La sentida despedida de Víctor Hugo Morales a Ernesto Cherquis Bialo: “Una auténtica leyenda”

El histórico relator destacó los gestos que tuvo el periodista con él

La partida física de Ernesto Cherquis Bialo generó una enorme conmoción en el periodismo argentino. El excelso cronista falleció este viernes por la noche a los 85 años y fue despedido en la legislatura porteña por amigos, familiares, colegas y muchas personas que quisieron homenajear a un prócer de esta profesión.

Entre las múltiples muestras de respeto y admiración se destacó la de Víctor Hugo Morales, otro de los referentes del periodismo deportivo. “Con mucha tristeza porque a todo lo que ha dicho todo el periodismo sobre el fallecimiento de Cherquis, considerándolo lo que es, una auténtica leyenda de nuestra profesión, por lo que escribió, lo que dijo, cómo lo escribió y cómo lo dijo. A mí me toca todavía más de cerca porque Cherquis es parte de mi vida profesional”, inició su recuerdo el relator.

Y agregó: “Cuando llegué a la Argentina, la gente de El Gráfico hizo muy posible convirtiéndose en anunciantes de mis programas, de Sport 80 y de mis relatos, que muy rápidamente llegáramos a la gente. Siempre alentó mi vida profesional, particularmente en los últimos años que estuvimos en un contacto más fluido todavía. Estuvo cercano, estuvo cariñoso, afectuoso, cómo era Cherquis”.

El narrador uruguayo rememoró los gestos que tuvo Cherquis con él para poder insertarse en el mercado laboral argentino: “Cherquis, el de las anécdotas contadas como nadie, el del conocimiento del mundo del fútbol, del boxeo, como no sé si hay otro periodista. Y Cherquis, la persona que me extendió la mano con aquel entusiasmo que nunca olvido no bien llegado a la Ciudad de Buenos Aires con tantos temores, con un contrato por un año. Ellos hicieron con su empuje realidad que yo pudiera llegar también a la gente con mi trabajo”.

“Así que me toca también la pena de la gratitud, además de lo que significa todo lo que Cherquis deja en esta profesión. Así que me abrazo con todos los que han valorado a Cherquis, me abrazo en la profunda tristeza que provoca el adiós de un verdadero maestro de nuestra profesión. Hasta siempre, Cherquis”, concluyó.

Cherquis Bialo, Víctor Hugo Morales y Gustavo Beliz en el 100.° aniversario de la fundación de El Gráfico

El actual periodista de Radio AM 750 compartió el audio de su recuerdo junto con un sentido mensaje que replicó en parte sus palabras en esa semblanza: “¡HASTA SIEMPRE, CHERQUIS! Ernesto Cherquis Bialo es parte de mi vida profesional. Siempre la alentó. En los últimos años, tuvimos un contacto más fluido: estuvo cercano, cariñoso y afectuoso. Cherquis, el de las anécdotas contadas como nadie, el del conocimiento del fútbol y el boxeo como pocos, y la persona que me tendió la mano con un entusiasmo que nunca voy a olvidar al llegar a Buenos Aires. Me queda la pena, pero también la gratitud por todo lo que dejó en esta profesión. Me abrazo con quienes lo valoraron, en esta profunda tristeza que provoca el adiós de un verdadero maestro".

Durante la mañana de este sábado 21 de marzo, distintos amigos y colegas de Cherquis como El Gato Sylvestre, Diego Chavo Fucks y Osvaldo Príncipi, dijeron presente en la legislatura porteña para rendirle el merecido tributo a este periosta.