Javier Martínez, poeta urbano y voz de la conciencia del rock argentino

Javier Martínez, el alma del trío de blus porteño Manal, pionero indiscutible del blues y rock en español, y compositor clave en la historia del rock argentino deja un rico legado en la música popular de nuestro país y en la escena blusera mundial de habla hispana. La noticia de su muerte, en un sábado gris de otoño en Buenos Aires, entristece a varias generaciones de feligreses de una religión sin ateos.

Baterista, compositor y cantante, Javier Martínez (18/03/46) se inició musicalmente en La Cueva, el mítico reducto del rock nacional de la avenida Pueyrredón. De todo ese tiempo de agitación creativa que se cocinaba en el centro porteño, con el Instituto Di Tella como faro de vanguardia, surgió Manal, trío que compartió con Claudio Gabis (guitarra) y Alejandro Medina (bajo) entre 1967 y 1973. E

El primer disco homónimo de la banda, publicado en 1969, es una obra maestra de una emergente música urbana que, de alguna manera musical y sobre todo poética, ubicó al rock cantado en español en el imaginario cultural argentino. Canciones como “Avellaneda blues” y “Avenida Rivadavia” crearon un nuevo lenguaje porteño en una época de grandes transformaciones sociales y agitación política. Otras, como “No pibe” y “Jugo de tomate frío” se convirtieron en urgentes manifiestos generacionales.

El disco debut de Manal es uno de los clásicos del rock argentino

La invención de Manal

El 5 de octubre de 1967, el espectáculo titulado Beat Beat Beatles en la Sala del Centro de Experimentación Audiovisual del Instituto Di Tella destacó por su innovadora fusión de proyecciones y presentaciones en vivo de seis grupos, entre ellos Martínez y Bubblin’ Awe, donde tocaba Claudio Gabis. En contraste con los grupos musicales de aquel tiempo, que rendían tributo a la influencia anglosajona, Martínez y Gabis se atrevieron a explorar un nuevo territorio musical para concretar la idea de un conjunto de blues en español. Esa determinación para superar las barreras lingüísticas y culturales en la música marcó el comienzo de una nueva era.

Sumado Alejandro Medina en bajo y coros, se constituyó Manal, el trío que haría escuela con su audaz fusión de blues, rock y soul. En noviembre de 1968, la banda debutó en la Sala Apolo y a través del editor literario convertido en productor musical Jorge Álvarez, y su sello Mandioca, publicaron su primer simple en enero de 1969.

Manal no solo es reconocido por su calidad musical, sino también por su influencia en el rock en español. Su importancia no solo radica en su innovación sonora sino también en su capacidad para reflejar y cuestionar la sociedad de su tiempo. Canciones como “Para ser un hombre más” y “Que pena me das” no solo destacan musicalmente sino también por su crítica social y cultural.

Manal, el regreso en 1980

El histórico retorno de Manal en 1980, con seis shows en el estadio Obras, incluyó el lanzamiento de un álbum de estudio titulado Reunión y una gira nacional. Después de su separación, los integrantes de Manal habían distintos caminos. Javier Martínez se trasladó a España, mientras que Gabis y Medina exploraron nuevos horizontes musicales: el primero se fue a Brasil y el segundo permaneció en Buenos Aires. La impactante reunión de Almendra en 1979, que presentó material inédito y llevó a cabo una extensa gira, jugó un papel crucial en la decisión de Manal de volver a juntarse.

El álbum en vivo de aquella (primera) reunión fue reeditado en una edición de vinilo en 2023 con un sonido restaurado y bonus tracks que le hacen justicia a lo que significó el regreso de esta banda fundamental. El repertorio incluido en este recital abarcó toda su discografía, los clásicos de Manal y El León, simples como “Doña Elena”, adelantos del disco Reunión (que sería publicado en 1982) y canciones de las carreras en solitario de Claudio Gabis (“Más allá del Valle del Tiempo”) y Javier Martínez (“Sol del Sur”).

La reunión sorpresiva y secreta de Manal en 2014 (captura de video)

El regreso de Manal en el siglo XXI

El regreso de Manal con su formación original ocurrió el 1 de octubre de 2014, durante la inauguración de Red House, la sala de conciertos del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez. El trío fundacional del rock argentino integrado por Javier Martínez, Claudio Gabis y Alejandro Medina brindó su primer y único show en más de tres décadas, pergeñado totalmente en secreto, y luego publicado en CD y DVD. El periodista Claudio Kleiman reconstruyó la historia de ese regreso en su libro La historia de una reunión secreta

“No solo fue un show para muy pocos, sino que la prensa tenía prohibido el acceso. Era tan limitado que creo que los Manal podían invitar tres personas cada uno. Yo tengo una gran amistad con los tres, pero más que nada con Claudio Gabis, que me invitó como amigo, no como periodista. Ellos no podían revelar nada, así que me llamó para invitarme a algo que, me decía, me iba a interesar. Me explicó que era en Red House, que estaba en Florida, que para mí es un poco lejos, por lo que le gruñí un poco. Del otro lado del teléfono su mujer, Sonia, me dijo que si faltaba me iba a arrepentir toda la vida. Acepté porque me dio la sensación de que era algo importante y fue increíble. Allá había un telón –Javier es fanático de los telones–, se abrió y apareció Manal tocando “Informe de un día”, que era el tema con el que ellos empezaban sus recitales allá en los 70. Fue alucinante lo que sonó y con los años lo fui valorando aún más”, expresó el periodista en una entrevista con Infobae Cultura.