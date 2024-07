La rapera Missy Elliott, primera artista en “cantar” en Venus

Missy Elliott durante la edición de los premios Grammy en Los Ángeles, en 2023 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La agencia espacial estadounidense (NASA) ha decidido lanzar un mensaje al espacio, en concreto hasta el planeta Venus, y ha elegido para ello una canción de estilo hip-hop de la cantante Missy Elliott.

El tema de la estadounidense titulado “The Rain (Supa Dupa Fly)” fue transmitido desde el complejo de Goldstone de la Red del Espacio Profundo (DSN, por sus siglas en inglés), en el estado de California, y ha recorrido unos 254 millones de kilómetros de distancia, explicó la NASA en un comunicado.

“Las estrellas de la Tierra se alinearon para transmitir a Venus un mensaje inspirador y la letra de la canción «The Rain (Supa Dupa Fly)» de la artista de hip-hop Missy Elliott a través de la DSN (Red de Espacio Profundo) de la NASA”, indicó el comunicado.

Missy Elliott - The Rain (Supa Dupa Fly)

DSN es el mayor y más sensible servicio de telecomunicaciones del programa de Comunicaciones y Navegación Espaciales (SCaN) de la NASA, según la agencia. Cuenta con un conjunto de antenas de radio gigantes que permiten a las misiones rastrear, enviar órdenes y recibir datos científicos de las naves espaciales que se aventuran hacia la Luna y más allá. Hasta la fecha, el sistema sólo ha transmitido otra canción al espacio y esta es la primera vez que elige el estilo “hip-hop”.

“Tanto la exploración espacial como el arte de Missy Elliott se han basado en la superación de los límites”, afirmó Brittany Brown, directora de la División Digital y Tecnológica de la Oficina de Comunicaciones de la sede central de la NASA en Washington.

“Missy tiene un historial de infundir la narración centrada en el espacio y visuales futuristas en sus videos musicales por lo que la oportunidad de colaborar en algo fuera de este mundo es realmente apropiado”, precisó la científica en el comunicado. Transmitida a la velocidad de la luz el pasado viernes, la señal de radiofrecuencia tardó casi 14 minutos en llegar al planeta.

Missy Elliott posa con un premio MTV (REUTERS/Andrew Kelly)

La carrera musical de Elliott, cuyo planeta favorito es precisamente Venus, comenzó hace más de 30 años, y la DSN lleva más de 60 comunicándose a través de naves espaciales. Ahora, gracias a la red, la música de Elliott ha viajado más allá de sus seguidores terrestres, a un mundo diferente, añadió la NASA.

“Todavía no me puedo creer que vaya a salir de este mundo con la NASA a través de la Deep Space Network cuando ‘The Rain’ (Supa Dupa Fly) se convierta en la primera canción de hip-hop que se transmita al espacio”, dijo Elliott al conocer el proyecto.

“Elegí Venus porque simboliza la fuerza, la belleza y el empoderamiento, ¡y me siento tan humilde de tener la oportunidad de compartir mi arte y mi mensaje con el universo!”, añadió. Dos misiones de la NASA, seleccionadas en 2021, explorarán Venus y enviarán datos a la Tierra utilizando la DSN.

Imagen proporcionada por la NASA sobre la evolución de una Galaxia (EPA/NASA/JPL-Caltech)

DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging), dirigida desde el Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA en Greenbelt, Maryland, tiene previsto su lanzamiento no antes de 2029.

El VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy), que se lanzará no antes de 2031, está dirigido por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California.

La NASA y el DSN también colaboran con la misión Envision a Venus de la Agencia Espacial Europea. Un equipo del JPL está desarrollando el radar de apertura sintética de Venus (VenSAR).

Fuente: EFE