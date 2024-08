“El hombre que quería matar a Pérez Reverte”: un relato arriesgado de Jorge Fernández Díaz

“Poco antes de romperle los dientes en un baño del hotel Alvear repasamos con atención sus cartas anónimas y finalmente accedimos a su historial psiquiátrico, y todos tuvimos entonces la plena certeza de que no se trataba de una mera fantasía: tenía efectivamente un afilado puñal de plata y llevaba cinco años pensando en matar a Arturo Pérez-Reverte”.

Así empieza El hombre que quería matar a Pérez-Reverte, un cuento que escribió Jorge Fernández Díaz y que se lee conteniendo el aliento.

El cuento sorprende porque sus elementos pertenecen a la más estricta realidad: Arturo Pérez-Reverte por supuesto que existe y es un escritor español consagrado que suele viajar por América latina. La editorial que se menciona, Penguin Random House, es efectivamente quien publica sus libros. Y el autor del cuento, Jorge Fernández Díaz, es un periodista y escritor que es amigo de Pérez-Reverte y que, en sus libros, gusta de contar con la ficción cosas que sabe que ocurrieron en la realidad pero que -a veces por falta de pruebas, aunque no de fuentes- no puede publicar como periodismo.

Jorge Fernández Díaz y Arturo Pérez Reverte en la Feria del Libro de Buenos Aires 2023. (Nicolas Stulberg)

Sin embargo, El hombre que quería matar a Pérez-Reverte no es una crónica -¿no?- sino un cuento y, de hecho el cuento que inaugura la colección Leamos Cuentos, de editorial Leamos, donde también habrá obras de Reynaldo Sietecase, Clara Obligado, Guillermo Saccomano, Gonzalo Garcés, Pedro Medina, Yasmina Khadra y Patricia Kolesnicov, entre otros.

Peligro para el escritor español

¿Por qué, entonces, al autor de novelas como El puñal, La herida, y Cora, por qué a Jorge Fernández Díaz se le ocurrió que otro escritor sería un buen personaje para un relato? ¿Por qué imaginar que su vida corre riesgos en Buenos Aires? El autor responde en un breve intercambio con Infobae.

-¿De dónde sale esta idea? ¿Pasó algo en la realidad que te inspirara?

-Con Arturo somos amigos desde hace más de treinta años y hubo un momento en que los dos estábamos escribiendo novelas de espías: él con su personaje Falcó y yo con el mío, Remil. A Arturo se le había ocurrido que Falcó se retiraba y vivía en el hotel Alvear de Buenos Aires y se hacía amigo de Cálgaris, otro personaje mío. Prometió en algún momento escribir ese final en un cuento. Esa idea se cruzó con otra que yo tuve: Remil podia ser el jefe de seguridad de algunas celebridades en la Argentina. Fue así cómo de pronto lo vi: Remil tenía que intervenir a pedido de Random House para investigar a un desquiciado que amenazaba con matar a Pérez-Reverte y debía además protegerlo día y noche durante su visita a la Feria del Libro de Buenos Aires. Me pareció muy divertido.

El escritor Jorge Fernandez Diaz, un autor de éxito.

-Y salió algo con un gran realismo.

-Arturo vino casi todos los años a nuestra feria, y yo conocía perfectamente sus rutinas y predilecciones en la ciudad, así que eso me permitió retratarlo tal y como Pérez-Reverte es cada vez que viene. Lo demás fue fruto de la imaginación. Que la escena cúlmine ocurriera en el Alvear es un homenaje a ese hotel donde Arturo siempre se queda.

-Siempre bordeás la realidad en tus ficciones pero ¿cómo fue trabajar con un personaje real?

-Como se trataba de un personaje real, y un gran amigo, lo que hice fue enviarle el texto a Arturo no bien lo terminé para ver si encontraba algún error. A Arturo le causó mucha gracias, y no pudo corregir ni una palabra. Fue un cuento muy festejado en España por los lectores más calificados de Pérez-Reverte. Me alegra mucho que el relato tenga esta segunda vida.

Cartas y puñales

Así es que el personaje que da el título al cuento de Fernández Díaz, el hombre que quiere matar a Pérez Reverte, anda con un puñal de plata y ha enviado algunas cartas como aviso. Las cartas quedaron sin abrir, como tantas, en la editorial. Hasta que casi por casualidad una editora guarda una y se la da al autor. Ay.

Resulta que quien ha escrito las cartas acusa a Pérez-Reverte de haber copiado su vida para darle color y aventuras a algún personaje. “Incluso estaba seguro de que las multinacionales del libro espiaban a determinadas personas para extraer de ellas sentimientos, detalles, tonos y circunstancias a fin de abastecer con esa valiosa cosecha a los autores que eran best sellers y que sostenían con sus astronómicas ventas el gran negocio”, escribe Fernández Díaz.

"El hombre que quería matar a Pérez-Reverte", de Jorge Fernández Díaz, editado por Leamos.

En la última ya le explica que lo va a matar, cómo y dónde: en la Feria del Libro de Buenos Aires, como si al evento cultural más grande del país le faltaran polémicas y sucesos.

Los editores son gente de letras, de libros. No quieren arriesgarse a la violencia para nada y le proponen al escritor hacer una denuncia y ponerle un custodio. Pero Pérez-Reverte, curtido como corresponsal de guerra, no acepta.

Con todo, el gobierno argentino decide intervenir y poner un investigador para que actúe discretamente. El hombre al que buscan parece, por sus reclamos, ser un gran lector de Pérez-Reverte, de modo que el cuento es, también, un recorrido por la obra del español y un homenaje de su amigo.

En la vida real, Arturo Pérez-Reverte sigue vivo y en octubre sacará una nueva novela, La isla de la mujer dormida. ¿Y en el cuento? ¿Triunfarán los investigadores o será más astuto el asesino en potencia? Habrá que descargarlo y enterarse.