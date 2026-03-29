Julián Serrano sufrió un violento robo en su auto: “Me dijo ‘¡dame el celular o te mato!’”

El influencer fue víctima de un hecho de inseguridad en el barrio porteño de Parque Patricios (Video: TikTok)

Julián Serrano fue víctima de un robo violento mientras conducía por Parque Patricios rumbo a un partido de fútbol con amigos, un incidente que lo dejó sin teléfono, sin GPS y con el vidrio de su auto destrozado, obligándolo a buscar la ayuda de un taxista para poder regresar a su casa.

En el video publicado en su cuenta de TikTok, donde suma más de 750 mil seguidores, Serrano explicó que el robo ocurrió el sábado 28 de marzo al quedar varado tras un camión de basura en una calle del barrio porteño en el que sucedió el hecho de inseguridad. En ese momento, dos jóvenes se aproximaron a su auto. “Vi a dos pibes y después de dar una vuelta me reventaron el vidrio y me dijo: ‘Dame el celular o te mato’. Se lo di porque no sabían cuántos eran y no quería que me den un puntazo. El pibe se fue corriendo, lo esperaba uno en moto y estaba muy nervioso, entró medio en pánico. Primerizo el chorro. Yo estaba resignado”, describió el creador de contenido.

“Me dijeron: ‘Dame el celular o te mato’. Y se lo di porque no sabía cuántos eran, y pensé: ‘Ya veo que me clavan un puntazo y me desangro en Parque Patricios’. Flasheé la peor”, recordó en el video destinado a alertar a sus seguidores y prevenir situaciones similares.

“Vi a dos pibes y después de dar una vuelta me reventaron el vidrio y me dijo: ‘Dame el celular o te mato’", relató Julián Serrano (TikTok)

El asalto no se limitó al robo material. La falta del teléfono móvil significó para el actor perder no solo la herramienta para comunicarse, sino también el GPS y toda referencia para volver a su hogar, lo que derivó en una serie de contratiempos inesperados. Tras intentar reunirse con sus amigos sin éxito, cruzó por la zona de Ezeiza desorientado y sin la protección del vidrio, mientras caía la noche. “No sabía qué hacer y entré a preguntarle a la gente, y terminé agarrando para Ezeiza, todo mal. Encima, sin ventanilla y ya se estaba haciendo de noche”, narró.

Durante el regreso, el joven contó con la asistencia de un taxista de unos 70 años a quien encontró en un estacionamiento. Serrano le propuso seguirlo hasta una dirección concreta y pagarle el viaje, lo que finalmente le permitió reencontrar el rumbo y regresar a salvo. “Después no tenía GPS para volverme y me estaba desviando. Le pregunté a un señor de un taxi y le dije que iba a una dirección y yo lo seguía atrás y le pagaba el viaje. Emprendimos la aventura donde yo lo iba escoltando. Bajé, le pagué y me orienté para mi casa. Al final no pasó a mayores y no tenía astillas en el ojo del vidrio”, relató.

Los vidrios que quedaron en el auto de la ventanilla que los ladrones rompieron para robarle el celular al influencer

En su testimonio, Serrano enfatizó su enojo y la impotencia tras el episodio: “Es muy frustrante. Tengo una bronca que no se dan una idea”. El seguro del auto le confirmó que le cubrirán los daños generados durante el robo. Si bien consideró que “por suerte no pasó a mayores”, se sometió a un control médico para descartar posibles lesiones en los ojos por el estallido del vidrio.

“Nueva modalidad de robo. Tené cuidado”, fue el título con el que compartió la publicación en sus redes. “Video muy particular el de hoy... Ja, ja. Esto me pasó ayer”, sumó en el posteo que recibió la preocupación y palabras de afecto de sus seguidores por el hecho. “Hay que agradecer que vos estás bien Juli, es lo más importante”, “Juli, gracias a Dios estás bien”, “¡Lo importante es que vos estás bien, Ju!“, ”¡Lo material se recupera! Bendiciones!“, fueron algunos de los mensajes de aliento que recibió.