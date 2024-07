Una película argentina competirá en la sección “New Directors” del próximo Festival de San Sebastián

Presentación de la sección "New directors" del Festival de San Sebastián.

Once cineastas de diversas partes del mundo competirán por el Premio Kutxabank-New Directors en el próximo Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 20 al 28 de septiembre. Entre los participantes destacan talentos de Argentina, China, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Tailandia y Turquía, además de otra producción cuya participación será anunciada en las próximas semanas. La noticia fue comunicada en una rueda de prensa por José Luis Rebordinos, director del festival, y Marta Madinabeitia, directora de Red Gipuzkoa de Kutxabank.

La sección New Directors es reconocida por su apoyo a los nuevos talentos y este año no será la excepción. Entre las competidoras se encuentra La llegada del hijo, la segunda película de las directoras Cecilia Atán y Valeria Pivato, una coproducción entre Argentina y España que promete causar impacto en su estreno mundial. Rebordinos destacó que, además de New Directors, primeras y segundas obras se programan en otras secciones del festival, incluyendo la Sección Oficial.

La llegada del hijo trata sobre Sofía, una madre que debe recibir en casa a su hijo tras su salida de prisión, un reencuentro que se convertirá en una oportunidad para sanar viejas heridas. Este reencuentro será para ambos la oportunidad de sortear esa infranqueable distancia que los separa desde el momento del crimen. Maricel Álvarez, Angelo Mutti Spinetta, Cristina Banegas y Greta Fernández protagonizan este filme rodado en emblemáticas locaciones de Buenos Aires.

Según Rebordinos, New Directors se caracteriza por su “diversidad formal y temática”, abarcando géneros como distopías, historias intimistas, thrillers, ciencia ficción y cine de denuncia. En palabras de Rebordinos, la selección incluye “melodramas, historias familiares, hay un poco de todo. Creo que va a ser posiblemente la edición con más cine de género del Festival”.

Entre los once títulos anunciados para la competición, destacan diversas óperas primas y segundas películas de cineastas internacionales. Gülizar, de la turca Belkis Bayrak, aborda el drama de una joven que sufre una agresión sexual antes de su boda, mientras que Hiver à Sokcho del director franco-japonés Koya Kamura cuenta la historia de una joven coreana cuya vida cambia con la llegada de un artista francés.

En la misma categoría se encuentra Regretfully at Dawn, del tailandés Sivaroj Kongsakul, que narra la interconexión de un anciano, una niña y un soldado joven. El georgiano Akaki Popkhadze presenta su primer largometraje Brûle le sang / In the Name of Blood, con una trama ambientada en Niza y protagonizada por Nicolas Duvauchelle, Florent Hill-Chouaki y Denis Lavant.

Por otra parte, Stars and the Moon de Yongkang Tang aborda la historia de un niño de pueblo que sueña con ver extraterrestres, mientras que Michael Tyburski participará con su comedia romántica de ciencia ficción Turn Me On, protagonizada por Bel Powley y Nick Robinson. Estas producciones se añaden a los títulos ya conocidos, incluido el debut como director del artista C. Tangana con La guitarra flamenca de Yerai Cortés.

Los filmes competirán por el Premio Kutxabank-New Directors, dotado con 50 mil euros, repartidos equitativamente entre el director o directora y la distribuidora de la película en España. Además, estos trabajos son candidatos también al Premio DAMA de la Juventud, otorgado por un jurado joven compuesto por 150 estudiantes de entre 18 y 25 años.

La presentación de esta sección destaca por ser una vitrina para nuevos realizadores, fortaleciendo su posición en la industria cinematográfica. Rebordinos enfatizó la importancia de la diversidad de género en esta edición, asegurando que el Festival de San Sebastián continúa fomentando la innovación y la audacia en el cine contemporáneo.

Finalmente, se espera que la lista definitiva de competidores se complete en los próximos días, prometiendo un festival repleto de talentosos nuevos directores y una rica variedad de filmes que reflejan múltiples perspectivas y estilos.

