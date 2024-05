Feria del Libro 2024: horarios y programación del fin de semana del 4 y 5 de mayo

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires animará el primer fin de semana de mayo con actividades para amantes de la lectura de todas las edades. (Crédito: Fundación El Libro)

En este primer fin de semana de mayo, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires llevará a cabo distintas actividades para entretener a los lectores, escritores y amantes de los libros de cualquier edad.

El programa incluirá presentaciones de libros, mesas redondas con autores de renombre internacional, talleres de escritura y lectura, así como actividades especiales destinadas al público infantil y juvenil.

Los horarios de la Feria del Libro 2024 el fin de semana

La compra de entradas para la Feria del Libro 2024 puede realizarse en línea o en las taquillas del evento. (Crédito: Fundación El Libro)

Los horarios de la Feria del Libro 2024 los fines de semana son de 13:00 a 22:00. En cambio, los días de semana el evento literario comienza una hora después, a las 14:00, aunque sí se extiende hasta las 22:00.

La programación de sábado 4 y domingo 5 de la Feria del Libro 2024

Sábado 4 de mayo

10:00 - “Taller de Escritura de No Ficción a partir de la obra de Michael Jacobs”. Este taller gratuito surge a partir de la Beca Michael Jacobs, organizada por la Fundación Gabo y The Michael Jacobs Foundation for Travel Writing. El objetivo es que los participantes se apropien de herramientas de no ficción para mejorar sus textos. Se analizarán fragmentos de escritos de Michael Jacobs a partir de los cuales se realizarán ejercicios de escritura a fin de aplicarlos a proyectos propios.

Participan: Periodistas y/o escritores que estén desarrollando un proyecto de escritura, preferentemente de no ficción.

Presenta: Federico Bianchini

Organiza: Fundación El Libro y Michael Jacobs Foundation for Travel Writing.

Sala: Ernesto Sábato

Pabellón: Pabellón Azul

13:00 - ¿CÓMO SERÍA?: A partir de una palabra u oración corta, nuestra AI te va a mostrar cómo se vería.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:00 - Sopa de libros: Venia a competir con tus amigos y familia a ver quien encuentra mas rápido el libro escondido

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:00 - Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:00 - La noche del ensayo: un grupo de actores aislados en una lujosa casa donde algo sale muy mal. tu misión es que no se convierta en un asesinato. ¿Lo podras lograr? - Videojuego narrativo de Guillermo Crespi

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:00 - “Habia una vez…”: Videojuegos narrativos, creados en el marco de una Materia de la UNA; dictado por Guillermo Crespi.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:30 -Crea tu propia historieta de Ultra zombies. De 5 a 12 años.

Organiza: Editorial Betina SRL

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

Una actividad vincula las historietas con los muertos vivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

13:30 - Mi Medio Ambiente. La autora, Magela Demarco, junto a la Licenciada en educación Ivana Rugini, realizarán esta actividad en base a su libro “Mi medio ambiente”, que habla sobre el cuidado del planeta. Habrá actividades educativas respecto a la ecología. De 9 a 12 años.

Organiza: Bianca Ediciones

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:30 - “La Tierra para todos. Una guía de supervivencia para la Humanidad”.

Participa: Sandrine Dixson-Declève; Per Espen Stoknes; Till Kellerhoff; Gonzalo del Castillo

Presenta: Gonzalo del Castillo

Organiza: Club de Roma Argentina

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - La Mascota 2024 - ¡Veni a votar por la mascota del stand! y quedate a pasarla genial con todas nuestras actividades

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - ¿Qué tiene de verde el hidrógeno? ¿Te imaginás cómo sería vivir sin energía eléctrica? Para que llegue a las lamparitas, al tele, los cargadores y todo lo demás hay que generarla. Y como es fundamental hacerlo sin dañar el ambiente, te vamos a presentar al Hidrógeno Verde. En este taller presentaremos procesos tecnológicos que permiten producir energía eléctrica de una forma más sostenible.” Además, experimentaremos con las ¡transformaciones de la energía!

