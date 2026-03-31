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Béisbol en Panamá: detenido jugador por intento de homicidio tras ataque con bate

El Ministerio Público sustentó la imputación con pruebas médicas que evidencian la gravedad del ataque ocurrido en pleno encuentro deportivo.

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El agresor fue aprehendido en el mismo estadio tras la trifulca registrada durante el partido entre Los Santos y Veraguas. Foto: (iStock ilustrativa)
El agresor fue aprehendido en el mismo estadio tras la trifulca registrada durante el partido entre Los Santos y Veraguas. Foto: (iStock ilustrativa)

La jueza de garantías de la provincia de Los Santos, Indira Moreno, decretó la detención provisional para un ciudadano de 24 años, imputado por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso en grado de tentativa, tras los hechos de violencia registrados en un partido de béisbol en Panamá.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, realizada en el Sistema Penal Acusatorio de Las Tablas, el tribunal consideró que la medida cautelar era necesaria y proporcional, tomando en cuenta la gravedad del hecho, los riesgos procesales y la necesidad de garantizar el proceso penal. Además, se legalizó la aprehensión y se dio por presentada la formulación de cargos, sustentada por la fiscal Liberia Cedeño, de la sección de Homicidio y Femicidio.

El caso se relaciona con los hechos ocurridos la noche del sábado 28 de marzo de 2026, durante el encuentro entre Los Santos y Veraguas, en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, donde un jugador resultó gravemente herido tras recibir un golpe con un bate en la cabeza, en medio de una trifulca que alteró el desarrollo del partido.

El imputado fue identificado como Juan José Aizprúa Rodríguez, señalado por su presunta participación en el ataque contra el pelotero Yeison Austin Thompson Díaz, quien sufrió un traumatismo severo que puso en riesgo su vida, según el informe médico presentado en la audiencia. El tribunal ordenó la detención provisional por seis meses, mientras avanzan las investigaciones del caso.

El abogado de la víctima, Rodney Saavedra, explicó que existen elementos probatorios suficientes que sustentan la imputación, incluyendo el informe médico, que detalla un golpe contundente directo con un bate, lo que refuerza la tesis del intento de homicidio. La defensa del imputado estuvo a cargo del abogado Mario Luis Delgado.

El agresor fue aprehendido en el mismo estadio tras la trifulca registrada durante el partido entre Los Santos y Veraguas. Captura de video de Instagram
El agresor fue aprehendido en el mismo estadio tras la trifulca registrada durante el partido entre Los Santos y Veraguas. Captura de video de Instagram

Por su parte, la Policía Nacional informó que la aprehensión del agresor se realizó de forma inmediata, luego de que este golpeara con un bate de béisbol a otro ciudadano durante la trifulca en el estadio. La institución también indicó que no fue contactada previamente por la Federación Panameña de Béisbol para brindar seguridad en el encuentro deportivo correspondiente a esa fecha.

En un comunicado, la Policía reiteró su llamado a la ciudadanía a mantener una conducta pacífica en eventos deportivos y advirtió que cualquier acto de violencia será atendido conforme a la ley, en un contexto donde estos incidentes generan preocupación sobre la seguridad en espectáculos públicos.

A nivel disciplinario, la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) emitió la Resolución No. 02-26CT, en la que impuso sanciones tras los hechos. Entre ellas, se estableció una suspensión de 15 juegos para el director de Veraguas, Abdiel Ramos, así como una suspensión de cuatro años para el jugador Juan Aizprúa.

Asimismo, la comisión sancionadora aplicó cuatro juegos de suspensión a los jugadores de Veraguas Erick Mordock, Jonathan Amaya y Dixon González, además de sanciones a peloteros de Los Santos, incluyendo a Ismael Velasco y Yeison Austin, en función de su participación en los incidentes registrados.

La Policía Nacional indicó que no fue requerida previamente para brindar seguridad en el estadio. Archivo. REUTERS
La Policía Nacional indicó que no fue requerida previamente para brindar seguridad en el estadio. Archivo. REUTERS

La Federación advirtió que estas conductas afectan la imagen del béisbol nacional y constituyen un mal ejemplo para las futuras generaciones, por lo que reiteró su política de cero tolerancia ante actos que atenten contra la disciplina, el respeto y el juego limpio dentro del deporte.

En paralelo, la Liga Provincial de Béisbol de Veraguas emitió un comunicado en el que expresó su rechazo absoluto a los actos de violencia, al tiempo que manifestó su solidaridad con el jugador afectado y su familia, destacando la gravedad de lo ocurrido dentro de un espacio destinado a la convivencia deportiva.

El caso pone nuevamente en evidencia los desafíos que enfrenta Panamá en el control de la violencia en eventos deportivos, así como la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad, la coordinación institucional y las medidas disciplinarias para evitar que este tipo de hechos se repitan.

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