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Nervios, ansiedad y largas charlas: cómo los jugadores del Real Madrid vencieron el insomnio antes de ganar la Champions League de 1998

Esa final marcó un punto de inflexión para la historia del club merengue, que encontró en la espontaneidad de una noche larga el impulso necesario para dejar atrás décadas sin títulos europeos

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El Real Madrid rompió una
El Real Madrid rompió una sequía de 32 años sin títulos europeos tras el decisivo gol de Mijatovic ante la Juventus en 1998 (AP)

En la previa de la final de la Champions League de 1998, el Real Madrid vivió una noche inusual: ninguno de los jugadores pudo dormir y pasaron horas reunidos en el lobby del hotel de Ámsterdam, charlando y compartiendo recuerdos hasta las 4. Ese insomnio colectivo se convirtió en uno de los recuerdos más valiosos para Roberto Carlos y sus compañeros, quienes horas después devolvieron al club a la cima de Europa tras 32 años de sequía.

La noche anterior al partido, el ambiente entre los jugadores era de inquietud y expectativa. “Si tuviera que resaltar un momento de mi carrera en el Real Madrid, sería este”, relató Roberto Carlos en una entrevista exclusiva para FourFourTwo, el portal británico especializado en fútbol.

El lateral brasileño recordó que, mientras otros equipos suelen optar por el aislamiento, la plantilla merengue permaneció despierta hasta la madrugada, reunidos y conversando. “Nos quedamos hasta las 4:00 en el lobby del hotel, charlando y contando historias de nuestro pasado”, detalló el exjugador.

En ese contexto, la presión era máxima: el Real Madrid no ganaba la Liga de Campeones desde 1966 y la final ante la Juventus, vigente subcampeón europeo, representaba un desafío para el grupo. Según el testimonio de Roberto Carlos para FourFourTwo, la ansiedad de devolver la gloria europea al club explicaba esa vigilia.

“El Real Madrid llevaba mucho tiempo sin ganar la Champions League y la Juventus era considerada favorita”, explicó el brasileño, que compartió vestuario con figuras como Fernando Hierro, Raúl y Predrag Mijatovic aquella noche decisiva.

En la antesala del partido, el Real Madrid carecía de favoritismo desde la óptica internacional. Los italianos, liderados por Zinedine Zidane, Edgar Davids y Alessandro Del Piero, llegaban como favoritos indiscutidos. Sin embargo, la falta de experiencia internacional del conjunto español fue compensada por la unión y la honestidad en aquella charla grupal espontánea. “A pesar de ser un equipo bastante inexperto, logramos dejar estos temas fuera del vestuario y llevar al Real Madrid de vuelta a la cima de Europa”, enfatizó Roberto Carlos.

El insomnio colectivo del Real
El insomnio colectivo del Real Madrid antes de la final de Champions League 1998 fortaleció la unión del equipo (AP)

El desvelo colectivo antes de la gloria

La noche de insomnio no fue planificada. Uno tras otro, los jugadores bajaron al lobby del hotel, impulsados por la ansiedad y el peso de la historia. Entre risas, historias personales y recuerdos, los futbolistas encontraron en la conversación un remedio a la tensión. Roberto Carlos recordó que la complicidad de esa madrugada fortaleció al grupo.

Aquella noche, el Real Madrid afrontó la presión interna y el escepticismo externo. De acuerdo con FourFourTwo, el plantel compartió temores y sueños, construyendo una confianza determinante en el campo. Este tipo de vigilia es poco frecuente en el fútbol profesional, donde suele primar el hermetismo antes de una final.

Al día siguiente, el equipo pudo descansar algunas horas debido al horario nocturno del partido en el Amsterdam Arena. Esa planificación brindó margen para recuperar parte del sueño. Según Roberto Carlos, la conversación y la unión del grupo bastaron para suplir cualquier déficit físico. “Aun así, conseguimos dejar todo eso fuera del vestuario y guiar al Real Madrid de vuelta a la cima de Europa”, afirmó el brasileño.

Roberto Carlos reveló que la
Roberto Carlos reveló que la noche previa al título fue fundamental para el regreso del Real Madrid a la cima de Europa (AP)

Así se gestó el regreso a la cima de Europa

El desarrollo del partido fue equilibrado y tenso. La Juventus, con una plantilla repleta de figuras, mantuvo la presión constante, pero el Real Madrid resistió. El gol decisivo llegó en el minuto 66, cuando Predrag Mijatovic aprovechó un rebote tras un disparo de Roberto Carlos. “Gracias al gol de Mijatovic en la segunda parte, después de que mi tiro desde el borde del área fuera bloqueado, siempre recordaré esa noche”, afirmó el exlateral para FourFourTwo.

El tanto de Mijatovic rompió una ronda de 32 años sin títulos europeos para el club blanco. La resistencia defensiva del Real Madrid fue crucial, con Hierro y Sanchís mostrando solidez ante los ataques italianos. Pese al cansancio derivado del insomnio, la motivación surgida de esa vigilia se reflejó en una actuación disciplinada y sólida.

Según FourFourTwo, el partido resultó muy parejo y con pocas ocasiones claras, pero el Real Madrid supo aprovechar su oportunidad. El silbatazo final consagró al equipo y puso fin a más de tres décadas de espera.

La victoria en la Champions
La victoria en la Champions League de 1998 marcó un punto de inflexión y fue el inicio de una exitosa generación del club merengue (REUTERS)

La victoria en Ámsterdam supuso bastante más que un título para la historia del Real Madrid. Para Roberto Carlos, esa noche previa a la final representa el poder de la conversación y la vigilia compartida, que permitió superar la presión y permanecer en la memoria colectiva del club.

El exfutbolista, que luego jugaría con Ronaldo, Luis Figo, David Beckham y el propio Zidane, considera que la victoria de 1998 fue el punto de partida de una etapa de éxitos. “Siempre recordaré esa noche”, concluyó Roberto Carlos, quien, junto a sus compañeros, destacó la fortaleza mental y la unión como factores esenciales en el alto rendimiento deportivo.

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