Participa: Andrés Biasetti y Pierre Arneodo

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - Radiaciones en la vida cotidiana ¿Hay radiaciones y radiactividad por todos lados? ¡Vení y descubrilo! Vamos a medir la radiación emitida por un hueso de dinosaurio y una piedra de uranio y, también, ver si algunos alimentos o materiales presentes en la vida cotidiana emiten radiación. Y después de toda esa investigación, esperamos que hayas encontrado la respuesta y además, ¡nuevas preguntas!

Participa: Lourdes Torres y Rocio Andreani

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - Electricidad y Magnetismo: el Labo Balseiro para primaria. A través de experimentos sencillos y nociones básicas de Física experimentarás algunas aplicaciones del magnetismo en la vida cotidiana, como por ejemplo, el funcionamiento de brújulas, electroimanes, parlantes, timbres, transformadores, motores, generadores, guitarras eléctricas y linternas “mágicas”, entre otros.

Participa: Marcelo Vásquez Mansilla

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - Estudiar en el Instituto Balseiro. Diálogo. Acercate a conocer cómo es estudiar en el Instituto Balseiro y trabajar en el Centro Atómico Bariloche. Vas a descubrir que se ofrecen becas para que puedas estudiar Física e Ingeniería en Telecomunicaciones, Mecánica o Nuclear en un centro de prestigio internacional, con excelente proyección laboral.

Participa: Lourdes Torres y Patricia Mateos

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - La corrosión es una cosa seria. ¡Voy a guardar este anillito para siempre! ¿Es eso posible? En este taller vamos a charlar sobre qué es la corrosión y, además, a través de sencillos experimentos (que vas a poder realizar también en tu casa) podremos determinar los efectos de la corrosión sobre distintos materiales, con observaciones a simple vista, pero también con microscopios. ¡Venite! ¡Averiguá cómo guardar el anillito!

Participa: Instituto Sábato-CNEA-UNSAM

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO-

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - Espectáculo de Narración Oral para Niños.

Participan: Anabella Bertol, Laura Muller y Gazel Zayad

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - Espectáculo de Narración Oral para Adultos.

Participan: Mauro Guzmán, Liria Arroyuelo, Caszacuento y Alma Muguera (Uruguay)

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - Espectáculo de Narración Oral para Adultos.

Participan: Mahia Corradini, Las cuenteras de la esquina y Deyanira Ruíz López (México)

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:30 - Florencia Bonelli presenta “La casa de Neville” 1 y 2.

Participa: Florencia Bonelli

Presenta: Agustina Mortarini

Organiza: Grupo Planeta

Sala: José Hernández

Pabellón: Pabellón Rojo

14:30 - Presentación de la colección de literatura infantil “El trébol azul”. Se presentarán los primeros 10 títulos. Colección dirigida por Cecilia Repetti.

Participa: Los autores y su directora

Presenta: Cecilia Repetti

Organiza: Aique Grupo Editor

Sala: Alfonsina Storni

15:00 - Propósitos: leer, escribir, vivir. Diálogo intergeneracional entre Enrique Medina (Propósitos), Luis Alexis Leiva (Baviano), Patricio Chaija (La infección), Alejandra Tenaglia (El viaje al principio de la noche) y Agustina Marcos (Reina Lectora).

Participan: Enrique Medina, Luis Alexis Leiva, Patricio Chaija, Alejandra Tenaglia y Agustina Marcos.

Presenta: José María Marcos y Carlos Marcos

Organiza: Muerde Muertos

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

15:00 - Taller de Fan Fiction. Jéssica Sessarego (USAL, UNSAM), especialista en fan fiction, presenta una selección de escenas creadas por fans en las que personajes muy reconocibles, como Elsa de Frozen, experimentan una sexualidad queer. A partir de los ejemplos, las personas que asistan al taller escriben sus propias ficciones.

Participa: Jéssica Sessarego

Presenta: Jéssica Sessarego

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

15:00 - Lectura de poesía. Lectura de poesía y juego de representación (actividad con movimiento). De 5 a 9 años.

