Oscar 2025: cuáles son las películas favoritas, según los grandes festivales de cine

Los favoritos para la 97.ª edición de los Oscar comienzan a tomar forma luego de la temporada de los grandes festivales

Faltan meses para la 97.ª edición de los Oscar, pero la carrera ya está en marcha. Este otoño del hemisferio norte contrasta con las alfombras rojas vacías del año pasado –debido a las huelgas de guionistas y actores de Hollywood–, ya que los estudios lanzan sus mayores aspirantes a los premios, a la vez que se esfuerzan por recordar a los votantes títulos llamativos estrenados a principios de año.

Los últimos aspirantes se proyectaron en las últimas semanas en los festivales internacionales de Venecia y Toronto (TIFF). Sin un monstruo del tipo Barbenheimer que absorba todo el oxígeno, parece que la carrera de este año está tan en el aire que nadie sabe qué producción de gran presupuesto de un estudio o qué película independiente podría pasar el corte para las 10 candidaturas a mejor película.

Pedro Almodóvar con el León de Oro, premio mayor del Festival de Venecia por su primera película en inglés "La habitación de al lado"

En Europa, las primeras películas favoritas, como el divertido drama sobre la eutanasia La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, con Tilda Swinton y Julianne Moore, y María, de Pablo Larraín, biopic protagonizada por Angelina Jolie en el papel de la cantante de ópera María Callas, fueron cómicamente ovacionadas. La película de Almodóvar, ganadora del León de Oro en Venecia, tuvo una acogida tan calurosa que el director corrió por la sala en su estreno, besando y abrazando a los asistentes. En Canadá, las películas estrenadas en mayo en el Festival de Cannes –entre ellas la ganadora de la Palma de Oro Anora, de Sean Baker, y Emilia Pérez, de Jacques Audiard, que obtuvo el tercer premio del Jurado y un galardón especial para su cuarteto de actrices– ganaron muchos admiradores.

Pero fue La vida de Chuck, del director estadounidense Mike Flanagan, la que se alzó por sorpresa con el codiciado Premio del Público del TIFF. Adaptación de una novela de Stephen King, es una parábola apocalíptica sobre el sentido de la vida, contada en orden cronológico inverso, protagonizada por Tom Hiddleston y con una gran secuencia de baile, un misterioso desván y una narración de Nick Offerman que evoca una de las adaptaciones cinematográficas más queridas de King, Cuenta conmigo. ¿Podría competir por el Oscar? Doce de las últimas 14 ganadoras de los People’s Choice fueron nominadas a la mejor película –incluida la ganadora del año pasado, American Fiction– y cuatro de ellas (El discurso del rey, 12 años de esclavitud, Green Book y Nomadland) ganaron el Oscar.

Teaser tráiler de 'La habitación de al lado', de Pedro Almodóvar

Como en toda competencia real, siguen apareciendo caballos de batalla. 5 de septiembre, que dramatiza la cobertura por ABC del atentado terrorista de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, se situó en lo más alto de las listas de la crítica en Venecia y Telluride y acaba de ser vendida a Paramount para su estreno el 27 de noviembre. Nickel Boys, adaptación de la novela de Colson Whitehead ganadora del Pulitzer, también se estrenó en Telluride (con críticas dispares). Y los pronosticadores de los Oscar siguen esperando el drama histórico de Steve McQueen Blitz, que se estrena en octubre al final del Festival de Cine de Nueva York, así como los grandes éxitos de los estudios como Wicked, Nosferatu y Gladiator II, que llegarán a los cines en los últimos meses del año.

Así están las cosas en algunas de las principales competiciones por el Oscar.

- - -

Mejor película

En lo más alto:

En Toronto, la magnitud de la fiesta de presentación de una película permitía intuir hasta qué punto los estudios estaban dispuestos a promocionarla. Anora, de Sean Baker, sobre una joven trabajadora del sexo de Brooklyn que se fuga con el hijo de un oligarca ruso, contó con tequila Don Julio 1942 a raudales y un puesto dental para que los asistentes a la fiesta se pusieran brillantes en los dientes, cortesía de la distribuidora Neon. La película, un estimulante desmantelamiento del sueño americano, sigue siendo una de las favoritas meses después de que el jurado de Cannes, compuesto por Greta Gerwig, decidiera otorgarle el primer premio.

