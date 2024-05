La incertidumbre legal en torno a los derechos de autor en la música de IA

Al principio, “Simplicity’s Delight” suena como una pegadiza canción pop para un anuncio de una clásica marca de quesos. El cantante exalta “una humilde porción de queso” sobre una guitarra ligera y una percusión desenfadada. Escuchala atentamente y te darás cuenta de que la voz suena un poco computarizada, aunque podría ser Auto-Tune. El verdadero indicio de que el cantante puede no ser humano llega en la segunda estrofa, cuando pronuncian mal la palabra “tangy”.

La canción se creó con un programa de Suno Inc., una de las nuevas empresas de inteligencia artificial dedicadas a generar herramientas para automatizar el proceso de creación musical. Introduce una breve orden escrita, y Suno generará en segundos música con un sonido sorprendentemente humano: desde una cancioncilla de ensueño electro-pop sobre una ruptura hasta, bueno, una melodía acústica que celebra las delicias de los productos lácteos fermentados. En servicios como Spotify ya se pueden escuchar en streaming álbumes enteros de lo que parecen ser canciones generadas por inteligencia artificial.

The Weeknd y Drake en persona, juntos sobre un escenario en 2014, antes que la IA creara una canción con ambos (Foto: Joseph Okpako/Redferns via Getty Images)

Ahora, la música se perfila como la próxima frontera, con la promesa de permitir a cualquiera expresarse a través de una canción. En el proceso, sin embargo, las nuevas empresas de IA han aumentado la preocupación por la subsistencia de los artistas, y pronto podrían llenar Internet de canciones a medio hacer, creadas por computadora. También podrían poner a prueba la tolerancia de las discográficas, que tienen un largo historial de litigios contra la industria tecnológica.

Los artistas y las discográficas ya ven en la IA una amenaza potencial. Cientos de músicos, entre ellos Billie Eilish, Miranda Lambert y Aerosmith, firmaron el mes pasado una carta abierta a través de la organización sin ánimo de lucro Artist Rights Alliance en la que instaban a desarrolladores, empresas tecnológicas y otros a detener el uso de la IA “para infringir y devaluar los derechos de los artistas humanos”. La semana pasada, UMG llegó a un acuerdo con TikTok para obtener mayores protecciones contra la música de IA, después de haber retirado previamente su catálogo de canciones de la plataforma en parte por la preocupación de que TikTok estuviera “inundado de grabaciones generadas por IA”. Eso siguió a la condena de UMG el año pasado de una pista viral que utilizó IA para replicar los estilos de Drake y The Weeknd. Decenas de editores de música también demandaron anteriormente a Anthropic, rival de OpenAI, alegando que su chatbot copiaba letras de canciones sin permiso.

Más de 200 artistas firmaron una carta para "detener" el impacto de la IA en la música

Aunque empresas líderes en IA como OpenAI y Google, de Alphabet Inc., han anunciado en los últimos años funciones de generación de música por IA, hasta ahora no las han comercializado como productos de consumo. Google DeepMind, por ejemplo, presentó en noviembre un creador musical llamado Lyria, pero aún no lo ha lanzado al mercado. En su lugar, la revolución musical de la IA está siendo liderada por empresas más pequeñas. Suno, una startup con sede en Cambridge (Massachusetts) fundada en 2022, lanzó por primera vez su software de creación musical el año pasado y recientemente presentó una nueva versión que permite a los usuarios generar canciones de hasta dos minutos de duración. Asimismo, Udio, creada por antiguos investigadores e ingenieros de Google DeepMind, presentó el mes pasado una versión “beta” de su software que permite crear música en fragmentos de unos 30 segundos.

“Hace un par de años no habría estado listo”, afirma David Ding, cofundador y consejero delegado de Udio, que trabajó en DeepMind en proyectos de inteligencia artificial generativa como Lyria. “Ahora todas las diferentes piezas de investigación –los avances en el modelado del lenguaje, pero también el modelado de imágenes y video– simplemente parecían indicar que es el momento adecuado para que esta música realmente brille”.

Udio cuenta con el respaldo de conocidos nombres de la tecnología y la música. Obtuvo una ronda de financiación inicial de 10 millones de dólares liderada por Andreessen Horowitz, con la participación del cofundador de Instagram Mike Krieger, así como de los músicos will.i.am y Common, el productor musical Tay Keith y el distribuidor de música UnitedMasters. Suno no ha revelado los detalles de su financiación.

Para atraer a los usuarios, ambas empresas ofrecen regalos: los usuarios de Udio pueden crear 1.200 canciones gratis al mes mientras el producto está en fase beta. Los usuarios de Suno pueden crear 10 al día o pagar una suscripción mensual con funciones como más generaciones de canciones. Ambas empresas ejecutan dos veces cada solicitud de los usuarios para ofrecer algunas variaciones en el resultado.