Participa:

Organiza: Cheuque

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

Habrá actividades relacionadas con las poesías. (Imagen ilustrativa Infobae)

15:00 - Jardines ambulantes. Charla y taller a partir del libro “Jardín ambulante”. La autora conversará sobre herbarios, habrá preguntas y descabelladas categorías botánicas. Para finalizar, y llevarse un recuerdo, los participantes crearán su propia página de herbario. De 9 a 12 años.

Participa: Virginia Mórtola

Organiza: MEC, Uruguay / Criatura editora

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

15:30 - Susurradores, Cuentos y Poemas. Espectáculo de narración. Por Syl Beres. De 5 a 9 años.

Participa: Syl Berosovsky.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

15:30 - La discapacidad en la Novela Romántica

Participan: Camila Mora, Maggie London y Flor Nuñez

Presenta: Marcela Baigros

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Horacio González - Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad

Pabellón: Pabellón Ocre

16:00 - Roa Bastos: Del Trueno entre las hojas a Yo El Supremo.

Participan: Adriana Ortiz, Ministra de Cultura; Mario Goloboff, escritor; Bernardo Neri Farina, escritor; Maria Gloria Pereira, Viceministra de Educación; Mirta Roa, Fundación Roa Bastos.

Presenta: Ana Martini - Carlos Ferreira

Organiza: Secretaria Nacional de Cultura SNC Paraguay

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 - “No sólo el mundo está en peligro, sino la humanidad. ¿Hay una solución?” ¿El declive de la familia, la moral y el impulso del ateísmo son parte del plan para terminar con la humanidad? ¿Qué podemos hacer?

Participa: Liwei Fu (Presidente de la Asociación)

Presenta: Asociación Civil Estudio de Falun Dafa

Organiza: Asociación Civil Estudio de Falun Dafa

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 - Charla: la vida es un drama

Participan: Agustina Buera, Tiffany Caligaris, Victoria Resco, Flor Dapiaggi, Almendra Veiga, Ludmila Ramis, Sofía Olguin

Presenta: Majo Ferrari y Álvaro Garat

Organiza: Grupo Planeta

Sala: José Hernández

Pabellón: Pabellón Rojo

16:00 - Presentación del libro “Milei” de Víctor Hugo Morales

Participa: Victor Hugo Morales (autor)

Organiza: Colihue

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Pabellón Blanco

16:00 - En Puentes, las palabras se hacen cuento, en una alquimia literaria en la que Yésica es la artífice absoluta. En sus creaciones nada queda librado al azar. Las palabras se ubican en el lugar que deben ocupar creando historias en las que la ternura es la madre que cobija a cada uno de los personajes.

Participa: Yésica Cecilia Piastrellini

Presenta: Macarena García

Organiza: Editorial Dunken

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

16:00 - Juan Luis González presenta “El loco”.

Participa: Juan Luis González

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

Juan Luis González presentará "El Loco", su libro sobre el presidente, Javier Milei

16:00 - Presentación Novedades Juveniles Editorial Océano. Vamos a contar lo que se viene y todo lo nuevo, títulos muy esperados por la comunidad lectora juvenil, algunas continuaciones de grandes historias y sorpresas para todos que no se pueden perder.

Participan: Equipo Océano: Viviana Tolava, Ana Urunaga y Red Colaboradora de los mejores Bookfluencers

Presenta: Viviana Tolava

Organiza: Editorial Océano

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 - Un recorrido por la obra de Pablo Bernasconi.

Participa: Pablo Bernasconi

Organiza: Penguin Random House

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Pabellón Blanco

16:30 - Cuentos con olor a peperina. La narradora Sole Rebelles junto a autores e ilustradores de la editorial cordobesa Comunicarte. De 2 a 12 años.

Organiza: Editorial Comunicarte

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:30 - Descubrí la Cultura Ucraniana a través de los ojos de los niños. Narración de un cuento infantil ucraniano en español. Material para pintar y dibujar, propuestas que dan cuenta de la cultura ucraniana. Juegos tranquilos. De 5 a 12 años.

Organiza: Embajada de Ucrania

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:30 - Charla sobre diversidades y arte latinoamericano, con Andrea Giunta en conversación con Tamara Tenenbaum.

