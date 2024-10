Han Kang en el día después del Nobel: libros agotados y ninguna celebración “mientras las guerras se intensifican”

Un grupo de personas lee el libro "La vegetariana" de Han Kang en una librería de Seúl, luego del anuncio del Premio Nobel de Literatura (Foto: REUTERS/Kim Soo-hyeon)

El día después del Nobel de Literatura para la escritora coreana Han Kang trajo consigo el ascenso de su nombre a la relevancia global, el destaque de su obra y también, la ola de satisfacción que invade su país y se traduce en parámetros económicos. Las principales librerías de Corea del Sur agotaron los libros, ya que las ventas se dispararon y el precio de las acciones de los editores locales subieron tras su histórica victoria.

Las obras de Han rápidamente ocuparon los 10 primeros lugares en la lista de los más vendidos en tiempo real de la cadena de librerías Kyobo, y la empresa informó que se habían vendido 60.000 copias de los libros de Han solo este viernes, una cifra 451 veces más que el día anterior. Las acciones de minoristas de libros online como YES24 y Millie Seojae subieron hasta el límite posible del 30%. Un portavoz de YES24 dijo que casi 80.000 copias de los tres libros de Han -- Actos humanos, La vegetariana y No digo adiós -- se habían vendido desde la mañana de este viernes.

Un cartel en la tienda de la cadena de librerías Kyobo en el centro de Seúl, anunciaba que todos los libros de Han Kang en coreano se habían agotado, dejando solo unas pocas ediciones en inglés en los estantes.

La escritora surcoreana Han Kang en una imagen de 2023 (Foto: EFE/Alejandro García)

En paralelo, el diario local Hankook Ilbo a través de su versión en inglés The Korean Times reveló que Han Kang no quiso brindar una conferencia de prensa luego de la noticia del premio, porque se rehúsa a celebrar mientras personas mueren en la guerra entre Ucrania y Rusia y el conflicto entre Israel y Palestina.

Su padre, el novelista Han Seung-won transmitió su mensaje durante un encuentro con la prensa en la Escuela Literaria Han Seung-won en Jangheung, provincia de Jeolla del Sur. “(Han Kang) me dijo: ‘Con la guerra intensificándose y con personas muriendo cada día, ¿cómo podemos tener una celebración o una conferencia de prensa?’ Dijo que no celebraría una conferencia de prensa”, expresó el autor de 85 años.

Después de que se anunciara el Premio Nobel de Literatura el jueves, Han Seung-won habló con su hija y le aconsejó elegir una editorial para realizar una conferencia de prensa. Inicialmente, ella aceptó, diciendo que “lo intentaría”, pero cambió de opinión durante la noche. “Su perspectiva ha cambiado de ser una escritora viviendo en Corea a una conciencia global. Sin embargo, yo no pude dejar de sentirme como el padre de una ganadora del premio viviendo en Corea, así que terminé organizando esta conferencia de prensa”, declaró.

Una pantalla de televisión muestra una imagen de la escritora surcoreana Han Kang, durante un noticieros en la estación de tren de Seúl, Corea del Sur (Foto: AP/Ahn Young-joon)

Alegría en Corea del Sur

El triunfo de Han apunta a potenciar la creciente influencia mundial de la cultura surcoreana, que en los últimos años incluyó los éxitos de la oscarizada Parasite, del director Bong Joon-ho, el brutal drama de supervivencia de Netflix Los juegos del hambre y los super populares grupos de K-pop como BTS y BLACKPINK.

En el Parlamento surcoreano se interrumpieron varias audiencias gubernamentales mientras los legisladores vitoreaban y aplaudían el premio. Durante su visita a Laos para asistir a una reunión de líderes asiáticos, el presidente Yoon Suk Yeol, emitió un comunicado felicitando a Han por su premio, calificándolo de “gran logro en la historia de la literatura coreana” y de “momento especial para la nación”.

“Has convertido las dolorosas heridas de nuestra historia moderna en una gran literatura”, escribió Yoon. “Te envío mis respetos por elevar el valor de la literatura coreana]”.

El presidente surcoreano Yoon Suk Yeol la 19° Cumbre de Asia del Este en Vientiane (Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha)

Nada que festejar

Han Kang también disuadió a su padre de celebrar un banquete de fiesta en una escuela literaria. Su padre dijo: “Estaba planeando hacer una fiesta aquí para la gente local, pero mi hija me pidió que no lo hiciera. Me dijo: ‘Por favor, no celebremos mientras presenciamos estos eventos trágicos. La Academia Sueca no me dio este premio para que lo disfrutáramos, sino para que estuviéramos más lúcidos.’ Después de escuchar eso, me sentí profundamente perturbado.”

Tras recibir la noticia de su premio en una llamada telefónica con el comité Nobel, Han Kang expresó que estaba “muy sorprendida y honrada”, pero no hizo más declaraciones.