La estatua de la esposa de Mark Zuckerberg reafirma el arte feo de los ricos y famosos

Estatua Priscilla Chan publicada en la cuenta @zuck de Instagram

Me encantan las esculturas realmente malas de los ricos y famosos. Son un género especial, que desafía el buen gusto, más interesante -y de alguna manera más enloquecedor- que el arte deliberadamente kitsch de Jeff Koons o John Currin, o la torpeza intencional de Cy Twombly o Pablo Picasso.

Hemos visto las jugadas de Picasso y Koons. Hace mucho que la incorporamos a nuestra idea de lo que puede ser el arte. Pueden ser mayormente interesantes (Picasso) o irritantes, pero ya no plantean un desafío existencial a nuestras sensibilidades.

Las esculturas malas, verdaderamente malas, son diferentes, a menudo maravillosamente así. Piensen en la extraordinaria escultura de Cristiano Ronaldo que se inauguró en el aeropuerto de Madeira en 2017, o en la estatua de madera tallada de Melania Trump que se inauguró en su ciudad natal en Eslovenia en 2019. Tratas de entenderlas. Buscas una razón de ser, una filosofía estética subyacente, alguna explicación coherente. Pero buscas en vano.

Creo que podemos darle crédito a Mark Zuckerberg y sugerir que él también tiene sentido del humor sobre la escultura que recientemente reveló de su esposa, Priscilla Chan. La escultura de Daniel Arsham, un artista neoyorquino amigable con las marcas, con su propia línea de moda, es realmente mala, pero es interesantemente mala. Cuando la miras, simplemente se colapsa en tu cerebro, como un castillo inflable perforado por la caída de una rama de árbol.

Cuando digo “reveló”, no quiero decir que Zuckerberg corrió una cortina o, con el floreo de un mago, retiró una gran tela de satén. Quiero decir que publicó una fotografía en Instagram (la plataforma de redes sociales de su empresa). La foto muestra a Chan de pie frente a la escultura. Ella está usando un cómodo abrigo de casa Offhours y sorbiendo de una taza turquesa. La taza tiene el mismo color que su piel en la escultura (y también la base, que parece un charco de pintura derramada). “Trayendo de vuelta la tradición romana de hacer esculturas de tu esposa”, dice el posteo de Zuckerberg.

Desliza y un breve video muestra la escultura de cerca antes de volver a mostrar la extensión completa de la tela de cromo brillante que ondea detrás de la figura de Chan. Sugiere nada menos que la Victoria Alada de Samotracia. El video está acompañado por un fragmento de canción: “Sending all my love to you …” Entonces, todo el asunto, desde la taza en juego con el color hasta la música cursi y la leyenda, es lindo, divertido, autoconsciente. ¡Sombreros fuera!

Las bromas han llovido, lo cual imagino que Zuckerberg ha recibido con agrado. Es cierto, algunos han bromeado con malicia sobre la escultura como una manifestación costosa de terapia de pareja. Otros han hecho comparaciones divertidas con los humanoides de piel turquesa los Na’vi que viven en Pandora en las películas Avatar.

Mi rápida revisión de la cuenta de Instagram de Zuckerberg “@zuck” (donde apareció esta publicación) es que la usa para mejorar su imagen (que siempre, seamos sinceros, está un poco desgastada) y al mismo tiempo para promover los productos de Meta. Parece querer demostrar a cualquiera que pueda estar interesado que no es un tipo STEM (N. de la R.: acrónimo en inglés que hace referencia a Science, Technology, Engineering and Mathematics) sin sentido del humor, al mismo tiempo que reconoce (con buen humor) que probablemente es un tipo así. Casi entrañable.

El multimillonario tech Mark Zuckerberg junto a su esposa Priscilla Chan (Foto: Ian Tuttle/Getty Images)

Un par de publicaciones antes de la escultura de Arsham, se puede ver a Zuckerberg usando su propio rostro para promocionar una nueva función de Meta AI. Explica cómo funciona: tomas algunas fotos de ti mismo, esperas a que se suban y luego escribes un comando. “Imagíname como un gladiador”, por ejemplo. “Imagíname en una boy band”. “Imagíname usando una gran cadena de oro”. “Imagíname como un diseñador de ropa urbana en LA”.

