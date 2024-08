Los cinco compositores más espeluznantes de la historia del cine

Trailer de "Psicosis", de Alfred Hitchcock

Parece como si estuviéramos viviendo una especie de renacimiento del cine de terror, y por suerte ni siquiera tengo que destaparme los ojos para disfrutarlo. A medida que las películas del género siguen encontrando formas de subvertir sus propias convenciones y escabullirse de sí mismas, los compositores cinematográficos también han ido empujando los sonidos tradicionales de la “música de miedo”: pensemos en los paisajes sonoros retrofuturistas de Zilgi para Longlegs, los feroces juncos de Colin Stetson en Hereditary o los impíos zumbidos de Will Bates para Immaculate.

La historia de las partituras de terror es un largo y tortuoso camino (que conduce a un viejo cobertizo abandonado repleto de hachas oxidadas), con leyendas de la forma y figuras sombrías que acechan en los bordes del encuadre. He aquí mi selección de cinco de los compositores más espeluznantes de la historia del cine.

Bernard Herrmann comenzó su carrera en la CBS y trabajó con Orson Welles en “La guerra de los mundos” (BMI/Michael Ochs Archives/Getty Images) Michael Ochs Archives | Getty Images

Bernard Herrmann

Su mezcla instintiva de belleza y horror le convirtió en el compositor de cabecera de Alfred Hitchcock. Herrmann empezó en la CBS, trabajando en radionovelas con Orson Welles, e incluso dirigió la emisión en directo de La guerra de los mundos en 1938. A continuación, compuso siete películas para Hitchcock, entre ellas Psicosis, quizá la sección de cuerda más irregular jamás grabada y el ejemplo más perdurable del enfoque poco ortodoxo de Herrmann con respecto a los ritmos y las armonías. El compositor también trabajó con directores como François Truffaut (La novia vestía de negro), Brian De Palma (Obsesión, por la que obtuvo una nominación al Oscar) y Martin Scorsese (Taxi Driver, su última partitura antes de morir en 1975). Incluso fue el primero en componer el tema de apertura de The Twilight Zone, un inquietante ataque de ansiedad en 12 tonos que sólo se utilizó durante una temporada, antes de que el icónico ostinato de Marius Constant iniciara su inquietante bucle.

Ennio Morricone compuso para géneros variados, desde el spaghetti western hasta el giallo italiano (EFE/Paul Bergen)

Ennio Morricone

El gran maestro del cine italiano murió en 2020, pero dejó tras de sí un legado que abarca todos los géneros imaginables: desde los spaghetti western de “Los Sergios” (Corbucci, Sollima y Leone), hasta una larga lista de clásicos del giallo (terror italiano) como Los fríos ojos del miedo y Mi querido asesino. Las escalofriantes pero cosmopolitas partituras de Morricone para el director Dario Argento incluyeron El pájaro del plumaje de cristal, El gato de las nueve colas y El fantasma de la ópera. Me encantan los fantasmagóricos toques psych-folk de su partitura para El exorcista II: El hereje (que siguen rondando las partituras de terror hasta nuestros días), pero mi tratamiento favorito es su tema para el clásico de terror y ciencia ficción de John Carpenter de 1982, La cosa, que retumba con un latido alienígena, se retuerce con una tensión implacable y se insinúa gradualmente a través de sintetizadores gruñidores y órganos helados: una aproximación escalofriante al miedo en sí mismo.

John Carpenter dirigió y compuso para filmes de terror como "Halloween" y "The Fog"

John Carpenter

Si no eres de los que se quedan (o se destapan los ojos) para ver los títulos de crédito, quizá no sepas que el director John Carpenter casi siempre desempeña una doble función como compositor principal de sus películas. Desde los pitidos de su primera comedia de ciencia ficción de 1974, Dark Star, pasando por su influyente thriller de acción de 1976, Asalto al distrito 13, hasta una serie de películas de terror y suspense como La niebla, Christine y Sobreviven, el enfoque de pantalla ancha de Carpenter se traslada a su cautivadora sensibilidad musical. Lo más memorable es que creó esa penetrante línea de piano que palpita como un pulso exacerbado a lo largo de las tres primeras películas de Halloween.

Angelo Badalamenti, colaborador de larga data de David Lynch, murió en 2022 (Bryan Bedder/Getty Images) Bryan Bedder | Getty Images

Angelo Badalamenti

Las películas del director David Lynch suelen situarse en la zona gris entre los sueños placenteros y las pesadillas de vigilia, y el sonido siempre ha desempeñado un papel fundamental en la creación de sus inquietantes atmósferas. Badalamenti, compositor y arreglista de gran talento (compuso temas para Nina Simone y Shirley Bassey), fallecido en 2022, se dedicó a la música de cine a mediados de los años setenta. Y aunque se lo puede escuchar en modo terror puro en Pesadilla en Elm Street 3: Los guerreros del sueño (1987), su punto dulce es la mezcla de sentimentalismo desvanecido y surrealismo escalofriante que hizo que las películas de Lynch fueran tan seductoramente desorientadoras: De Terciopelo azul a Corazón salvaje, de Carretera perdida a Mulholland Drive y, por supuesto, cada rincón oscuro y carretera secundaria de Twin Peaks. Parte de lo que hace que su música sea tan eficaz es la forma en que el miedo y el temor que la recorren se ven siempre socavados por un rayo de sol de dulzura e inocencia. (En ese sentido, si nunca has visto las imágenes de Badalamenti sentado ante un teclado y explicando cómo compuso “Laura Palmer’s Theme”, debo insistir en que lo hagas, y que tengas un pañuelo a mano).

Trailer de la película "Zona de interés", de Jonathan Glazer, basado en la novela de Martin Amis.

Mica Levi

Si has visto La zona de interés, el obscenamente inquebrantable retrato familiar de Jonathan Glazer, sabrás que hasta los sonidos más tenues cortan como filo de cuchillas. También se habrá dado cuenta de su música, muy racionada, comprometida sólo con unos pocos puntos de la película, y a veces con sus mismos márgenes. El tema principal de Mica Levi se desintegra lentamente en tus oídos, su entonación decaída es una captura sonora de la esperanza menguante. En la última década y en unas pocas películas impactantes, Levi, antiguo líder del grupo de indie-pop Micachu & the Shapes, se ha convertido en uno de los compositores más innovadores del sector. Las afligidas cuerdas que se repetían como un horrible recuerdo en Jackie, de Pablo Larraín, le valieron una nominación al Oscar. Y su música original para la película de otro mundo Under the Skin, de Glazer, que palpita a través de la película como un corazón alienígena, sigue siendo una de las partituras cinematográficas más inquietantes jamás estrenadas.

Fuente: The Washington Post