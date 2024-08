Cate Blanchett y Alfonso Cuarón irrumpen en el mercado global de las series

Tráiler de la serie "Disclaimer", dirigida por Alfonso Cuarón y protagonizada por Cate Blanchett y Kevin Kline.

Alfonso Cuarón estrenó en Venecia su serie Disclaimer (Observada), un laberinto en torno a la idea de verdad en el que Cate Blanchett se adentra para cuestionar la validez de los juicios personales.

La serie, que llegará a la plataforma Apple TV+ el 11 de octubre, surgió después de que Cuarón leyera la novela homónima de Renée Knight, y fue presentada en dos partes, en el 81.° Festival de Cine de Venecia, en su sección Fuera de Concurso.

“Leí el libro e inmediatamente pensé en una película, pero no sabía cómo hacerlo porque me resultaba demasiado larga y no era posible. Años después, cuando pude releer la novela, pensé en este formato”, sostuvo el cineasta en la rueda de prensa, recordando que otros, como David Lynch o los hermanos Taviani, hicieron series.

Disclaimer es una profunda reflexión sobre conceptos como la reputación, las convicciones, la opinión pública o la mismísima verdad, que casi siempre esconde recovecos, zonas de luz y sombra.

Kevin Kline, Cate Blanchett y el director Alfonso Cuarón posan en la sesión fotográfica de la serie de televisión "Disclaimer" en el Festival de Cine de Venecia

Al comienzo de la historia, Catherine Ravenscroft (Blanchett) es una aclamada periodista que ha hecho carrera denunciando con sus publicaciones las injusticias que sufren los demás. Sin embargo, su vida da un vuelco inesperado cuando recibe en su casa un libro escrito por un desconocido en el que se cuentan algunos –supuestos y trágicos– hechos de su juventud.

La escritora se lanza a descubrir la identidad y las intenciones del autor de ese libro sobre su vida, lo que la lleva a rendir cuentas con su propio pasado y a intentar salvar su matrimonio, su familia y su carrera.

En definitiva, la serie, por su narrativa y estructura, juega con los espejismos haciendo creer al espectador en una verdad que no tiene por qué ser tal, o sí, manipulando su visión en base a los hechos que van surgiendo capítulo a capítulo.

Cate Blanchett, protagonista de la serie "Disclaimer" dirigida por Alfonso Cuarón

Blanchett subrayó las “capas de juicio” que pesan sobre su personaje ya desde el comienzo de la trama, cuando apenas se sabe nada de ella: para unos es brillante mientras que para su anónimo enemigo sus actos de juventud fueron la causa de todos sus males. Esta voluntad de juzgar o de señalar públicamente, a su parecer, es algo más que frecuente en la sociedad moderna.

El otro protagonista de esta enrevesada búsqueda de la verdad, el actor estadounidense Kevin Kline, cuestionó el concepto de “certeza” y se preguntó cómo se puede estar seguro de algo hoy en día.

Mientras, Cuarón señalaba otro punto importante de toda esta historia, “el modo en que nos percibimos a nosotros mismos y la imagen que proyectamos” ante los demás.

Fuente: EFE.

[Fotos: Joel C Ryan/Invision/AP]