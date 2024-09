Cómo registrarse y leer un libro electrónico sencilla y rápidamente

Eligiendo un libro electrónico en el teléfono.

¿Es difícil leer un ebook, es decir, un libro electrónico? ¿Hay que tener algún dispositivo en especial? ¿Hay que “tener ebook”? ¿Hay que saber mucho de tecnología? La respuesta a todas estas preguntas es “NO”. No es difícil, no hay que “tener ebook”, no hay que saber mucho de tecnología para aprovechar la oferta cada vez más amplia de Bajalibros, gran parte de la cual es gratuita.

Los libros electrónicos de la plataforma de Infobae se pueden leer en cualquier teléfono, tablet o computadora. Habrá que registrarse la primera vez y, si se desea, descargar una aplicación para leer más cómodamente. Así se podrá acceder a una enorme biblioteca que cabe en un teléfono, hacer las propias marcas y compartirlas, poner anotaciones, traducir los párrafos seleccionados y hasta escucharlos leídos en voz alta.

Aquí, cómo hacerlo sencillamente, paso a paso.

1. Registrarse en Bajalibros

Los libros electrónicos, o ebooks, se cargan en la cuenta del usuario. Con el tiempo, se va armando así una biblioteca asignada al mail con el que el usuario se registró. Sus libros, entonces, no estarán físicamente en una computadora o en un teléfono sino en cualquier dispositivo donde el usuario inicie sesión. En este momento Bajalibros funciona exclusivamente en teléfonos, tablets y computadoras.

Entonces, para registrarse hay que ir a Bajalibros desde un navegador -como Chrome o Edge-, ya sea desde una computadora, una tablet o un teléfono. Se puede usar este enlace o escribir simplemente Bajalibros.com. Allí se verá algo como la imagen que sigue.

Registrarse en Bajalibros.

Desde allí se abrirá un campo para llenar algunos datos y crer una contraseña. Cuando el botón de “Continuar” se ponga de color anaranjado, hay que clickear ahí y el sistema enviará un mail de confirmación a la dirección que pusimos. Esto puede tardar entre 3 y 7 minutos, paciencia. Si el cartelito dice que ya lo envió no conviene volver a mandarlo, mejor esperar unos momentos llegará.

Cuando el mail de confirmación llegue, bastará tocar el botón para confirmar y ya se estará registrado. Luego hay que volver a Bajalibros e Iniciar Sesión. Para las próximas veces, Bajalibros recordará al usuario y no habrá que hacer nada de esto nuevamente.

2. Elegir un libro y leerlo

La página de Bajalibros mostrará muchos de los título que se ofrecen. Pero no todos están a la vista, hay muchísimos más. Si ya se sabe el título o el autor que se quiere, hay que ponerlos en el buscador y ver los resultados. Conviene usar las palabras más importantes del título y nada más. Por ejemplo, si el título es “El otoño del patriarca”, poner “otoño” y “patriarca”. O si el autor es Sigmund Freud poner “Freud”. Luego alcanza con clickear en la tapa para que el libro se abra. Si es un título gratuito, habrá un botón que diga “Leer”. Se toca ahí y el libro se abre. Si el libro es pago, estará primero la opción de comprarlo.

3. La aplicación

Una forma práctica y sencilla de leer el libro, una vez adquirido o elegido, es bajarse la aplicación Bajalibros Reader. La encuentran en este enlace a Google Play, para quienes usan teléfonos o tablets con Android, o en este enlace al AppStore para quienes usan Apple. Hay que poner el mismo mail que se usó para suscribirse, entonces Bajalibros cargará allí los libros que se hayan elegido.

4. A disfrutar

Ya sea en el navegador o en la aplicación, ahora solo se trata de leer. El ebook permite ampliar o reducir la tipografía, resaltar con colores una frase interesante, hacer notas, traducir párrafos seleccionados y hasta escucharlos leídos en voz alta. No hay más misterio, no hace falta “tener ebook”, es una tecnología sencilla y a la mano.

5. Registrate y probá

Ahora que ya está viste cómo hacerlo, registrate y probá con algunos de los libros de Leamos, la editorial digital de Bajalibros, que te ofrecemos a continuación, de manera gratuita. Esperamos tus comentarios a info@bajalibros.com