de chapa ondulada, y los rayos de sol que atraviesan la penumbra que hay debajo.

Dividido en diferentes zonas dedicadas a la ropa, la alimentación, las especias, las alfombras, la electrónica, la ferretería y un sinfín de otras categorías, el bazar ha sido durante mucho tiempo un pilar económico para Teherán y sus comerciantes, un importante grupo de votantes.

La guerra no solo ha perjudicado a los negocios: algunos edificios han sufrido daños por los ataques aéreos. “¡Peligro, peligro!“, gritaba un tendero mientras la gente pasaba, señalando los escombros de una sección del techo que se había derrumbado.

Mujeres observan artículos en una
Mujeres observan artículos en una tienda del Gran Bazar, antes del Año Nuevo iraní, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán, Irán, 18 de marzo de 2026 REUTERS/Alaa Al Marjani

Pouria Rahbar-Yektashenais, propietario de una tienda de ropa desde hace casi 14 años, dijo que su negocio apenas había comenzado a recuperarse de una larga recesión económica antes de que comenzara la guerra.

Todo se vino abajo”, dijo, y añadió que había tenido que cerrar de nuevo durante dos semanas, por temor a que el bazar fuera blanco de los ataques, y que acababa de reabrir su tienda.

“Ahora ya ves la situación”, dijo, señalando las numerosas tiendas cercanas que seguían cerradas y los callejones circundantes, casi vacíos de clientes.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

IránTeheránGran Bazar de TeheránMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Ante la escasez por “turismo de combustible”, un país estudia limitar la venta y subir el precio a extranjeros

Las estaciones de servicio enfrentan dificultades para mantener las reservas debido al aumento de compradores foráneos, mientras el gobierno evalúa imponer restricciones y recargos con el fin de garantizar el acceso para los residentes

Ante la escasez por “turismo

Irán amenazó a las instalaciones energéticas de los países del Golfo tras el ataque a su infraestructura de gas

Teherán publica una lista de blancos en Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos mientras confirma la muerte de su ministro de Inteligencia, tercero en la cúpula de seguridad eliminado en 48 horas

Irán amenazó a las instalaciones

Irán: cuáles son las diferencias entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria

La doble estructura militar de Irán refleja una lógica de poder única en la región. En Infobae al Regreso, Andrei Serbin Pont explicó cómo la Guardia Revolucionaria opera en paralelo al Ejército tradicional y por qué su rol resulta central para la supervivencia del régimen

Irán: cuáles son las diferencias

Egipto reducirá el consumo eléctrico para ahorrar energía en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán

Comercios, centros comerciales y cafeterías deberán cerrar más temprano, y se limitará la iluminación pública y de anuncios

Egipto reducirá el consumo eléctrico

Zelensky alertó sobre la falta de suministros militares en Ucrania y pidió apoyo a la Unión Europea ante la ofensiva rusa

El mandatario ucraniano remarcó que la competencia internacional por armamento, especialmente tras la escalada bélica en Medio Oriente, ha complicado el acceso a sistemas clave para repeler bombardeos

Zelensky alertó sobre la falta
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Andrea Valdiri reveló la verdad

Andrea Valdiri reveló la verdad sobre el padre biológico de su hija mayor, Isabella

Con un rifle AK-47 y huyendo por brechas: así fue detenido un sujeto sobre la carretera Mazatlán-Tepic

Profesores peruanos podrán trabajar en EE. UU con sueldos de hasta US$55 mil: así puedes postular gratis

Con canción de Héctor Lavoe y Willie Colón, ministro de Minas se burló de la senadora Angélica Lozano: “Temas poco ‘sexy’”

Gobierno Petro avanza en la regulación diferenciada de cannabis con comunidades indígenas y campesinas

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El desempleo trepa en Argentina, con una creciente precariedad laboral

El vicepresidente del Parlamento Europeo tacha de "sonrojante" la estrategia de "apaciguamiento" de la UE con Trump

Argentina asume la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto

Llegan 142 migrantes repatriados a Venezuela en un vuelo procedente de Estados Unidos

Antoine Griezmann: "Tenemos dos grandísimos porteros y hay que disfrutarlos"

ENTRETENIMIENTO

Eddie Van Halen, el mago

Eddie Van Halen, el mago autodidacta que desafió la ortodoxia del rock

‘Los Increíbles 3′ y ‘Lilo & Stitch 2′ tienen fecha de estreno confirmada

El lado más polémico de Miley Cyrus: lo que vivió tras dejar Hannah Montana

‘Scooby-Doo’: estos son los actores que darán vida a la pandilla en el nuevo live-action

¿Miley Cyrus al Super Bowl? Esto dijo la cantante sobre la posibilidad de encabezar el espectáculo de medio tiempo