Participa: Andrea Giunta y Tamara Tenenbaum.

Presenta: Paz Langlais

Organiza: Siglo XXI

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:00 - ¡Vamos a construir junt@s la paz! Margarita Mainé y Javier Aguirre con los más chiquit@s. Dos reconocidos autores de literatura infantil en un encuentro con sus personajes entrañables y dos historias que desde distintos caminos llegan a la idea de construir una cultura de paz. De 6 a 9 años.

Participa: Margarita Mainé; Martín Blasco; Javier Aguirre.

Organiza: Ediciones Norma

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:00 - Animalmente, animales y Valores: Herramienta de conexión e Integración.

Participa: Romina Pousa

Presenta: Silvia Cobre

Organiza: Didácticos evalandia

Sala: Horacio González - Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad

Pabellón: Pabellón Ocre

17:00 - Sexo y literatura: un borde filoso. Desde distintos géneros y propuestas, les autorxs de esta mesa dialogarán en torno del cruce entre literatura y sexualidad, y de las herramientas que ofrece la narrativa para contar algo que, muchas veces, resulta indecible.

Participan: Virginia Feinmann, Paula B. Giménez, Gastón Portal, Enzo Maqueira

Presenta: Tomás Villafañe

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

17:30 - Presentación del libro “El gran Gatsby”, de Francis Scott Fitzgerald

Participan: Marcelo Burello (traducción, introducción y notas)

Organiza: Colihue

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

17:30 - Prevención de trata y tráfico de personas en Argentina. Charla abierta para descubrir cómo protegerse y erradicar este flagelo.

Participa: Kitty Sanders

Organiza: De Ciutiis Ediciones

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 - Matices de la novela histórica romántica. Conversamos sobre el papel que juega la historia dentro de la novela romántica.

Participan: Gabriela Margall, Marisa Potes, Karel Hanisch, Luis Carranza Torres y Mariano Rodríguez

Presenta: Flavia Pittella y Jessica Gualco

Organiza: Del Fondo Editorial

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 - Verónica de Andrés presenta Messirve: 10 valores de oro para los chicos

Participa: Verónica de Andrés

Organiza: Penguin Random House

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 - Cristina Pérez presenta Tiempo de renacer

Participa: Cristina Pérez

Organiza: Penguin Random House

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Pabellón Blanco

Cristina Pérez presenta su novela "Tiempo de renacer". (RS Fotos)

17:30 - Shelby Mahurin y Belén Martínez presentan respectivamente sus libros “Un velo escarlata” y “Placeres Mortales”

Participan: Belén Martínez, Shelby Mahurin, Leo Teti y equipo de Ediciones Urano Argentina.

Presenta: Georgina Dritsos

Organiza: Ediciones Urano Argentina

Sala: José Hernández

Pabellón: Pabellón Rojo

17:30 - Presentación de Poliedro Editorial & Homenaje al Profesor Ricardo Gómez.

Participa: Universidad de San Isidro

Presentan: Enrique del Percio, Rector de la Universidad de San Isidro

Organiza: Fundación CICCUS y Universidad de San Isidro

Sala: Adolfo Bioy Casares

18:00 - Todos los mundos posibles. Teatro de Kamishibai, Narración oral, Lecturas. Compartir y acercar a las infancia una literatura que aloje a toda la diversidad a partir de distintas propuestas metafóricas y poéticas. De 2 a 12 años.

Organiza: La Juglaresa. Libros

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:00 - El poder de las palabras-semilla. Magela Demarco y Caru Grossi leerán el libro Palabras Semilla y a partir de allí harán una actividad con los chicos que los ayuda a tomar conciencia del tema del bullying y de su capacidad de sembrar palabras positivas en los demás. De 2 a 12 años.

Organiza: La Brujita de Papel

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:00 - Leer el tiempo: Lecturas de autores de la editorial Concreto.

Presentan: Katya Adaui, Mercedes Halfon, Nadine Lifschitz, Leticia Obeid, Cynthia Rimsky, Belén Aspeleiter, Antonella Saldicco.

