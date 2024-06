La historia de las “Fuerzas Culturales”, los soldados ucranianos que luchan con canciones

Músicos de las Fuerzas Culturales cantan el himno nacional de Ucrania en la Casa de Ucrania en Washington, D.C.

El indicativo militar de Yurii Ivaskevych es Pavarotti, un guiño a su antigua vida como cantante de ópera en el este de Ucrania, una vida que creía haber dejado atrás cuando se alistó la mañana en que Rusia invadió el país.

Pero después de que Ivaskevych, de 51 años, perdiera una pierna cuando su unidad fue bombardeada, fue reclutado por otra rama del ejército ucraniano: las Fuerzas Culturales.

Los miembros de las Fuerzas Culturales, todos ellos músicos profesionales antes de la invasión, vuelven ahora a su oficio, viajando por las líneas del frente de Ucrania, cada vez más presionadas, para intentar dar a la gente una muestra de sus antiguas vidas y distraerla un poco del duro asalto ruso. Tocan de todo, desde canciones populares ucranianas hasta Metallica, aprovechando la tradición ucraniana de utilizar la música como forma de resistencia al dominio ruso.

“Los artistas, poetas y músicos con experiencia en combate pueden hacer mucho por la conciencia de la gente”, afirma Mykolai Sierga, conocido músico y presentador de televisión que creó las Fuerzas Culturales para ayudar a los soldados a superar los traumas de la guerra. “Pueden transmitir su experiencia a través del prisma de su talento”, afirmó.

Yurii Ivaskevych posa en el Memorial de la Segunda Guerra Mundial en Washington

A principios de este mes, Sierga y otros músicos militares tocaron un folk-rock a todo volumen en un bar de Kiev, con la presencia del Secretario de Estado Antony Blinken.

Según Sierga, algunas canciones funcionan en el frente y otras no. Las canciones de amor y románticas, por ejemplo, no suelen ser populares, porque dos años de lucha han sido duros para las relaciones. Las canciones que suelen ir mejor se centran en la solidaridad, los sentimientos de los soldados o se dirigen a los niños para contarles que sus padres son héroes, explicó.

“La cultura está ayudando a dar emoción a la gente, el estado en el que puedes sentir dolor”, dijo Sierga. ″Podemos enviar sentimientos empaquetados en metáforas. Cada persona lo interpretará de una manera diferente. Como un versículo de la Biblia”.

Mykolai Sierga, conocido músico y presentador de televisión que creó las Fuerzas Culturales para ayudar a los soldados a superar los traumas de la guerra

El grupo de Ivaskevych se embarcó la semana pasada en una gira de 40 días por Estados Unidos para ofrecer lo que dijeron que era gratitud ucraniana por el apoyo militar estadounidense, incluido un paquete de 61.000 millones de dólares aprobado en abril tras meses de retrasos. La semana pasada cantaron en Washington antes de recorrer el país. Cantar, dijo Ivaskevych, es un momento para “pensar en la paz”.

La mañana de la invasión, el cantante de ópera se despidió de su mujer, se dirigió a un centro de reclutamiento y recibió un AK-47. En pocas horas, él y otros reclutas estaban cavando trincheras para defender Zaporizhzhia, su ciudad natal en el sureste de Ucrania, viendo vídeos de YouTube para saber qué hacer. Con el tiempo se convirtió en sargento y operador de lanzagranadas. Los combates eran intensos.

“Pensé que nunca volvería a cantar. Mis pensamientos estaban bloqueados”, cuenta Ivaskevych. “Comprendí que teníamos que sacar estos males de nuestra tierra”.

El bandurrista Taras Stoliar y la violinista Olha Rukavishnikova tocan para un veterano

Pero una noche, en un centro de entrenamiento, los soldados tenían unos minutos libres, y cantó ‘O Sole Mio’ a sus compañeros de tropa, una canción favorita del cantante de ópera italiano Luciano Pavarotti.

“Después de eso, seguí cantando cuando estábamos en el frente”, dijo. “Si no tuviera eso, podrías volverte loco fácilmente. Necesitas distraerte, seguro”.

Parte de la música que canta es clásica. Gran parte es folk, o canciones escritas durante la era soviética que utilizaban alusiones e imágenes para colar temas nacionalistas entre los censores del Kremlin. Ninguna está en ruso, idioma que, según Ivaskevych, eliminó de su repertorio tras la invasión.

