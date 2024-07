El cine independiente indio triunfa en festivales, pero vive bajo la sombra de Bollywood

El cine independiente indio brilla en festivales internacionales pero lucha por estrenarse en India

El cine independiente indio gana premios en festivales internacionales y se exhibe en cines de Estados Unidos y Europa, pero no en la propia India.

Es poco probable que estas aclamadas películas –hechas por indios y sobre la India– tengan un estreno importante en su propio país, porque los distribuidores reacios temen que no atraigan al público o contengan ideas controvertidas.

En el Festival de Cannes de mayo, All We Imagine As Light [Todo lo que imaginamos es luz], una película sobre la amistad entre tres enfermeras de pueblos pequeños que se abren camino en la megalópolis de Bombay, obtuvo el máximo galardón, el primero para una película india.

Pero su directora, Payal Kapadia, dice que, aunque la película se estrenará definitivamente en Kerala, su estado natal, sus productores aún están intentando averiguar cómo conseguir que se estrene en todo el país.

“¿Veo que su película tendrá la repercusión que merece aquí? En absoluto”, afirma Shubhra Gupta, uno de los críticos de cine más importantes de la India. “Que este tipo de cine llegará a alguien de Nueva York mucho más rápido que a mi barrio de Delhi es algo que todo el mundo sabe. Es un hecho”.

En un país famoso por sus películas y obsesionado con ellas, cineastas y aficionados al cine independiente están unidos en su frustración por el deterioro del estado de la distribución de este tipo de películas, incluso cuando están obteniendo un reconocimiento internacional sin precedentes.

Puede que la India sea conocida por la ostentación y el derroche de Bollywood, pero el cine alternativo del país tiene una larga y condecorada historia que se remonta décadas atrás. Estas películas -conocidas localmente como películas “paralelas”- se centran en temas de injusticia social en lugar de la acción, la música y los repartos de estrellas de la industria dominante.

La película "Todo lo que imaginamos es luz" recibió el máximo galardón en el Festival de Cannes

La distribución siempre ha sido una ardua batalla para las películas independientes, pero la introducción de los multicines en la década de 2000 y de los servicios de streaming en línea en la de 2010 creó un nuevo espacio para ellas.

La mayor cadena de cines del país, PVR, empezó a proyectar películas independientes aclamadas por la crítica bajo una nueva marca llamada Director’s Rare. Esto recordaba a los años setenta y ochenta, cuando la televisión estatal emitía el cine alternativo producido por la National Film Development Corporation (NFDC), dirigida por el Gobierno.

El impulso de los multicines del siglo XXI parecía “una especie de renacimiento”, dijo el crítico de cine Gupta.

En este ambiente, el documental de Vinay Shukla An Insignificant Man [Un hombre insignificante] (2016), premiado en Varsovia y Brooklyn, pasó ocho semanas en los cines indios. En un principio, la junta de certificación de la India intentó censurarlo, pero el director pudo recurrir la decisión.

Ese renacimiento llegó a su fin cuando la pandemia vació los cines y estrujó a las empresas distribuidoras. Al mismo tiempo, se produjo una reacción política por parte de los nacionalistas hindúes alineados con el Gobierno, que desaprobaban muchos de los temas de estas películas independientes.

La marca Director’s Rare desapareció y ahora PVR rara vez toca estas películas independientes.

Mientras tanto, estas películas independientes atraen cada vez más la atención internacional. La última película de Shukla, While We Watched, sobre un periodista indio antiestablishment, se proyectó en Nueva York con debates dirigidos por el cómico John Oliver y la periodista Amy Goodman. La película acumuló premios en Toronto y Busan (Corea del Sur), y ganó un Peabody, distinguido galardón para medios electrónicos.

El cine independiente indio lucha por estrenarse en su propio país debido a distribuidores reacios

Un documental llamado All That Breathes –sobre una familia musulmana de salvadores de aves en Nueva Delhi– también ganó un Peabody este año, así como una nominación al Oscar, y se proyectó en cines de Estados Unidos, Gran Bretaña, Países Bajos y Francia. El año pasado, el cortometraje documental The Elephant Whisperers, una película sobre una pareja india que cuida elefantes, ganó el Oscar al mejor cortometraje documental.

En el pasado, cineastas como Shukla podían esperar utilizar el circuito internacional de festivales como trampolín para la distribución nacional. Pero este planteamiento ya no funciona, afirma Kanu Behl, director de Agra, que se estrenó en los cines franceses tras su paso por Cannes, pero sigue ausente en la India.

“Soy indio, trabajo en mi idioma y quiero que mi gente vea mi película”, dijo. “No quiero ir a Cannes. Tengo que ir a Cannes porque no tengo estrellas en mi película. Tengo que hacer que mi película sea la estrella. Pero ni siquiera ese modelo funciona”.