Mientras tanto, Netflix invirtió importantes fondos promocionales en lujosos platos de sushi para celebrar el musical en español Emilia Pérez, de Jacques Audiard, que narra la historia de una líder de un cártel mexicano que se somete a una operación quirúrgica de reafirmación de género. Esta descarnada telenovela, protagonizada por Zoe Saldaña, Selena Gómez y Karla Sofía Gascón, se proyectó al menos nueve veces en el TIFF, con gran éxito de público. Fue segunda en el concurso del público del festival de Toronto, mientras que Anora fue tercera (con muchas menos proyecciones).

Tráiler de "Emilia Pérez", de Jacques Audiard

La gran revelación de Toronto y Telluride fue, sin duda, Cónclave, una emocionante –y a veces divertida– visión del proceso de elección de un nuevo papa, del director austriaco-alemán Edward Berger, cuya película Sin novedad en el frente ganó cuatro Oscar en 2023. Se desarrolla como una película de género pulp, con un astuto giro. Tras su estreno en el TIFF, un hombre que salía del cine exclamó: “¡Va a ganar un montón de Oscars!”.

La apasionante 5 de septiembre fue un éxito silencioso en Venecia que se convirtió en una monstruosa aspirante al Oscar en Telluride. Del director suizo Tim Fehlbaum, protagonizada por Peter Sarsgaard y John Magaro, es la Spotlight de este año, que nos lleva al interior de la sala de control mientras los locutores deportivos de ABC News se enfrentan de repente a la cobertura de un atentado terrorista en lugar de a la natación. Pero la recreación histórica de un acontecimiento en el que extremistas palestinos atacaron a atletas israelíes, podría convertirse en la campaña de premios más complicada del año.

Tras su victoria en Venecia, Toronto también consolidó el potencial de La habitación de al lado, la triunfante película de Almodóvar sobre dos amigas que se reencuentran después de que una de ellas recibe un desalentador diagnóstico médico. Moore y Swinton protagonizan la primera película en inglés del director español de 75 años.

Y los cinéfilos se volvieron locos con The brutalist, de Brady Corbet, una épica de tres horas y media sobre un arquitecto modernista judío húngaro (Adrien Brody) que sobrevive al Holocausto. A24 se hizo con ella en Venecia, donde el público del estreno contó hasta el final del intermedio (¡claro que hay intermedio!), tan emocionado estaba por ver la segunda parte.

"The brutalist", de Brady Corbet, tiene a Adrien Brody como protagonista

En la burbuja:

Saturday Night, de Jason Reitman, que narra en tiempo real los 90 minutos de caos previos al estreno en 1975 de la serie Saturday Night Live, fue recibida con entusiasmo en Toronto y podría hacerse con el galardón a la mejor película, reservado a menudo a la película más taquillera del año. Pero puede resultar tediosa para quienes no sean grandes fans de SNL. Algunos críticos opinan que la película, protagonizada por una interpretación ficticia del joven Lorne Michaels (Gabriel LaBelle), se basa demasiado en la nostalgia y en una cinematografía gimnástica para ofrecer una visión novedosa.

Babygirl, de Halina Reijn, recibió buenas críticas en Venecia y Toronto, con especial atención a la interpretación de Nicole Kidman como ejecutiva de tecnología que inicia una pervertida aventura sexual con un becario (Harris Dickinson). A medida que la Academia se ha diversificado en los últimos años, también parece haberse vuelto menos mojigata (véase: Poor Things). Pero el destino de esta película podría depender más de las tácticas de campaña de la distribuidora A24, que ha estado comercializando la película como un thriller erótico a pesar de que juega más como un drama descarado.

Tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo (teniendo en cuenta los contratiempos de Hollywood inducidos por la huelga), debería haber sitio en la cima para un par de asombros mundiales, entre ellos All We Imagine As Light, la ganadora del Gran Premio de Cannes que cuenta la historia suavemente profunda de la amistad formada por tres mujeres trabajadoras en Bombay. La película con mayores perspectivas de éxito parece ser La semilla de la higuera sagrada, la apasionante exploración de Mohammad Rasoulof de la vida de una familia iraní en medio de las protestas políticas nacionales. Rasoulof huyó de Irán para presentar la película en Cannes, una narración que podría impulsar su película desde la categoría de largometraje internacional hasta la de mejor película. Lo mismo puede decirse de Hard Truths, la última meditación sobre la condición humana del guionista y director Mike Leigh (Happy-Go-Lucky, Another Year), con una estruendosa interpretación principal de Marianne Jean-Baptiste.

Tropiezos:

La mayor decepción de Venecia podría haber sido Joker: Folie à Deux, la continuación de la historia de origen del villano de 2019 nominada al Oscar de Todd Phillips. El musical, ambientado en una institución mental, sigue al personaje principal de Joaquin Phoenix mientras canta y baila los números que se arremolinan en su cabeza. Ni siquiera Lady Gaga como Harley Quinn pudo salvar la película que los críticos tacharon de “mala a propósito”.

Tráiler Oficial de "Joker: Folie à Deux"

En Toronto, Nightbitch no cumplió las altas expectativas puestas en la adaptación de Marielle Heller de la novela de Rachel Yoder sobre una ama de casa que imagina que se está convirtiendo en un perro. Amy Adams realiza una interpretación típicamente apasionada, pero algunos críticos querían una exploración más profunda de las presiones sociales sobre las madres –el Hollywood Reporter calificó a la adaptación como “desvirtuada”–.

El festival canadiense también pisoteó las esperanzas de Megalópolis, la fábula futurista de Francis Ford Coppola, autofinanciada con 120 millones de dólares, sobre la batalla entre el arte y la codicia. La película, protagonizada por Adam Driver, se inclinó por lo estrafalario, incluyendo flechas doradas mortales, una parábola del slogan Make America Great Again y un presentador de noticias llamado Wow Platinum. Una crítica lo resumió así: “¿Qué demonios acabo de ver?”.

- - -

Mejor actor

Ralph Fiennes ha generado una considerable expectación por su comedida interpretación en Cónclave del cardenal Lawrence, encargado de dirigir la selección de un nuevo papa. Mientras tanto, el retrato de Daniel Craig de un expatriado estadounidense que vive en la Ciudad de México después de la II Guerra Mundial está acaparando la mayoría de los elogios para Queer, la película de Luca Guadagnino basada en la novela de William S. Burroughs.

Las posibilidades de Colman Domingo de ganar por Sing Sing, un emotivo éxito de público sobre un programa de teatro carcelario en el que Domingo actúa entre un elenco de actores ex presidiarios, podrían estar en juego ahora que A24 ha elegido The Brutalist, por la que Brody está recibiendo sus mejores críticas desde que ganó un Oscar (El pianista) hace 22 años. Es el nuevo objeto brillante para el estudio, que ha tenido problemas anteriormente para hacer malabarismos con múltiples campañas de premios. Sebastian Stan también ha saltado a la carrera con su interpretación de un joven Donald Trump en El aprendiz, que se estrenó en Cannes y se libró de una larga batalla legal justo a tiempo para proyectarse en Telluride (y acoger proyecciones privadas fuera del festival oficial en Toronto).

Sebastian Stan encarna a un joven Donald Trump en "El aprendiz"

Dada la mala acogida de Joker: Folie à Deux, las posibilidades de Phoenix de repetir Oscar parecen más sombrías que un callejón de Gotham City.

- - -

Mejor actriz

Nadie salió de los festivales de otoño con un camino más despejado hacia el Oscar que Angelina Jolie, que aprendió a cantar ópera y a hablar italiano para su imponente –a la vez que triste y solitaria– interpretación de la cantante de ópera Maria Callas en la última semana de su vida. Maria es la última entrega de la conmovedora trilogía de Larraín sobre la vida privada de mujeres famosas (véanse también Jackie y Spencer), y es probable que Jolie siga los pasos de sus predecesoras Natalie Portman y Kristen Stewart y consiga una nominación al Oscar.

