Sofía Jujuy Jiménez recordó la traición que sufrió cuando una amiga se involucró con su novio: “Me dolió mucho”

La actriz relató uno de los momentos más sensibles de su vida cuando fue traicionada por una amiga

Este miércoles, Sofía Jujuy Jiménez decidió abrir el baúl de los recuerdos y relatar una de las situaciones más incómodas que vivió en su vida cuando una amiga la traicionó y tuvo un romance con su novio a sus espaldas.

Todo comenzó cuando Jujuy hablaba sobre una amiga que había salido con una de sus exparejas. “Me lo mandó enseguida, y me dijo: “Tengo algo que hablar con vos”. hablamos por teléfono y fue bárbaro, valoré que sea lo primero que quiso hacer. No importa de qué manera, necesitó contármelo. Otra amiga, a diferencia, pasó mucho tiempo, y durante tres años estuvimos peleadas. Siempre fue mi hermana, mi mejor amiga. Me dolió mucho más que no me lo haya contado y que no sea honesta, que el hecho de que lo haya hecho”, comenzó diciendo al aire de La Casa Streaming.

Luego, la actriz relató en qué contexto se había dado dicha infidelidad: “Yo me había ido de viaje un año, y en ese tiempo pasaron cosas entre ellos. Ella era mi mejor amiga. Al principio me dolió muchísimo. Después fue más fuerte que yo, entendí que éramos chicas, que ella no supo cómo decirlo”.

Fue entonces cuando Eva Bargiela le consultó si seguía manteniendo ese vínculo: “Qué garantía tenés de que no te lo va a volver a hacer”. Con su carisma y sonrisa, Jujuy Jiménez detalló: “Ya está amiga, esto era cuando éramos chicas. Entendí que ella también lo pasó mal. No sabía cómo decírmelo. Durante mucho tiempo fingió, mis otras amigas también. Una vez me pasó de subirme al auto del novio de ese momento y que estoy llamando a esta persona y el teléfono suena en el auto. Y él me dijo: “Es que anoche la llevé a su casa, después del boliche”. me empezaron a caer un montón de fichas, al principio no sospechaba. No me enroscaba. Ahora entiendo por qué soy celosa. Nunca lo había analizado tanto”.

Sofía Jujuy recordó la situación que vivió años atrás con una amiga

Para cerrar su recuerdo, Sofía contó cómo atravesó este momento y cómo modificó la dinámica de su grupo de amigas: “Fue heavy. Me enteré porque ya lo sabían todas. Además nos dejamos de hablar, tuvo tanta cola de paja que se dejó de juntar”.

Para complementar, Eva recordó otra situación similar que vivió: “A mi un día me pasó que me enteré de dos amigas del mismo grupo, que una andaba con un chico y otra, por atrás, lo visitó. La agarré, le hablé y le dije: “Te doy hasta mañana que le cuentes, y sino la llamo y le cuento yo. O la llamás y le contas o la llamo y le cuento”. Después le escribo a mi amiga y me dice: “No me habló, ¿por?”. Y mi imaginación terminó siendo en que la otra terminó estando de novia con el pibe, entonces tanto no estaba imaginando. No tenía pruebas pero tampoco dudas. Le dije a mi amiga, pasó A, B Y C. Todo indica que ahora pasó esto. La verdad siempre”.

Lejos de esta situación, actualmente, Jujuy Jiménez disfruta de su noviazgo con Gustavo Qüerio Hormaechea. En ese sentido, en las últimas semanas, la joven disfrutó de un viaje a Brasil con su pareja. Ambos compartieron una serie de imágenes que ilustran una travesía marcada por el descanso, la exploración y la conexión con la naturaleza. Las fotografías dan cuenta de distintas etapas de la escapada, donde alternaron entre playas, paseos urbanos y experiencias gastronómicas que resaltaron la diversidad del destino elegido.

Las paradisíacas vacaciones de Sofía Jujuy Jiménez en Brasil con su novio

En la galería se observan almuerzos con vista al mar, bajo sombrillas azules, donde la pareja degustó platos típicos de Brasil, como pescado a la parrilla, ensaladas frescas, limas y papas fritas. Otras postales los muestran compartiendo sándwiches en la playa, recostados sobre mantas y con el océano de fondo. Jiménez posó en bikini amarilla, tanto sobre las rocas como en la arena, con los acantilados en el horizonte, siempre acompañada por Qüerio Hormaechea, quien aparece en retratos espontáneos en bares y restaurantes.

Entre las actividades destacadas, la pareja recorrió mercados repletos de frutas frescas, disfrutó de helados artesanales en locales coloridos y participó de cenas informales con platos de ceviche, pastas y otras especialidades del litoral brasileño. Las caminatas por las playas emblemáticas de la región formaron parte de la rutina diurna, junto con baños de sol y deportes acuáticos. Una postal clave corresponde a su visita a Praia do Amor, donde se fotografiaron abrazados frente al cartel de bienvenida, símbolo del carácter romántico de la travesía.