Organiza: Concreto

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:00 - “Como el otro, este juego es infinito: Relaciones entre el ajedrez y la literatura” Por Rocio Llana

Participa: Equipo del Espacio Digital

Organiza: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:30 - Islam - un viaje de los mitos a la realidad

Participa: Imam Marwan Gill

Presenta: Comunidad Musulmana Ahmadia Argentina

Organiza: Comunidad Musulmana Ahmadia Argentina

Sala: Horacio González - Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad

Pabellón: Pabellón Ocre

19:00 - ¿Cómo se construye el terror?

Participan: Melisa Corbetto, Demian Rugna, TerrorRan, Ariel Bosi, Mariano Cattaneo

Presenta: Alvaro Garat

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - Presentación libro “Luna de hueso” junto a su autora Mariana Palova

Participan: Equipo Océano: Viviana Tolava, Ana Urunaga y Red de los mejores colaboradores de Bookfluencers

Presenta: Viviana Tolava

Organiza: Editorial Océano

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - Diálogo de Escritoras y Escritores de Latinoamérica. Mesa I: La realidad alucinada. Discusión sobre los modos del terror en la literatura.

Participan: Mónica Ojeda (Ecuador), Luciano Lamberti (Argentina), Agustina Bazterrica (Argentina)

Presenta: Fabiana Scherer

Organiza: Fundación El Libro con el apoyo de AC/E

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

19:00 - Presentación del libro: “ADN, ACERCA DE NOSOTROS”.

Participa: Elizabeth Budman y Patricia Kossoy

Presenta: Pablo Schpilman

Organiza: FamilySearch

Sala: Ernesto Sábato

Pabellón: Pabellón Azul

19:00 - Presentación del libro: El corazón es consciente. Puedes cambiar tu destino cardiológico

Participan: Martín Lombardero (autor) Dr. Jorge Lowenstein, Dr. Alberto Cormillot, Ricky Sarkany

Presenta: Graciela Caffera

Organiza: Vértice de Ideas (Grupo Deldragón)

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Pabellón Blanco

19:00 - Laura G. Miranda presenta “El mejor final”, su nueva novela

Participa: Laura G. Miranda

Presenta: Natalia Vazquez

Organiza: VR Editoras

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - Facundo Pastor presenta “Isabel”.

Participa: Facundo Pastor

Organiza: Penguin Random House

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

19:00 - Historia universal del after. Leo Felipe llega de Brasil para expandir la «historia universal del after» en una conversación que atraviesa todo tipo de consumos y pistas de baile.

Participa: Leo Felipe

Presenta: Nicolás Colfer

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

19:00 - Presentación del libro “La estafa neoliberal” de Gustavo Campana

Participa: Gustavo Campana (autor)

Organiza: Colihue

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - “Las radiaciones en la vida cotidiana”. 2da. Edición. Presentación del libro. Cuaderno guía para docentes amplia y actualiza su contenido original, incorporando avances en recursos pedagógicos, inteligencia artificial y enseñanza virtual.

Participa: Lourdes Torres

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:30 - Cuentacuentos Nicoleños presenta: El Mundo maravilloso de los cuentos. Narración. De 5 a 12 años.

Participa: Diana Lita

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:30 - Burundi. Un taller para jugar y crear de la mano de Los cuentos de Pablo Bernasconi junto a Nanucuentos. De 5 a 9 años.

Participa:

Organiza: Catapulta

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:00 - VIDEOJUEGOS - DEBATE Y JUEGO EN VIVO. El trabajo, la guerra, la salud, la educación y hasta las finanzas adoptaron la lógica de los videojuegos. La lógica del gamming nos atraviesa, desde las comunidades en red y la interactividad a la maximización de ganancias, las prácticas emancipadoras y el control social. Una charla con Romina Pereyra y Nicolás Rábago sobre cómo la vida imita a los videojuegos.

Participa: Romina Pereyra y Nicolás Rábago. Modera: Emilio Jurado.

Presenta: Emilio Jurado Naón

Organiza: Ampersand

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:00 - Historia local del after. Representantes de Carroza Loca y Fagot Party se suman a Leo Felipe para pensar en nuestra historia local del after.

