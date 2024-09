El doctor Asan presentó su libro sobre sus pacientes de cuidados paliativos: “Me decían ‘Pablito, haceme dormir para siempre’”

La charla abierta se realizó en la librería Daín de Palermo el pasado martes

Lo miran desde la cama, le extienden la mano, le dicen “Pablito, sacame de acá, Pablito dormime”. Son pacientes muy enfermos. “Pablito” es el doctor Pablo Asan, que trabaja en cuidados paliativos, esa especialidad que se ocupa de hacer más vivibles los días de quienes están sufriendo sin vuelta atrás. Y que, a veces, piden un paso adelante que, en la Argentina no es legal dar. “Dormime”, le dicen. O le cuentan que se preocupan por los que van a quedar. O se encuentran consigo mismos. Todo eso cuenta Asan en su libro Sigo aquí, no he partido: coloquios de la vida y la muerte. “Lloré”, se confesó su entrevistadora frente a todo el público. Y, claro, cómo no llorar.

Asan preentó su libro -publicado en su versión digital por Leamos, el sello editoiral de Infobae- en una charla abierta al público que ocurrió este martes en la librería Daín de Palermo. La obra, basada en su vasta experiencia como médico especializado en cuidados paliativos, expone nuevas maneras de entender el proceso de acompañamiento a pacientes terminales y sus familias. Habla del afecto, del amor en esos últimos momentos, de la dimensión espiritual de cada paciente, de ser algo más que un cuerpo.

“El alma, esencia de la vida y contenido de nuestro cuerpo, debe ser el motivo y motor para desempeñar nuestro mejor papel en el plano que nos toque transitar”, reflexiona Asan en su libro. Durante la presentación, el autor destacó la importancia de una mirada profunda y humana hacia el proceso de final de vida, enfatizando cómo nuestras acciones pueden influir tanto en nuestro legado como en el bienestar de nuefstros seres queridos.

Asan decidió escribir “Sigo aquí, no he partido” tras notar una significativa carencia en la literatura relacionada con los cuidados paliativos en Argentina, particularmente en lo que respecta al papel vital que desempeñan el paciente y su entorno en el proceso del duelo. Este tipo de atención médica, aunque introducida en algunos países desde los años 60, ha cobrado relevancia en Argentina solo en las últimas décadas. “Muchos libros se centran en los aspectos técnicos del tratamiento, pero pocos abordan las enseñanzas humanas que nos dejan los pacientes”, puntualizó Asan en una charla coordinada por la periodista de Infobae Belén Marinone.

El libro "Sigo aquí, no he partido" presenta nuevas maneras de entender el final de vida

La obra aborda recurrentemente la manera en que las personas enfrentan sus últimos momentos de vida. Uno de los testimonios más conmovedores de Asan sobre un paciente terminal que compartió sus inquietudes sobre el futuro de su familia tras su partida: “No me preocupa irme, doctor”, le dijo, “me preocupa lo que quedará aquí cuando ya no esté”. Este tipo de confesiones subraya la necesidad imperante del apoyo emocional en los cuidados paliativos.

Asan reflexiona en su libro sobre el pilar fundamental que representa el apoyo emocional en el proceso de enfrentar la muerte, tanto para el paciente como para su entorno. “Debemos superar estos sentimientos de angustia y tristeza rodeándonos de aquellos que nos brinden la fuerza, energía y compañía necesaria”, aseveró el médico, destacando la importancia de brindar un acompañamiento integral.

El enfoque holístico que Asan propone implica proporcionar no solo tratamiento médico, sino también apoyo psicológico y espiritual. Para Pablo Asan, el apoyo emocional es un pilar fundamental en el proceso de enfrentar la muerte, tanto para el paciente como para su entorno. A lo largo de su carrera, ha observado cómo el acompañamiento adecuado puede transformar la experiencia del final de la vida, ayudando tanto al paciente a partir en paz como a sus seres queridos a encontrar consuelo en la despedida.

El autor destacó la importancia del apoyo emocional en cuidados paliativos

Además, Asan realza el rol crucial que desempeñan los familiares en el bienestar del paciente durante sus últimos momentos. “Es importante que los familiares estén presentes, ya que el amor y la compañía son el mayor consuelo para el enfermo”, explica el autor. También hace hincapié en la importancia de que los familiares reciban apoyo emocional adecuado para acompañar al paciente de forma equilibrada y significativa.

Asan explicó su postura sobre la muerte y cómo deberíamos enfrentarla. “En primer lugar, saber que la muerte, lo que todos sabemos, no es el cese de la vida. Acá en lo que es terrenal. Somos seres de hábitos, somos seres de costumbres”, afirmó Asan, destacando la importancia de reconocer tanto la dimensión física como la espiritual en este contexto.

El médico narra cómo el acompañamiento adecuado puede transformar la experiencia del final de la vida

Durante la conversación con Marinone, el autor también habló sobre su elección de dedicarse a los cuidados paliativos y la falta de enfoque en este tipo de atención durante la formación médica. “En la carrera no se ve en cuidados paliativos ni se lo nombra. Cuando me tocó conocerlos, vi cómo era el trato de los profesionales”, reveló Asan, señalando que los cuidados paliativos abarcan no solo el tratamiento médico, sino también la empatía y el apoyo a los familiares y pacientes.

En su experiencia, Asan narra casos conmovedores como el de “Blanquita”, una paciente con cáncer de mama avanzado que le pidió, en repetidas ocasiones, ser sedada para no sentir más dolor. “Pablito, sé bueno, haceme dormir para siempre, por favor”. Este testimonio ilustra la difícil decisión y la responsabilidad emocional que enfrentan los médicos en los cuidados paliativos.

Finalmente, Asan reflexiona sobre la existencia del alma y su impacto en nuestras vidas. “Me niego rotundamente a creer que somos solamente átomos o moléculas que están en reacción fisicoquímica”, sentencia, enfatizando la importancia de reconocer una dimensión espiritual que nos guía a ser mejores y más empáticos, un concepto que permea toda su obra. “Escribir este libro fue en primera instancia para visibilizar los cuidados paliativos. Pero también para dar una visión de que la muerte no es el fin de todo, sino que es el paso a otra dimensión, a otro plano”, cierra el autor.