Los usuarios de Suno pueden crear diez canciones al día o pagar una suscripción mensual para acceder a más funciones

En las dos primeras semanas tras el lanzamiento de Udio, más de 600.000 personas la probaron, según su cofundador Andrew Sánchez, y los usuarios han generado una media de 10 canciones por segundo. (El software de Udio también evoluciona rápidamente: en las últimas semanas, la empresa ha introducido varias funciones, entre ellas la posibilidad de ampliar la duración de las canciones hasta 15 minutos. Según Keenan Freyberg, cofundador de Udio, la gente suele empezar a utilizar Suno creando una canción para o con un amigo o familiar, y luego exploran las posibilidades del programa. Los profesores lo han utilizado para crear canciones de ayuda en clase, y la empresa de software de datos Palantir Technologies Inc. lo utilizó para crear una melodía country en un reciente campamento de software.

Los resultados pueden ser pegadizos, extraños o ambas cosas. Una canción llamada “Rat Contraception Disco” celebraba un artículo del New York Times sobre los esfuerzos de la ciudad de Nueva York por detener la reproducción de las ratas con anticonceptivos. Ejemplo de letra: “Olvídate de las bolitas envenenadas, las trampas no hacen nada / Es hora de una revolución disco, un poco de funky somethin’ somethin’”.

“Nos hemos sentido humildes ante nuestra incapacidad para prever cómo va a querer la gente utilizar las herramientas”, afirma Freyberg.

Pero a medida que la IA se adentra en campos cada vez más creativos, la tecnología entra en colisión con la industria del entretenimiento y sus abogados de derechos de autor. Empresas como Midjourney, OpenAI y Stability AI construyeron sus modelos de IA generadora de medios con conjuntos de datos que extraen imágenes de Internet. Aunque argumentan que esta práctica está protegida por la doctrina del uso legítimo de la legislación estadounidense sobre derechos de autor, ha provocado indignación y demandas judiciales. Según Pamela Samuelson, experta en derechos de autor digitales y profesora de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, las empresas de IA generativa tienen argumentos plausibles para defender el uso legítimo de obras como datos de entrenamiento. Pero afirma que los tribunales podrían considerar la música de forma diferente a como lo harían con otras obras como códigos informáticos, textos o imágenes. “El tipo de datos podría ser importante”, afirma Samuelson. “Podría ver a los tribunales haciendo distinciones basadas en eso”.

Udio cuenta con el respaldo de conocidos nombres de la tecnología y la música, como el rapero y actor Common

Ni Suno ni Udio han querido precisar en qué se basan sus sistemas de inteligencia artificial. Ding dijo que Udio utilizaba datos disponibles públicamente en Internet. El cofundador de Suno, Mikey Shulman, dijo que la startup cree que los datos de entrenamiento son, en cierto modo, incluso más importantes que la forma en que la empresa construye su software de IA, “por lo que estamos guardando ese secreto muy de cerca”, señaló. Pero Shulman dijo que las prácticas de Suno son “legales” y “bastante en línea con lo que otras personas están haciendo.”

Este secretismo inquieta a Ed Newton-Rex, director general de la organización sin ánimo de lucro Fairly Trained, que ofrece certificación para modelos de IA entrenados con datos bajo licencia. Newton-Rex, que anteriormente supervisaba el producto de generación de música de Stability AI, descubrió que era fácil generar una serie de resultados con el software de ambas empresas que se parecían mucho a la música protegida por derechos de autor. Por ejemplo, pudo generar canciones que suenan muy parecidas a las de artistas como Queen, Abba, Oasis, Blink-182 y Ed Sheeran.

“No sabemos cuáles son sus datos de entrenamiento, pero si sus datos de entrenamiento son obras protegidas por derechos de autor y están creando un competidor para esas obras protegidas entrenando sobre ellas, creo que es difícil ver cómo respetan realmente a los músicos”, dijo Newton-Rex.

Sánchez dijo que la empresa está hablando con una serie de partes interesadas de la industria musical, incluidos artistas y titulares de derechos, “para garantizar que la tecnología sea una bendición para todos los músicos y creadores”. Un responsable de una discográfica, que habló bajo condición de anonimato, se mostró abierto a negociar con empresas de IA que consideren socios responsables. Suno declinó hacer comentarios sobre las conversaciones con la industria musical, pero Shulman dijo que la startup está pensando en cómo compensar a los artistas observando el cambiante panorama legal. “Realmente queremos resolver esto de una manera que sea justa para todos”, dijo.

Para ello, Suno rechaza actualmente las peticiones de canciones que contienen nombres de artistas, y Udio los sustituye por otros descriptores. Por ejemplo, cuando se le pidió que creara una “canción pop melancólica y taciturna al estilo de Billie Eilish” sobre la dificultad de elegir un sabor de yogur en el supermercado, Udio sustituyó el nombre del artista por un puñado de adjetivos como “folk pop” e “indie pop”. También puso una etiqueta azul de “artista sustituido” en el listado de canciones. A pesar de la ansiedad de los artistas, las startups apuntan al número de personas que pronto podrán crear su propia música con un sonido convincente y profesional utilizando al menos algunas herramientas de IA. “Va a haber un número enorme de personas a las que una barrera de entrada, económica o de otro tipo, les impedía entrar en la música”, afirma Sánchez. “Y creemos que esto les va a permitir hacerlo en el futuro”.

Fuente: The Washington Post/Bloomberg

[Fotos: Europa Press; Associated Press, @jbalvin/IG, @Juanes/IG; REUTERS/Caitlin Ochs]