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Tomás Etcheverry dio el primer paso en el Masters 1000 de Miami y ahora va contra una de las joyas españolas

El platense superó al belga Zizou Bergs por 7-6(5) y 7-6(3) y en la próxima instancia se medirá con el madrileño Rafael Jodar. Además, el italiano Jannik Sinner también avanzó en el certamen

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Tomás Etcheverry se impuso a
Tomás Etcheverry se impuso a Zizou Bergs y sigue en carrera en el Masters 1000 de Miami (Crédito: REUTERS/Edgar Su)

Tomás Etcheverry debutó con un triunfo en el Masters 1000 de Miami al derrotar al belga Zizou Bergs en sets corridos por 7-6(5) y 7-6(3), luego de dos horas y 37 minutos de juego. En la próxima instancia se medirá con el español Rafael Jodar.

Finalmente, Etcheverry (32° del ranking ATP Tour) y Bergs (45°) —quien había superado en la primera ronda al local Jenson Brooksby (42°)— pudieron disputar el encuentro que estaba previsto para el viernes, pero que debió ser reprogramado por cuestiones climáticas.

En el inicio, ambos intentaron imponer su ritmo. El europeo generó las primeras oportunidades de quiebre en el segundo y cuarto juego, aunque no logró capitalizarlas. Por su parte, el argentino desaprovechó cuatro chances de ruptura en el noveno juego y el parcial se definió en el tie-break, con ventaja para el albiceleste por 7-6(5).

En el segundo set, Etcheverry consiguió el primer quiebre en el sexto juego y tomó ventaja por 4-2, pero no pudo sostenerla y el marcador se igualó 4-4, por lo que la definición volvió a resolverse en el tie-break. Allí, el bonaerense fue más sólido, se adelantó 5-1 y mantuvo la diferencia para sellar el triunfo por 7-6(3).

En su cuarta participación en Miami, el Retu logró por primera vez meterse entre los 32 mejores del certamen, luego de haber quedado eliminado en la segunda ronda de Indian Wells la semana pasada.

Por un lugar en los octavos de final, el pupilo de Kevin Konfederak se medirá con el español Rafael Jodár (109°), quien continúa dando pasos firmes en el certamen estadounidense y ya aseguró su ingreso al top 100 por primera vez en su carrera.

El madrileño selló este logro al vencer con autoridad al australiano Aleksandar Vukic (93°) por 6-1 y 6-2 en la segunda ronda. Su presencia en el cuadro principal se dio luego de atravesar la clasificación y también se vio favorecida por la baja del italiano Lorenzo Musetti (5°), quien no pudo competir por lesión.

El paso de Jodár por Miami representa un salto significativo en su carrera: por primera vez se instala en la tercera ronda de un Masters 1000. Tras su temprana eliminación en Indian Wells, el español logró revertir sensaciones y comienza a perfilarse como una de las sorpresas del torneo.

Jannik Sinner avanzó sin inconvenientes
Jannik Sinner avanzó sin inconvenientes en su debut en el Masters 1000 de Miami (Credito: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Por su parte, el italiano Jannik Sinner (2°), reciente campeón en Indian Wells tras superar en la final al ruso Daniil Medvedev (11°), comenzó con paso firme su camino en Miami al imponerse sin sobresaltos al bosnio Damir Dzumhur (76°) por 6-3 y 6-3.

El tenista de San Cándido, que acumula 12 victorias consecutivas y presenta un récord de 24-0 en sets en Masters 1000, suma además 335 triunfos y 25 títulos a lo largo de su carrera, entre los que se destacan los trofeos de Grand Slam en Wimbledon (2025 y 2024), el Us Open (2024) y Wimbledon (2025), en la próxima instancia se medirá con el ganador del cruce entre el checo Tomas Machac (48°) y el francés Corentin Moutet (33°).

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