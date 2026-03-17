El ‘thriller’ basado en la historia real de la organización terrorista financiada por el franquismo: “Fue la más sanguinaria de Europa”

Soldados franceses vigilan las calles de Argel para prevenir ataques de la OAS, en 1962. (STF/AFP)

Eran tres letras: OAS. La primera vez que Óscar Beltrán de Otálora fue en Chacal, la novela del recientemente fallecido Frederick Forsyth. “Uno de los mejores thrillers del siglo XX”, recuerda quien, por aquel entonces, solo era un adolescente. “Allí hablaban de la Organización del Ejército Secreto y yo no tenía ni idea de qué era. En aquella época no había Wikipedia ni Internet, por lo que no era nada fácil enterarse”.

Es a ese vacío inicial al que Beltrán, hoy escritor y periodista especializado en terrorismo, se ha dedicado durante muchos años. Ahora, publica Déjame en las sombras (Espasa), una novela que, a pulso de novela negra, traza un recorrido histórico por la España de los 60 siguiendo los pasos de Juan Lecuona, un exespía y ladrón de guante blanco que, con un pasado marcado por la Guerra Civil, se ve envuelto en una trama internacional vinculada con el crimen organizado y los movimientos anticoloniales, motivo de una época de gran inestabilidad social y política.

En el centro del relato está la OAS, una organización terrorista de origen francés que, recuerda el autor, fue “la más sanguinaria de Europa”, con alrededor de unos 3.000 asesinatos cometidos en tan solo tres años. En sus operaciones, relata Beltrán, recibieron apoyo de múltiples aliados, entre ellos el gobierno de la dictadura franquista. “Había cosas que tenían en común: todos eran anticomunistas y también había un componente ultracatólico, algunos sectores africanistas, como había sido Franco, y luego muchos descendientes de españoles, que se apellidaban Ortiz o García, porque la colonia española, sobre todo en Orán, era grandísima”.

Cubierta de 'Déjame en las sombras', de Óscar Beltrán de Otálora. (Espasa)

Cuando la modernidad llegó a España

A pesar de que la OAS estuvo activa sobre todo entre 1961 y 1962, Déjame en las sombras se ambienta en 1963, año en el que la organización ya se encuentra dando los últimos estertores. “En ese momento, a España ya han llegado 30.000 pieds noirs (colonos de origen europeo, sobre todo franceses, nacidos en Argelia durante el dominio colonial)“, relata Beltrán. Este acontecimiento es precisamente el que aprovecha para construir el escenario de su novela, Alicante, una ciudad que enfrenta la repentina llegada de decenas de miles de estos migrantes y se ve completamente transformada.

“Trajeron a España una libertad que no existía”, indica el autor, que explora en su novela cómo se reflejó esa modernidad espiritual tanto en el entramado urbano como en el tejido social. “Era gente que había puesto en marcha negocios importantes en Argelia y que tuvo que huir a toda prisa. Aquí se incorporaron, abrieron negocios y se integraron con una facilidad pasmosa”.

Junto a esta ciudad de la costa mediterránea, en la historia de Juan Lecona también tienen protagonismo otros enclaves históricos como Orán o Niza. La primera, subraya Beltrán, fue “muy importante tanto en la guerra de independencia de Argelia como en la Segunda Guerra Mundial, porque fue uno de los lugares donde desembarcaron los aliados para comenzar a liberar Europa de los nazis”. En el caso de la segunda, el glamour de la Costa Azul sirve como velo para el protagonista, un hombre a la deriva después de que su identidad, y su historia, le fueran arrebatadas.

Fotografía de Alicante tomada durante la década de los 60. (Facebook)

Gente “dispuesta a hacer cosas que el resto de mortales no haríamos”

Juan Lecona es un antihéroe clásico, un superviviente de todas las guerras que ha perdido, en España y en Europa. “Tiene una moralidad que se basa en la lealtad hacia los amigos, en no traicionar a quien lo acompaña”, expresa Beltrán. Será ese carácter el que finalmente lo conduzca a enfrentarse a los terroristas de la OAS, a pesar de poner en claro riesgo su vida. Su personalidad recuerda, pues, a otros personajes íntegros en un mundo en descomposición, como el Philip Marlowe de El largo adiós o Sam Spade en El halcón maltés.

A pesar de que el final de la Segunda Guerra Mundial debía suponer la llegada de la paz, Lecona asiste a una Europa que ve cómo los conflictos se suceden en otras partes del mundo. “En el caso de Francia, sufrieron la humillante derrota de Indochina, donde se tuvieron que ir corriendo, y luego lo de Argelia, que fue una conmoción que estuvo a punto de llevar al país a una guerra civil”, narra Beltrán.

En ese entorno, el viaje del protagonista le llevará a conocer a personajes tan extraordinarios como terribles: “Gente muy dura, dispuesta a hacer cosas que el resto de mortales no haríamos”, de las que solo surgen en las situaciones de mayor caos y conflicto. “Hay una escena de El tercer hombre, de Graham Greene”, comenta entre risas Beltrán, “que dice que los suizos vivieron siglos de estabilidad y crearon el reloj de cuco, mientras los italianos, en medio de todas las guerras, crearon el Renacimiento”.

Óscar Beltrán de Otálora, autor de 'Déjame en las sombras'. (Bernardo Corral)

Sin resolver ni recordar

A pesar de tratarse de una época pasada, el escritor de Déjame en las sombras reconoce las dificultades que enfrentó para encontrar información y rescatar del olvido la historia sobre el OAS. Para frenar a la organización, el gobierno francés creó unos comandos que eran “terrorismo de Estado” y que cometieron brutales asesinatos tanto de miembros de la OAS como de otros opositores. “Estaban matando gente que igual estaba condecorada por haber sido miembro del ejército de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial”, subraya Beltrán. “Es un tema muy, muy complicado de gestionar para un país”.

Pero mientras en Francia la OAS sigue siendo algo de lo que mejor no hablar, en España (donde, además de armas y financiación, se les dio refugio a los terroristas una vez huyeron de Francia) ocurre algo parecido. “Hay libros recientes que sí hablan de la OAS, como A la sombra de Franco (Ediciones B), pero no es un tema prioritario. El tema de la OAS tuvo una deriva muy siniestra porque, el embrión del GAL y cosas como el Batallón Vasco Español se crearon con miembros de la Organización del Ejército Secreto. Por eso es algo de lo que no se ha querido hablar mucho“.

Ese silencio es, en buena medida, el responsable de que muchas heridas sigan sin cerrarse. La guerra en Argelia, por ejemplo, se prodigó en otros conflictos internos durante las décadas de los ochenta y los noventa. “Es algo que está sucediendo en prácticamente casi todos los lugares del mundo”, extrapola Beltrán, que ve en el ocultamiento histórico y la falta de transparencia focos de las teorías de la conspiración que tanto proliferan a día de hoy.

La revelación de detalles inéditos sobre la intentona golpista, incluyendo el papel del rey Juan Carlos, la implicación de miembros de la inteligencia y los planes para controlar la televisión pública.

Por suerte, otras cuestiones por resolver son más “estimulantes” para el periodista y escritor, como la enigmática desaparición de toneladas de oro robado en Argelia, relacionada directamente con la historia de Juan. “No se sabe qué pasó”, dice Beltrán cuando le preguntamos por ella. “Como enigma, me parece fantástico para hacer una novela: ha pasado medio siglo y nunca se ha encontrado una solución, eso es algo fantástico para contar una historia y tener enganchada a la gente, que era lo que quería”.