La IA hace su trabajo, con resultados que son medianamente entretenidos. ¿Usó Arsham Meta AI para su escultura? Probablemente no. Pero tiene ese aspecto, ¿no crees? “Imagíname a Priscilla Chan como una nativa de Pandora en la apariencia de la diosa Nike”. Algo por el estilo. Sospecho que esa es la razón por la cual la idea apela a Zuckerberg.

El resultado, puedo imaginarlo diciéndole a Arsham, es “realmente genial”. Pero también es completamente arbitrario. La arbitrariedad es lo que lo hace malo. También es lo que hace que la gran mayoría del arte generado por IA sea malo.

Gran parte de la vida (tal vez toda) realmente es sin sentido y arbitraria. Pero los humanos (me atreveré a decir) desarrollaron el arte para sugerir las formas en que podría no serlo. El arte, como el amor, como la religión, es una invención humana. Su propósito más profundo es someter la muerte y contener el caos, la indisciplina y la brutal indiferencia del mundo que nos rodea. (Si te estás preguntando si la belleza tiene un papel, por supuesto que lo tiene. Eso es la belleza, un contenedor del caos, ligado a un amor a la vida).

Es cierto que algunos artistas muy importantes del siglo XX (Marcel Duchamp, por ejemplo) abrazaron deliberadamente el azar y la aleatoriedad de maneras que podrían decirse anticipan la arbitrariedad de la IA. Pero en el caso de Duchamp, eso se debe a que acababa de ver el mundo desmoronarse. Como artista, se sentía atraído por la idea de que la vida tenía significado y propósito. Pero como humano, como testigo de la realidad, se sentía obligado a reconocer la evidencia casi abrumadora de que no la tenía.

La estatua de bronce de Melania Trump emplazada en Rozno, cerca de su lugar de nacimiento en Sevnica, Slovenia (Foto: REUTERS/Borut Zivulovic)

El arte generado por IA no se perturba ni se incomoda siquiera mínimamente por esta dinámica. No se preocupa por la idea de que la vida pueda o no tener significado, porque no es humano. Por lo tanto, no puede importarle. Los algoritmos crean una ilusión de significado (“¡Oh, wow, es casi como si supiera lo que quiero!”). Pero su premisa más profunda es la aleatoriedad, la falta de sentido, el vacío. Nada importa fundamentalmente a un algoritmo.

La escultura de Chan de Arsham tiene un aspecto especial, impreso en 3D, fabricado con exquisitez. Si te interesa la técnica (¿cómo lo hizo?) y el acabado, es súper impresionante. Pero también es arbitraria, igual que la función en Meta que permite a Zuckerberg imaginarse a sí mismo como “un diseñador de ropa urbana en LA”. Entonces, la pregunta es: ¿Así se verá la mayoría de las esculturas, o de hecho, la mayoría del arte, en el futuro? Dadas las posibilidades infinitas de la IA, ¿es hacia donde nos dirigimos todos? Es un pensamiento asombroso, por un lado: Solo tienes que imaginar algo y la IA te lo dará (más o menos).

Pero si absolutamente todo es posible, ¿cuán asombrosas, divertidas o siquiera brevemente geniales seguirán pareciendo las vistas del mundo generadas por IA? ¿Qué ocurrirá cuando los grandes modelos de lenguaje comiencen a alimentarse de su propia producción? ¿Los resultados serán más interesantes, porque son más raros, o menos, porque son aún menos humanos? Y aquí está la otra cosa que me pregunto: ¿Entraremos en pánico ante esta nueva iteración de sin sentido, o nos reagruparemos?

¿El ascenso de la IA nos hará querer encontrar arte auténtico, hecho a mano; arte creado por individuos específicos que trabajan desde sus propias premisas únicas y necesarias -sobre todo, la hermosa y consoladora convicción de que nuestras vidas tienen significado y que el caos podría ser contenido? ¿O nos dejaremos reducir a deslizar el dedo y repetir “¡Genial!” y “Oh wow”, hasta que los pequeños zaps de serotonina finalmente se apaguen?.

Fuente: The Washington Post