Participan: Leo Felipe, Fagot Party, Carroza Loca

Presenta: Nicolás Colfer

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

20:30 - Entrega del Premio de la Crítica.

Participa: Autoridades de Fundación El Libro

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

20:30 - Presentación de las obras: Amores que matan, amores que sanan y La novela natal fractal de mi vida.

Organiza: Editorial San Pablo

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:30 - Sonsoles Onega, Premio Planeta 2023, presenta su novela “Los hijos de la criada”.

Participa: Sonsoles Onega

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Adolfo Bioy Casares

20:30 - Miss Marple: La Dama Del Misterio.

Participan: Marcela Citterio,Patricia Suarez

Presenta: Andrea Taboada

Organiza: The Orlando Books

Sala: Ernesto Sábato

Pabellón: Pabellón Azul

20:30 - Bernardo Stamateas presenta su libro “Pensamientos nutritivos”.

Participa: Bernardo Stamateas

Organiza: Penguin Random House

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:30 - Presentación del libro “Hilandera de historias. Evocaciones del pasado e ironías del presente” de Elina Malamud, con ilustraciones de REP.

Participa: Elina Malamud

Organiza: Colihue

Sala: Alfonsina Storni

Domingo 5 de mayo

10:00 - “Taller de Escritura de No Ficción a partir de la obra de Michael Jacobs”. Este taller gratuito surge a partir de la Beca Michael Jacobs, organizada por la Fundación Gabo y The Michael Jacobs Foundation for Travel Writing. El objetivo es que los participantes se apropien de herramientas de no ficción para mejorar sus textos. Se analizarán fragmentos de escritos de Michael Jacobs a partir de los cuales se realizarán ejercicios de escritura a fin de aplicarlos a proyectos propios.

Participan: Periodistas y/o escritores que estén desarrollando un proyecto de escritura, preferentemente de no ficción.

Presenta: Federico Bianchini

Organiza: Fundación El Libro y Michael Jacobs Foundation for Travel Writing.

Sala: Ernesto Sábato

Pabellón: Pabellón Azul

13:00 - “Había una vez…”: Videojuegos narrativos, creados en el marco de una Materia de la UNA; dictado por Guillermo Crespi.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:00 - Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:00 - Sopa de libros: Venia a competir con tus amigos y familia a ver quien encuentra mas rápido el libro escondido

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:00 - ¿CÓMO SERÍA?: A partir de una palabra u oración corta, nuestra AI te va a mostrar cómo se vería.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:00 - La noche del ensayo: un grupo de actores aislados en una lujosa casa donde algo sale muy mal. tu misión es que no se convierta en un asesinato. ¿Lo podras lograr? - Videojuego narrativo de Guillermo Crespi

Organiza: Fundacion El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:00 - Cuota alimentaria: compendio de casos judiciales novedosos. Presentación de este compendio único, redactado en un lenguaje claro y accesible, con la colaboración de más de treinta autoras destacadas en la temática, tales como Nelly Minyersky y Dora Barrancos, entre otras.

Participa: Maru Breard

Presenta: Carmen Fernández

Organiza: HCD Provincia de Buenos Aires

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

La Feria del Libro ofrecerá una charla sobre la cuota alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

13:30 - Narración de Los anteojos de Inti, un cuento para aprender a ponernos en el lugar de los demás, a comprender sus sentimientos y a actuar en consecuencia, junto a la autora Carina Schwindt. De 2 a 5 años.

Participa: Verónica Álvarez Rivera

Organiza: Editorial El Ateneo

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:30 - El poder imaginativo de las palabras. Un taller con el libro Brif Bruf Braf de Gianni Rodari. Un libro para que todos, pequeños y mayores, descubran o redescubran la magia de la fantasía y el poder imaginativo de las palabras. De 2 a 9 años.