Ahora, dice, la promesa de volver a una vida sin guerra es atractiva, pero no está seguro de cómo será. “Prometí a mis compañeros soldados, amigos, que nos reuniríamos y cantaríamos después de la guerra, pero hemos ido perdiendo a muchos de ellos”, dijo. “No te puedes imaginar a cuántos he enterrado que cantaban conmigo”.

Las canciones de amor y románticas no suelen ser populares, porque dos años de lucha han sido duros para las relaciones

En muchos sentidos, las Fuerzas Culturales se basan en una larga historia de actuaciones y música en todo el mundo que se utilizan para levantar la moral en los frentes de guerra.

En el antiguo bloque soviético, también hay una historia viva de uso de la canción para subvertir el dominio ruso. En los países bálticos en la década de 1980, los músicos de rock ayudaron a galvanizar las protestas que empezaron a resquebrajar la Unión Soviética. La oposición a la invasión soviética de Afganistán, por ejemplo, podía enterrarse en versos que negaban cualquier significado rebelde.

El propio instrumento de Taras Stoliar, la bandura, un instrumento rasgueado primo del laúd que se remonta siglos atrás en la historia ucraniana, fue prohibido por los gobernantes rusos que pretendían reprimir la identidad ucraniana.

Stoliar, de 47 años, era un adolescente cuando la Unión Soviética se desmoronó

Stoliar, de 47 años, era un adolescente cuando la Unión Soviética se desmoronó. Al madurar en una Ucrania independiente, descubrió que tenía afinidad con la bandura, y acabó dirigiendo una sección de 10 instrumentos en la Orquesta Académica Nacional Ucraniana de Instrumentos Folclóricos, un conjunto de Kiev.

El día antes de la invasión, tuvieron un ensayo. La mañana de la invasión, Stoliar sacó de Kiev a su familia, su hámster y dos banduras, y se alistó. Comenzó a construir las defensas de la capital y, finalmente, avanzó hacia el norte para servir en una segunda línea de defensa.

“Construimos trincheras. Nos escondíamos unos cerca de otros, esperando que no nos mataran”, cuenta Stoliar. El año pasado sirvió en Bajmut, en el este de Ucrania, donde las fuerzas de Kiev resistieron durante meses en algunos de los combates más intensos de la guerra antes de rendir la ciudad.

Stoliar dijo que, cuando empezó la invasión, no pensaba que sobreviviría a ella, ni que volvería a tocar su instrumento. Ahora, dijo, tocarlo es una defensa de un aspecto diferente de Ucrania: su cultura. “Cuando fui a la mili, no esperaba vivir”, dice. “No esperaba tener todos los dedos. Me despedí de la bandura”.

El pianista Mykhailo Oliynyk actúa en la Casa de Ucrania como parte de una gira de 40 días por EE.UU.

Olha Rukavishnikova, de 25 años, estaba empezando una carrera como violinista y directora de orquesta cuando comenzó la invasión. Lo dejó a un lado para unirse a una unidad de vigilancia, realizando trabajos peligrosos que en ocasiones la llevaban a escasos metros de las tropas rusas. Dijo que había participado en oleadas de intensos combates y que había sufrido heridas importantes de metralla en más de una ocasión.

Ahora Rukavishnikova toca el violín con un parche negro en forma de calavera en el ojo izquierdo mientras se recupera de las heridas de metralla. Dice que tocar el violín para sus compañeros hace llorar a muchos de ellos. Pero su mente está a menudo en otra parte.

“Mientras estoy tocando, entiendo que lo necesiten, pero después sólo pienso en lo rápido que puedo volver a disparar a los orcos”, dijo Rukavishnikova, utilizando un término ucraniano despectivo para referirse a los soldados rusos. Dijo que esperaba recuperarse de sus heridas y volver al frente.

Los líderes de la unidad musical afirman que, al igual que los soldados ucranianos lucharon para rechazar la invasión, sus esfuerzos serán una parte clave de la supervivencia de su país.

“La guerra se está llevando nuestra humanidad”, dijo Sierga. “La cultura ayuda a recuperarla”.

Fuente: The Washington Post. Fotos: Shuran Huang