La red Tate prepara una temporada histórica: Monet, Munch y Hockney lideran las grandes exposiciones de 2027

La programación Tate 2027 destaca las exposiciones de Monet, Munch y Hockney en las principales sedes del Reino Unido

El anuncio de la programación expositiva de la red Tate para 2027 sitúa como protagonistas a Claude Monet, Edvard Munch y David Hockney, e incluye la esperada reapertura de Tate Liverpool tras cuatro años de cierre.

Según el medio especializado ARTnews, esta agenda refuerza la magnitud y diversidad de propuestas en las distintas sedes, con colaboraciones internacionales y figuras centrales del arte moderno y contemporáneo.

En 2027, la red de museos Tate —con sedes en Londres, Liverpool y Cornualles— ofrecerá muestras individuales de Monet, Munch y Hockney, además de reabrir Tate Liverpool y acoger exposiciones de artistas como Chila Kumari Singh Burman y Gulnur Mukazhanova. El Premio Turner se presentará en St Ives, según detalló Miller.

La esperada reapertura de Tate Liverpool tras cuatro años de reformas incluirá una retrospectiva de la artista Chila Kumari Singh Burman - (AFP)

La nueva programación de la Tate para 2027 incluye exposiciones individuales de Monet, Munch y Hockney, la reapertura de Tate Liverpool tras su remodelación y la presencia de artistas contemporáneos como Chila Kumari Singh Burman y Gulnur Mukazhanova. También se celebrará el Premio Turner en St Ives, uno de los galardones más relevantes del arte británico, consolidando a la red Tate como un referente internacional.

Programación de la Tate Modern: Monet, Hockney y Munch

La Tate Modern presentará por primera vez una muestra individual dedicada a Claude Monet en esta sede. La exposición El tiempo pintando, desarrollada en colaboración con el Musée de l’Orangerie de París, se abrirá en la capital francesa el 30 de septiembre de 2026 y llegará a Londres del 25 de febrero al 27 de junio de 2027. Entre las piezas seleccionadas se incluyen varias de las icónicas pinturas de nenúfares, procedentes de museos internacionales y colecciones privadas.

Además, la Tate Modern programará una instalación multimedia de David Hockney en el Turbine Hall, centrada en sus diseños para ópera e incorporando elementos de escenografía y vestuario de los últimos 50 años. La artista Nalini Malani contará con una exposición de cerca de 200 obras desde julio hasta comienzos de enero. En noviembre, la galería recibirá las denominadas “pinturas del alma” de Edvard Munch, que permanecerán abiertas al público hasta finales de abril de 2028.

El Premio Turner 2027 se celebrará en Tate St Ives, consolidando a la red Tate como líder en arte contemporáneo británico - REUTERS

Tate Britain rinde homenaje a Hockney y amplía su oferta

La Tate Britain celebrará a Hockney por su 90º aniversario con una retrospectiva que reunirá más de 200 piezas: pinturas, grabados, fotografías y experimentaciones digitales, del 7 de octubre de 2027 al 20 de febrero de 2028.

La sede también acogerá otras muestras, como la exposición individual de Sonya Boyce (marzo a agosto), la de Thomas Gainsborough (mayo a octubre) y una dedicada a los Tudor (noviembre a abril), consolidando la apuesta de la institución por la diversidad de enfoques artísticos.

Tate Liverpool reabre con retrospectiva de Chila Burman

Tate Liverpool reabrirá tras cuatro años de cierre, presentando una retrospectiva de Chila Kumari Singh Burman. Nacida en el Reino Unido y criada en Liverpool, Burman es reconocida por fusionar influencias pop y punk, colores vivos, neón y purpurina en obras inspiradas en la cultura india y británica. Según Helen Legg, directora de la sede, la contribución de Burman representa una relectura local y global de la identidad cultural, como recogió ARTnews.

El calendario 2027 de la red Tate combina tradición, innovación e identidades culturales, confirmando su referencia en el panorama artístico mundial

Arte contemporáneo y premios en Tate St Ives

En Cornualles, la Tate St Ives acogerá una exposición de Gulnur Mukazhanova, artista originaria de Kazajistán y radicada en Berlín, quien presentará una comisión específica entre mayo y septiembre de 2027.

Al cierre del año, la galería será sede de la colectiva de nominados al Premio Turner, cuyo ganador —uno de los reconocimientos más importantes del arte contemporáneo británico— se anunciará en diciembre tras exhibirse en el propio recinto.

El cronograma de 2027 de la red Tate reúne tradición e innovación, explora cuestiones de identidad y nuevas perspectivas sociales, y confirma su papel como referente en el panorama artístico internacional.