Kidman también arrasó en Venecia, donde ganó el premio a la mejor actriz por su vulnerable, divertida y a menudo desnuda interpretación en Babygirl. Demi Moore también lo desnuda todo en su escandalosa película de terror corporal The Substance (ganadora del premio Midnight Madness del TIFF), en la que interpreta a una actriz mayor, expulsada de su trabajo, que hará cualquier cosa por volver a ser joven. Mikey Madison, una inolvidable fuerza de la naturaleza en el papel del personaje principal de Anora, parece un valor seguro.

Esta es la carrera más reñida de las categorías de interpretación, y la verdadera tensión estará en ver qué actriz meritoria no pasa el corte. ¿Podría ser Gascón, la líder del cártel convertida en decana de Emilia Pérez, que haría historia como la primera actriz abiertamente trans nominada? O Saoirse Ronan, que compite contra sí misma con grandes papeles en Blitz y The Outrun. Las posibilidades de Amy Adams de volver a ser nominada se vieron afectadas por las críticas mixtas de Nightbitch, pero una campaña feroz siempre podría dar la vuelta a la situación.

Amy Adams protagoniza "Nightbitch", que tuvo críticas diversas

La enorme rama de interpretación de la Academia suele deparar sorpresas en forma de lecturas bien consideradas en películas globales. Dos que impresionaron a los asistentes al festival fueron la británica deprimida, descontenta y a veces cómicamente gruñona de Jean-Baptiste en Hard Truths y Fernanda Torres como la robusta matriarca que encuentra un camino a seguir tras la desaparición de su marido por la dictadura militar brasileña de los 70, en la íntima adaptación de Walter Salles de las memorias de Marcelo Rubens Paiva, Ainda estou aqui.

- - -

Mejor actor de reparto

Durante mucho tiempo, pareció que el talento de Guy Pearce quedaría relegado para siempre a interpretar a detectives o malos en películas australianas de serie B. En The brutalist, el estruendoso y viscoso millonario que encarga la construcción de un gigantesco centro artístico en una colina parece estar a punto de regresar.

Al igual que en Cannes, el público de Telluride se maravilló de cómo Jeremy Strong consiguió que sintieran lástima por el maquiavélico Roy Cohn en El aprendiz. Y en Toronto, los críticos especularon sobre si alguno de los magníficos hombres que se arremolinan en torno a la protagonista de Madison en Anora podría conseguir nominaciones. Yura Borisov, en el papel de un matón ruso con profundidades ocultas, y el recién llegado Mark Eidelshtein, que ofrece una interpretación intrépida y física como el inmaduro prometido del personaje principal, podrían colarse. Cabe esperar que Kieran Culkin también esté en la pugna por interpretar a un nihilista que trata de descubrir sus raíces judías en el éxito de Sundance A Real Pain, junto con Clarence Maclin, el actor anteriormente encarcelado en el corazón de Sing Sing, y George MacKay en el papel del hijo protegido de Tilda Swinton y Michael Shannon en el disparatado musical apocalíptico de Joshua Oppenheimer, The End.

El realizador Joshua Oppenheimer posa junto al actor, George Mackay , tras presentar su película "The end"

- - -

Mejor actriz de reparto

Emilia Pérez ha sido elogiada por la fuerza de sus actrices, así que Netflix tendrá que ser inteligente en la campaña de premios. Mientras que Selena Gómez fue una de las principales razones por las que los fans acudieron en masa a ver la película en Toronto, Zoe Saldaña sorprendió a los críticos cantando y bailando, recordando a los espectadores lo poderosa que puede llegar a ser, incluso cuando no está pintada de azul o verde. Sin embargo, como algunos han señalado, Saldaña tiene más tiempo en pantalla en la película que Gascón, lo que podría alimentar los argumentos de que ella debería estar en la carrera por el papel protagonista.

