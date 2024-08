La película de Sorrentino sobre Berlusconi volverá a los cines

Trailer de "Silvio y los otros", de Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino, reconocido director italiano, verá su película sobre Silvio Berlusconi, Silvio y los otros (Loro) de 2018, regresar a la gran pantalla en Italia. La película, protagonizada por Toni Servillo, será proyectada en el cine Troisi de Roma el 3 y el 10 de noviembre, en el marco de una retrospectiva dedicada al director. Esto sucede en medio del debate por su ausencia en las plataformas digitales italianas, a pesar de estar disponible en otros países europeos.

La cinta, dividida en dos partes, ofrece un retrato del ex primer ministro italiano y las controversias que lo rodearon entre 2006 y 2010. Aunque Silvio y los otros (Loro) no está actualmente disponible en ninguna plataforma en línea en Italia, su ausencia ha sido destacada por el propio actor Toni Servillo en una entrevista al podcast de Dario Moccia. “La película ha sido comprada por quien no tiene interés en distribuirla en Italia”, señaló Servillo. Según los medios locales, los derechos de transmisión y distribución de la cinta fueron adquiridos por el grupo Mediaset, fundado por el mismo Berlusconi, quien falleció recientemente el 12 de junio de 2023.

Toni Servillo protagoniza la película basada en la vida y controversias de Silvio Berlusconi

“Yo creo que es una película que cuando finalmente tenga la oportunidad de salir, tras unos cuantos años, probablemente tenga una valoración todavía mayor”, afirmó Servillo una la entrevista. En contraposición, Silvio y los otros (Loro) puede encontrarse en plataformas de otros países como Francia, Alemania o Reino Unido. Esto ha generado una creciente curiosidad entre el público italiano. Tras la entrevista de Servillo, la red social TikTok experimentó una oleada de publicaciones con fragmentos de la película, obteniendo millones de visualizaciones.

La retrospectiva en la Sala Troisi forma parte de un ciclo que celebra la obra de Sorrentino, quien ya había explorado personajes de la política italiana en su anterior película Il Divo (2008), centrada en Giulio Andreotti, el siete veces primer ministro y líder histórico de la Democracia Cristiana. Con Silvio y los otros (Loro), Sorrentino se acerca nuevamente al tema de la política, esta vez fijando su lente en Berlusconi y su entorno inmediato, haciendo un esbozo del preludio de su ocaso político.

Servillo sugirió que la falta de interés por distribuir la película en Italia podría ser intencional.

El colectivo juvenil que gestiona la Sala Troisi confirmó que la película se proyectará en noviembre. Este evento cobrará una relevancia especial, no solo por la calidad cinematográfica, sino por su contexto político y el debate sobre la distribución digital de contenidos. La ausencia de Silvio y los otros (Loro) en plataformas italianas ha sido un motivo de polémica, y se ha atribuido a la falta de interés por parte de los propietarios de los derechos de distribución, como destacó Servillo en su entrevista.

Además de examinar las dinámicas políticas, la película de Sorrentino invita al público a reflexionar sobre el poder de los medios de comunicación y su influencia en la percepción pública. El hecho de que Mediaset, una empresa fundada por el mismo Berlusconi, posea los derechos de Silvio y los otros (Loro) según los reportes, pone de manifiesto la relación entre política y medios en Italia.

La película de Paolo Sorrentino vuelve a los cines italianos en un momento crítico, en medio del debate sobre su ausencia en las plataformas digitales del país. La retrospectiva en la sala Troisi de Roma promete no solo una experiencia cinematográfica singular, sino también una reflexión sobre la política y el poder de los medios.

Fuente: EFE.