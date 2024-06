Junto a Hernán Cornejo, Alessandra Ferri llegó finalmente a “The last dance”

La bailarina Alessandra Ferri en el Metropolitan Opera House, el escenario de sus últimas funciones

Cuando Alessandra Ferri, una de las bailarinas dramáticas más célebres de todos los tiempos, se subió al escenario el viernes en el Metropolitan Opera House para encarnar a Virginia Woolf, la lógica dictó que será su última aparición en la danza.

No se trató sólo de que a sus 61 años -aunque con un baile exquisito- compartió escenario con bailarinas de un tercio de su edad. También es que está a punto de embarcarse en un nuevo y emocionante capítulo como directora artística del Ballet Estatal de Viena, y planea dedicarse “al 200%” a la tarea.

Pero volvamos a la lógica, que no ha tenido mucho que ver en la asombrosa carrera de Ferri. Al fin y al cabo, ya se había retirado antes, en 2007, del American Ballet Theater, con fanfarrias, confeti brillante e innumerables ramos de flores. La lógica habría dictado que siguiera retirada, pero ahí estaba en 2015, creando el papel de Woolf en Woolf Works, de Wayne McGregor (con música de Max Richter), que repitió esta semana con el American Ballet Theatre. Y allí estaba en 2016 bailando Julieta, su papel emblemático, en el ABT durante una noche, haciendo de alguna manera creíble a una adolescente enamorada a los 53 años.

Así que es comprensible si Ferri no dirá, incluso ahora, “nunca más”. “¡No voy a pensar en ello!”, dijo la bailarina riendo (pero con firmeza) en una entrevista la semana pasada, tomándose un descanso entre ensayos. “Quiero decir, sí que pienso que esto es todo, porque sé lo que viene después”. Pero la vida, añade, puede ser muy sorprendente.

Como aquella vez que se cruzó por la calle con la coreógrafa Martha Clarke, seis años después de jubilarse, sintiendo “que me estaba perdiendo lo que amaba”. Eso la llevó a una pieza de danza-teatro llamada Cheri en el Signature Theater de Nueva York, junto al director argentino Hernán Cornejo (que se reunió con ella en el escenario esta semana).

"¿De verdad eres consciente de la edad que tengo?”, cuenta Alessandra Ferri que le dijo al coreógrafo de la obra sobre Virginia Woolf

Un día se encontraba entre el público el coreógrafo Wayne McGregor, del Royal Ballet de Londres, donde Ferri comenzó su carrera. Había llegado con una importante propuesta sobre un nuevo ballet que estaba montando. “¿Quieres ser mi Virginia?”, le preguntó.

“Siempre hay una vocecita dentro de mí que reconoce cuándo tengo que hacer algo”, dice Ferri. Pero aun así, tuvo que preguntarle a McGregor: “Wayne, ¿de verdad eres consciente de la edad que tengo?”. “Y me dijo que sí, que necesitaba una bailarina que pudiera encarnar el alma (de Woolf), su esencia”, dice Ferri. “Así que pensé, ok. Podemos guiarnos mutuamente en esto”.

A su vez, McGregor expresó su asombro por cómo Ferri, una bailarina menuda, puede proyectar ondas de emoción a través de un vasto teatro de ópera de una manera tan fácil. “Lo asombroso de los mejores intérpretes del mundo, entre los que se encuentra Alessandra, es que atraen al público hacia ellos, no necesitan proyectarlo”, dijo McGregor. “Alessandra es pequeñita, ¿verdad? Pero tiene la habilidad, el magnetismo, de atraer al público hacia ella”.

Tanto la bailarina como el coreógrafo señalan también lo raro que es que el ballet clásico, un mundo de cisnes revoloteando y princesas delicadas, presente un personaje femenino de cierta edad totalmente desarrollado. “Alessandra tiene más o menos la edad que tenía Virginia Woolf cuando murió”, señala McGregor (la escritora se quitó la vida cayendo a un río a los 59 años). No estamos acostumbrados a ver el poder y la expresividad de cuerpos mayores, que habitan papeles que reflejan mucho más claramente nuestra vida en un mundo contemporáneo.” Ferri puede hacer eso, dice, y la gente responde.

“Alessandra tiene más o menos la edad que tenía Virginia Woolf cuando murió”, señala el coreógrafo de "Woolf Works"

“Alessandra sigue bailando de maravilla”, añade Susan Jaffe, directora artística del ABT y antigua directora de la misma generación. “Además de su increíble capacidad dramática, sabe cómo hacer que el momento sea tan vivo, tan eléctrico y tan auténtico. En cierto modo, los movimientos se convierten en una especie de gesto ampliado de lo que ella está haciendo emocionalmente”.

Ese fenómeno quedó patente en un ensayo reciente en un estudio. Muchos jóvenes bailarines no conocían a Ferri en persona. Mientras ensayaba la escena de la muerte, rodeada, levantada y transportada por bailarines que representaban olas, todos los ojos estaban puestos en la Virginia de Ferri y en la mirada torturada pero decidida de sus ojos. Al final de su dúo con Cornejo, se tumbó en el agua. La sala estalló en aplausos.

Por supuesto, los aplausos también resonaron en la ópera el martes en la primera de las dos representaciones de Ferri, con los habituales del ballet muy conscientes de que podría ser la última vez que la vieran con las zapatillas de punta.

Ferri dice que una de las razones por las que le gusta su papel es que puede llevar consigo su largo pasado. “Puedo ser yo misma, a los 60, con una trayectoria”, dice. “Un camino lleno de momentos maravillosos, momentos alegres, momentos tristes, momentos de rabia, momentos de miedo. Puedo aportar todo eso a este papel”.

Alessandra Ferri será la directora del Ballet Estatal de Viena desde 2025

El público lo ve claramente. Hay algo que no ve: el increíble esfuerzo que supone hacer que todo parezca, bueno, sin esfuerzo. McGregor compara la determinación física de Ferri con la de los atletas de élite. “¿Sabes cómo ves a atletas increíbles que de repente son capaces de nadar con 60 años?”, pregunta el coreógrafo. “Se necesita mucho entrenamiento. Así es Alessandra, la cantidad de trabajo que tiene que hacer para que le cueste tan poco esfuerzo es mucho, mucho más que ser capaz de confiar en tu cuerpo cuando eres joven.”

También por eso, ahora, Ferri dice que está lista para seguir adelante. La vida al frente de una compañía de ballet, que comienza en 2025, no le permitirá pasar horas en la barra. “Tengo mucha energía”, dice. “Pero la necesitaré para los bailarines. Quiero estar ahí para ellos”.

Ferri no siempre estuvo preparada. Le propusieron dirigir una compañía hace años, cuando se jubiló por primera vez. “No era el momento adecuado. Esta vez me lo propusieron y fui (chasquea los dedos). Entonces sabía que no estaba preparada para dedicarme a los demás al 200%. Ahora lo estoy”.

Pero aún así, al igual que los Rolling Stones, Ferri no dice definitivamente que es la última vez que la vemos bailar. (Excepto Julieta: ese papel pertenece al pasado). “No lo sé, porque la vida, como digo, está llena de sorpresas”, dice. “Y a veces -a menudo- me ha salido de una manera que no esperaba, ¿sabes? Así que, ¿quién sabe?”.

Fuente: AP

[Fotos: Kyle Froman/American Ballet Theatre vía AP; EFE/ Ilaria Magliocchetti Lombi]