Del mismo modo, La habitación de al lado cuenta con las magistrales interpretaciones de Moore y Swinton, esta última especialmente adecuada para el cuidado melodrama de Almodóvar y que podría superar a su compañera de reparto (siempre que ambas opten a un puesto de actriz secundaria). Swinton interpreta los diálogos de Almodóvar con facilidad, un logro que algunos críticos han destacado en sus críticas.

¿O podría ser este el año de Danielle Deadwyler? Tiene muchos fans que piensan que fue robada cuando ni siquiera obtuvo una nominación por su interpretación en Till, de 2022. Y ahora es la más destacada de La lección de piano, una adaptación de la obra de August Wilson, en una interpretación desgarradora como mujer cuya casa es perseguida por los fantasmas de afroamericanos agraviados. Nunca hay que descartar el peso de Netflix, que llevó la película a Toronto tras su estreno en Telluride.

¿Será el año de Danielle Deadwyler?

También hay que dejar sitio para una desconocida recién llegada: una de las mejores cosas de la excelente adaptación de la actriz Embeth Davidtz de las memorias de Alexandra Fuller de 2001, Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight, es Lexi Venter como una niña de 8 años que navega por el colapso del régimen colonial blanco en Rodesia. La salvaje interpretación de Venter evoca el oscarizado papel de Tatum O’Neal en Paper Moon (1973), que podría situarla en el candelero si la ve un número suficiente de espectadores.

- - -

Mejor documental

El mayor comodín en esta categoría es Will & Harper, en el que Will Ferrell emprende un viaje por carretera a través de Estados Unidos con su amigo Harper Steele, un antigua guionista de SNL que recientemente ha pasado a ser mujer. Conmovedoramente divertida, fue ovacionada con lágrimas en los ojos en el TIFF y empieza a emitirse en Netflix esta semana. El sector de los documentales, muy difícil de clasificar, suele dar preferencia a las producciones temáticas sobre las de famosos, pero ¿qué hará con esta joya, que cuenta como ambas cosas?

Otro éxito del TIFF difícil de clasificar fue Piece by Piece, una colaboración entre Pharrell Williams y el director Morgan Neville que cuenta la vida de la superestrella del hip hop a través de animación Lego. El cálido y fascinante documental cuenta con numerosos cameos (Jay-Z, Missy Elliott) y recibió una ovación en el TIFF que se desinfló rápidamente cuando un activista defensor de los derechos de los animales, subió al escenario para protestar por el uso de pieles por parte de Williams como diseñador de moda en Louis Vuitton. En realidad, la película podría tener más posibilidades en la categoría de largometraje de animación.

En un ámbito repleto de documentales políticos, destacan El último republicano, sobre los últimos 14 meses en el cargo del representante Adam Kinzinger tras desafiar al presidente Trump; Separados, de Errol Morris, sobre la política fronteriza de Trump; y la impactante No hay otra tierra, realizada por un colectivo de activistas palestino-israelíes. En Telluride, Zurawski contra Texas, sobre los devastadores efectos de las leyes antiaborto en el estado, fue una de las favoritas, y luego está Rusos en guerra, una película antibélica que se incrusta con las tropas rusas en el frente de Ucrania, que se proyectó en Venecia pero fue retirada del TIFF antes de su estreno en Norteamérica debido a las amenazas contra la sede y el personal del festival.

Harper Steele y Will Ferrell protagonizan el road documental "Will & Harper"

- - -

Mejor película de animación

The Wild Robot, de Chris Sanders, obtuvo excelentes críticas en Toronto. Aunque es probable que compita con Intensa-Mente 2, que dominó la taquilla a principios de año, El robot salvaje aprovecha la adoración por el libro infantil en el que se basa. Ambientada en un mundo futurista, la película de DreamWorks narra la historia de un robot que naufraga en una isla tropical y se convierte en padre adoptivo de un gosling huérfano. Lupita Nyong’o hace una gran interpretación vocal.

Fuente: The Washington Post.

[Fotos: REUTERS/Yara Nardi; Danny Moloshok/ Invision/AP, archivo; EFE/Allison Dinner; Briarcliff Entertainment; Searchlight Pictures; EFE/ Juan Herrero; Jordan Strauss/ Invision/ AP; REUTERS/Aude Guerrucci]