Shariq Patel, ex director ejecutivo de Zee Studios, una productora y distribuidora cinematográfica, opina que el modelo de éxito en el extranjero que se traduce en distribución nacional es un “paraíso de los tontos”, porque el público no está interesado. Tres de sus películas se proyectaron en decenas de festivales, pero solo Joram llegó a la taquilla india y no tuvo público: “salió literalmente a cero”, dijo.

“El público indio, en cuanto ve todos esos laureles, dice que esto sería una película demasiado intelectual”, explicó. “Así es el país, nos guste o no”.

PVR, la cadena de cines, solía ser capaz de arriesgarse con las indies indias, dijo el director ejecutivo Sanjeev Kumar Bijli. Pero, PVR ha estado en modo de supervivencia tras la pandemia, dijo, centrándose en éxitos para llevar a las “masas” a los cines de nuevo.

Documentales como "All That Breathes" y "The Elephant Whisperers" han ganado premios internacionales

“El consumidor indio no quiere ver los males de la sociedad. Lo vemos todos los días”, afirmó. “Para nosotros, el cine es una forma de evasión”.

Los cineastas discrepan vehementemente, señalando la acogida abrumadoramente favorable que reciben sus películas cuando el público indio consigue verlas en festivales locales o en versiones pirateadas.

La película de Shukla While We Watched fue vista innumerables veces en la India a través de enlaces en YouTube, Google Drive y Telegram incluso antes de que estuviera disponible en el servicio de streaming Mubi para películas de arte y ensayo.

Esta idea de ofrecer solo espectáculo se parece a un “circo”, dijo Shaunak Sen, director de All That Breathes. El documental solo puede verse en la India porque lo ha elegido HBO, que tiene un acuerdo con el servicio local de streaming Jio Cinema. “¿Realmente vamos a aceptar este razonamiento asombrosamente cínico de que no hay suficientes personas inteligentes en la India? Es condescendiente y elementalmente falso”, afirmó.

Joram, la película de la antigua compañía de Patel que tuvo poca afluencia de público en los cines, fue una de las 10 películas más vistas en la India durante una semana después de que empezara a emitirse en Prime Video en abril.

Los distribuidores “culpan injustamente al público” en lugar de colaborar con los cineastas para encontrar formas de monetizar la audiencia existente, dijo Devashish Makhija, director de la película.

Al principio, el streaming parecía la solución. Netflix y otras empresas entraron en India prometiendo alternativas al cine convencional y ofreciendo contenidos rompedores como Juegos sagrados y Made in Heaven.

“Todo el mundo se sentó y tomó nota”, recuerda Gupta, el crítico. Pero entonces empezó la reacción violenta. Los nacionalistas hindúes acusaron a los streamers de emitir contenidos que herían los sentimientos religiosos en la India.

En respuesta, Netflix y otras empresas cambiaron de marcha para presentar contenidos más seguros, como series de crímenes reales y comedias románticas. También optaron por contenidos que ya se habían proyectado en cines y habían sido aprobados por la junta de certificación, que se ha convertido cada vez más en la némesis de las producciones independientes.

"Esta idea de ofrecer solo espectáculo se parece a un 'circo'”, dijo Shaunak Sen, director de "All That Breathes"

Los streamers han difundido algunas de estas películas, pero sólo en el extranjero y no en la India, como la película de Rintu Thomas Writing With Fire, sobre mujeres periodistas de casta baja. En Sundance, la película ganó el premio del público y el premio al documental de cine mundial, y fue nominada a los Oscar al mejor largometraje documental hace dos años.

Netflix, Amazon Prime y la Junta Central de Certificación Cinematográfica de la India no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los directores afirman que cuando se toman la justicia por su mano, conectan con el público. Fahad Mustafa y su equipo recaudaron su propio presupuesto de marketing y distribución, parte del cual se destinó a proyecciones en pequeñas ciudades indias de su premiada película sobre el robo de electricidad, o Katiyabaaz.

“Cuando la película llega a la gente a la que realmente va dirigida, ves el impacto que puede crear”, afirma. “La situación actual de la distribución se debe realmente a una falta de imaginación. En algún lugar, nos hemos vuelto colectivamente muy cínicos sobre lo que queremos que el cine haga por nosotros, limitándonos esencialmente a nosotros mismos y a nuestras historias.”

* Karishma Mehrotra es corresponsal en Asia Meridional de The Washington Post. Anteriormente fue becaria Fulbright y ha escrito o trabajado para Radiolab, Wall Street Journal, CNN, Indian Express, Scroll.in y Bloomberg Businessweek.

** Anant Gupta es investigador de la oficina india del Washington Post. Reside en Nueva Delhi.

Fuente: The Washington Post. Fotos: Archivo y REUTERS/Ben Makori.