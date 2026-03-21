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Creyó que estaba en offside y revoleó la pelota a propósito, pero la jugada terminó con un gol de su equipo: “Surrealista”

El festejo de Sofyan Amrabat para el Betis ante Panathinaikos por la Europa League incluyó una insólita situación con Ez Abde en la previa a la definición

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Las nuevas épocas del VAR obligan al futbolista a seguir la acción hasta que el delay de bandera se haga presente o la tecnología revierta la decisión arbitral. Muy pocos hacen lo que hizo el marroquí Ez Abde en un video que se viralizó en redes sociales porque recibió un pase sobre un costado de la cancha, reventó la pelota pensando que estaba en fuera de juego, la jugada siguió y todo terminó en el segundo gol del Real Betis, que venció entresemana por 4-0 al Panathinaikos y avanzó a los cuartos de final de la UEFA Europa League.

La “surrealista jugada”, como la definió el periódico español Marca, sucedió a los 45 minutos del primer tiempo disputado en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Los Béticos venían de perder 1-0 en la ida, igualaron la serie en el primer cuarto de hora a través de Aitor Ruibal y buscaban adelantarse en la eliminatoria.

El suizo Ricardo Rodriguez entregó la redonda con un envío de primera a la posición de un Abde que atinó a hacer algo inesperado: al interpretar que estaba en offside, levantó el balón del suelo y le dio un segundo toque con mucha potencia para elevarlo por el aire. Sin embargo, el juez de línea nunca levantó la bandera.

A continuación, Renato Sanches intentó bajarla, pero solo facilitó el control de Sofyan Amrabat. El mediocampista le dio un pase vertical a Pablo Fornals y, luego de un rechazo de Davide Calabria, le volvió a quedar a Amrabat, quien le pegó desde más de 25 metros y convirtió un golazo.

Inmediatamente, todos los ojos se posaron en el cuerpo arbitral, que estaba liderado por el alemán Tobias Stieler en campo y su compatriota Sören Storks desde el VAR. Las imágenes de la transmisión oficial exhibieron que el juez principal les explicó a los jugadores que se analizaba la posición prohibida. Tras varios segundos de revisión, Stieler validó el tanto y provocó el rugido de la multitud en Andalucía.

Cucho Hernández y Antony completaron la paliza del Real Betis para dar vuelta la llave y quedarse con el boleto a los cuartos de final de la Europa League, instancia en la que se medirá al SC Braga de Portugal, que sacó de competencia al Ferencvaros. En semifinales, podría verse las caras con el ganador del cruce entre Friburgo o Celta de Vigo. Del otro lado del cuadro, vienen Aston Villa-Bologna y Nottingham Forest-Porto.

A la espera de esos enfrentamientos, los conducidos por Manuel Ingeniero Pellegrini se enfocarán en el choque de este domingo ante Athletic Club de Bilbao a partir de las 14:30 en San Mamés por la jornada 29 de la Liga de España, donde marchan en la quinta posición con 44 puntos, a 26 unidades del líder Barcelona (70). Luego, afrontarán un receso de dos semanas por la fecha FIFA de selecciones.

La agenda de los cuartos de final de la Europa League

IDA

Miércoles 8 de abril

  • 14:45 - SC Braga vs. Real Betis

Jueves 9 de abril

  • 17:00 - Bologna vs. Aston Villa
  • 17:00 - Porto vs. Nottingham Forest
  • 17:00 - Friburgo vs. Celta de Vigo

VUELTA

Jueves 16 de abril

  • 17:00 - Celta de Vigo vs. Friburgo
  • 17:00 - Aston Villa vs. Bologna
  • 17:00 - Nottingham Forest vs. Porto
  • 17:00 - Real Betis vs. SC Braga

Así está el cuadro de la Europa League

El campeón se llevará un
El campeón se llevará un boleto a la próxima Champions League

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