Deportes

La sentida despedida de Víctor Hugo Morales a Ernesto Cherquis Bialo: “Una auténtica leyenda”

El emblemático relator destacó la calidad del periodista deportivo, pero también recordó sus gestos personales para ayudarlo en sus primeros años en el país

Guardar

El histórico relator destacó los gestos que tuvo el periodista con él

La partida física de Ernesto Cherquis Bialo generó una enorme conmoción en el periodismo argentino. El excelso cronista falleció este viernes por la noche a los 85 años y fue despedido en la legislatura porteña por amigos, familiares, colegas y muchas personas que quisieron homenajear a un prócer de esta profesión.

Entre las múltiples muestras de respeto y admiración se destacó la de Víctor Hugo Morales, otro de los referentes del periodismo deportivo. “Con mucha tristeza porque a todo lo que ha dicho todo el periodismo sobre el fallecimiento de Cherquis, considerándolo lo que es, una auténtica leyenda de nuestra profesión, por lo que escribió, lo que dijo, cómo lo escribió y cómo lo dijo. A mí me toca todavía más de cerca porque Cherquis es parte de mi vida profesional”, inició su recuerdo el relator.

Y agregó: “Cuando llegué a la Argentina, la gente de El Gráfico hizo muy posible convirtiéndose en anunciantes de mis programas, de Sport 80 y de mis relatos, que muy rápidamente llegáramos a la gente. Siempre alentó mi vida profesional, particularmente en los últimos años que estuvimos en un contacto más fluido todavía. Estuvo cercano, estuvo cariñoso, afectuoso, cómo era Cherquis”.

El narrador uruguayo rememoró los gestos que tuvo Cherquis con él para poder insertarse en el mercado laboral argentino: “Cherquis, el de las anécdotas contadas como nadie, el del conocimiento del mundo del fútbol, del boxeo, como no sé si hay otro periodista. Y Cherquis, la persona que me extendió la mano con aquel entusiasmo que nunca olvido no bien llegado a la Ciudad de Buenos Aires con tantos temores, con un contrato por un año. Ellos hicieron con su empuje realidad que yo pudiera llegar también a la gente con mi trabajo”.

“Así que me toca también la pena de la gratitud, además de lo que significa todo lo que Cherquis deja en esta profesión. Así que me abrazo con todos los que han valorado a Cherquis, me abrazo en la profunda tristeza que provoca el adiós de un verdadero maestro de nuestra profesión. Hasta siempre, Cherquis”, concluyó.

Cherquis Bialo, Víctor Hugo Morales
Cherquis Bialo, Víctor Hugo Morales y Gustavo Beliz en el 100.° aniversario de la fundación de El Gráfico

El actual periodista de Radio AM 750 compartió el audio de su recuerdo junto con un sentido mensaje que replicó en parte sus palabras en esa semblanza: “¡HASTA SIEMPRE, CHERQUIS! Ernesto Cherquis Bialo es parte de mi vida profesional. Siempre la alentó. En los últimos años, tuvimos un contacto más fluido: estuvo cercano, cariñoso y afectuoso. Cherquis, el de las anécdotas contadas como nadie, el del conocimiento del fútbol y el boxeo como pocos, y la persona que me tendió la mano con un entusiasmo que nunca voy a olvidar al llegar a Buenos Aires. Me queda la pena, pero también la gratitud por todo lo que dejó en esta profesión. Me abrazo con quienes lo valoraron, en esta profunda tristeza que provoca el adiós de un verdadero maestro".

Durante la mañana de este sábado 21 de marzo, distintos amigos y colegas de Cherquis como El Gato Sylvestre, Diego Chavo Fucks y Osvaldo Príncipi, dijeron presente en la legislatura porteña para rendirle el merecido tributo a este periosta.

Temas Relacionados

Victor Hugo MoralesErnesto Cherquis Bialo

Últimas Noticias

Tomás Etcheverry dio el primer paso en el Masters 1000 de Miami y ahora va contra una de las joyas españolas

El platense superó al belga Zizou Bergs por 7-6(5) y 7-6(3) y en la próxima instancia se medirá con el madrileño Rafael Jodar. Además, el italiano Jannik Sinner también avanzó en el certamen

Tomás Etcheverry dio el primer

Creyó que estaba en offside y revoleó la pelota a propósito, pero la jugada terminó con un gol de su equipo: “Surrealista”

El festejo de Sofyan Amrabat para el Betis ante Panathinaikos por la Europa League incluyó una insólita situación con Ez Abde en la previa a la definición

Creyó que estaba en offside

Vélez recibe a Lanús en busca de ampliar su ventaja como líder de la Zona A del Torneo Apertura: la agenda completa

El Fortín y el Granate abren la jornada en Liniers. Luego, desde las 17:45, Defensa y Justicia-Unión de Santa Fe y Newell’s-Gimnasia de Mendoza

Vélez recibe a Lanús en

El show de sobrepasos de Max Verstappen para ganar en una carrera de resistencia en Nürburgring: “Fue increíblemente divertido”

En medio de sus fuertes críticas al nuevo reglamento de la F1, el neerlandés aprovechó el tiempo libre y volvió a triunfar en Nordschleife

El show de sobrepasos de

Nervios, ansiedad y largas charlas: cómo los jugadores del Real Madrid vencieron el insomnio antes de ganar la Champions League de 1998

Esa final marcó un punto de inflexión para la historia del club merengue, que encontró en la espontaneidad de una noche larga el impulso necesario para dejar atrás décadas sin títulos europeos

Nervios, ansiedad y largas charlas:
DEPORTES
Vélez recibe a Lanús en

Vélez recibe a Lanús en busca de ampliar su ventaja como líder de la Zona A del Torneo Apertura: la agenda completa

El show de sobrepasos de Max Verstappen para ganar en una carrera de resistencia en Nürburgring: “Fue increíblemente divertido”

Nervios, ansiedad y largas charlas: cómo los jugadores del Real Madrid vencieron el insomnio antes de ganar la Champions League de 1998

La estrella del atletismo que se casó en secreto y filtraron la noticia de su boda por accidente: “Hubiera deseado que no dijera nada”

Espeluznante caída de la ciclista Debora Silvestri en la carrera Milán-San Remo: debió ser hospitalizada de urgencia

TELESHOW
El inesperado regalo de Abel

El inesperado regalo de Abel Pintos que emocionó a una participante de Es mi sueño: “Te va a quedar más lindo que a mí”

El video inédito de Los Piojos para despedir a Dani Buira: “Soy feliz cada vez que toco”

Emilia Mernes reapareció en las redes sociales: a qué artista argentina le respondió con un "me gusta"

Ricardo Darín tuvo una tajante opinión sobre el ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano

Los músicos despiden a Dani Buira: adiós al baterista de la sonrisa eterna apasionado por los tambores

INFOBAE AMÉRICA

Se extiende la alerta por

Se extiende la alerta por inundaciones repentinas en Hawái por la amenaza de la presa Wahiawa

Nervios, ansiedad y largas charlas: cómo los jugadores del Real Madrid vencieron el insomnio antes de ganar la Champions League de 1998

Frida Kahlo es más popular que nunca: récord de venta, grandes museos y una ópera sobre su historia con Diego Rivera

Técnicos de tenis dominicanos se preparan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Exfuncionarios panameños seguirán bajo revisión financiera tras dejar el cargo