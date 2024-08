El Festival de Locarno celebra 77 años: novedades, cine internacional y dirección femenina

Maja Hoffmann (Annie Leibovitz, para el Festival de Locarno)

El Festival de Locarno, la principal muestra cinematográfica de Suiza, celebra este año su 77ª edición, marcando un importante hito al tener por primera vez a una mujer en la dirección. A cargo del evento está Maja Hoffmann, una empresaria y coleccionista de arte de Basilea, quien sucede a Marco Solari, que dirigió el certamen durante más de dos décadas. Hoffmann ha decidido dar un nuevo rumbo al festival al enfocarse en el cine suizo, programando un total de 41 películas del país alpino, incluyendo tres proyecciones en la plaza principal de Locarno, ubicada en el cantón del Tesino.

En cuanto a la competencia internacional, informa que se disputan el Leopardo de Oro un total de diecisiete filmes, entre los que destacan varias producciones o coproducciones helvéticas. Entre ellas, Der spatz im kamin del suizo Ramon Zürcher, Fogo do vento de la portuguesa Marta Mateus, y Transamazonia, una película de la sudafricana Pia Marais cuyo argumento transcurre en la Amazonía brasileña. Por otra parte, Mar Coll competirá también este jueves 8 con su filme Salve María en representación del cine español.

Uno de los eventos destacados de esta edición será la proyección de Rita, la ópera prima de la actriz española Paz Vega, que se mostrará el próximo día 15 en la plaza de Locarno. Esta producción comparte cartelera con la coproducción suizo-peruano-española Reinas de la directora Klaudia Reynicke. Este año también verá la participación del cine norteamericano, siendo objeto de un tributo a través de una retrospectiva de los clásicos de Columbia Pictures desde el inicio de la era del sonido hasta finales de la década de 1950.

Paz Vega, con 'Rita' y Mar Coll (junto a los intérpretes Oriol Pla y Laura Weissmahr) con 'Salve María', estarán presentes en el Festival de Locarno

El homenaje a Alfonso Cuarón, destacado director, productor y guionista mexicano, será uno de los puntos álgidos del festival. Se menciona que se reconocerá la trayectoria del autor de las oscarizadas Gravity y Roma, quien personalmente recibirá su galardón el próximo 11 de agosto. Los actores y directores franceses Mélanie Laurent y Guillaume Canet también serán premiados con el Premio a la Excelencia Davide Campari, galardón que en años anteriores ha reconocido a figuras como Susan Sarandon y Ethan Hawke.

El festival suizo ha decidido otorgar a Cuarón su Lifetime Achievement Award, calificándolo como un “artista camaleónico contemporáneo capaz de superar cualquier reto”, según el comunicado de los organizadores del evento. Giona Nazzaro, directora artística del festival, subrayó que el cine de Cuarón es “profundamente ecléctico”, capaz de conectar con la imaginación y el corazón de millones de espectadores. “Cuarón es un visionario creador de imaginaciones conmovedoras y liberadoras”, afirmó Nazzaro durante el anuncio.

La sección “cineastas del presente”, que entrega un premio a nuevos directores, recibe una aportación notable este año con la participación de la argentino-británica Jessica Sarah Rinland con su filme Monólogo colectivo, coproducido entre Argentina y Reino Unido. Esta categoría premiará a prometedores talentos del cine mundial.

Alfonso Cuarón será homenajeado por su trayectoria en el Festival de Locarno (EFE/Guillaume Horcajuelo)

En paralelo a las competiciones oficiales, el Festival de Locarno organiza la 13ª edición del “Locarno Pro”, un encuentro exclusivo para profesionales de la industria cinematográfica que busca profundizar la colaboración entre los diversos actores del sector. Este programa, que se desarrollará del 9 al 11 de agosto, tiene a España como país colaborador de su iniciativa First Look. Este programa promociona proyectos cinematográficos en fase de posproducción que no tienen distribuidora comercial. Este año se incluyen producciones como L’Aguait de Marc Ortiz, “Bodegón con fantasmas” de Enrique Buleo, Dream of another summer de Irene Bartolomé, Mares de Ariadna Seuba, Prefiero condenarme de Margarita Ledo-Andión, y Río abajo, un tigre de Víctor Diago.

El Festival de Locarno tendrá lugar entre durante diez días, del 7 al 17 de agosto y constituye una de las citas cinéfilas más importantes del verano. Recordemos que Albert Serra ganó el máximo galardón, el Leopardo de Oro, con su trabajo Historia de la meua mort en 2013.

Fuente EFE