Participa: Gianni Rodari

Organiza: VR EDITORAS

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - La Mascota 2024 - ¡Veni a votar por la mascota del stand! y quedate a pasarla genial con todas nuestras actividades

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - ¿Qué tiene de verde el hidrógeno? ¿Te imaginás cómo sería vivir sin energía eléctrica? Para que llegue a las lamparitas, al tele, los cargadores y todo lo demás hay que generarla. Y como es fundamental hacerlo sin dañar el ambiente, te vamos a presentar al Hidrógeno Verde. En este taller presentaremos procesos tecnológicos que permiten producir energía eléctrica de una forma más sostenible.” Además, experimentaremos con las ¡transformaciones de la energía!

Participa: Andrés Biasetti y Pierre Arneodo

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - Radiaciones en la vida cotidiana ¿Hay radiaciones y radiactividad por todos lados? ¡Vení y descubrilo! Vamos a medir la radiación emitida por un hueso de dinosaurio y una piedra de uranio y, también, ver si algunos alimentos o materiales presentes en la vida cotidiana emiten radiación. Y después de toda esa investigación, esperamos que hayas encontrado la respuesta y además, ¡nuevas preguntas!

Participa: Lourdes Torres y Rocio Andreani

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - Electricidad y Magnetismo: el Labo Balseiro para primaria. A través de experimentos sencillos y nociones básicas de Física experimentarás algunas aplicaciones del magnetismo en la vida cotidiana, como por ejemplo, el funcionamiento de brújulas, electroimanes, parlantes, timbres, transformadores, motores, generadores, guitarras eléctricas y linternas “mágicas”, entre otros.

Participa: Marcelo Vásquez Mansilla

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - Estudiar en el Instituto Balseiro. Diálogo. Acercate a conocer cómo es estudiar en el Instituto Balseiro y trabajar en el Centro Atómico Bariloche. Vas a descubrir que se ofrecen becas para que puedas estudiar Física e Ingeniería en Telecomunicaciones, Mecánica o Nuclear en un centro de prestigio internacional, con excelente proyección laboral.

Participa: Lourdes Torres y Patricia Mateos

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - Detectives de materiales: Jugando con simulaciones que aplican técnicas nucleares. ¿Podemos saber si una obra de arte fue falsificada a partir de los componentes de su pintura? ¿O conocer de qué está hecha la vasija de nuestra tátara abuela? En este taller, vamos a jugar a ser “detectives de materiales”, descubrir de qué están hechos algunos objetos, a través de simulaciones virtuales, usando casos reales e investigaciones realizadas, que permiten interactuar con ellas como si fueran la tecnología nuclear llamada Activación Neutrónica. ¡Podrás investigar como funciona! ¿Te sumas?

Participa: Instituto Dan Beninson- CNEA-UNSAM

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - Los radioisótopos. Hoy, el tecnecio-99.¿Tecnecio-99m no es el último tema de música electrónica? El Tecnecio-99m es un elemento radiactivo que tiene muchas aplicaciones en medicina nuclear. De hecho, hoy en día existen muchos tratamientos y estudios médicos que utilizan distintos radioisótopos. En este taller te vamos a contar para qué se usan en el campo de la salud y cómo se obtiene el Tecnecio-99m, a través de la maqueta de un generador de este radioisótopo que ¡podrás manejar y averiguar cómo funciona! ¿Te sumás?

Participa: Instituto Dan Beninson- CNEA-UNSAM

Organiza: Instituto Balseiro- Centro Atómico Bariloche- CNEA- UNCUYO-

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - Cierre del 27º Encuentro Internacional de Narración Oral “Cuenteros y cuentacuentos”.

Participan: Deyania Ruíz López (México), María Buenadicha (España), Gary Aranda Escalante (Perú), Margarita Cuadro Pini (Uruguay), Caszacuento y Alma Murguera (Uruguay)

Organiza: Fundación El Libro

Sala: José Hernández

Pabellón: Pabellón Rojo

14:30 - “No sólo el mundo está en peligro, sino la humanidad. ¿Hay una solución?” El declive de la familia, la moral y el impulso del ateísmo son parte del plan para terminar con la humanidad? ¿Qué podemos hacer?

Participa: Liwei Fu (Presidente de la Asociación)

Presenta: Asociación Civil Estudio de Falun Dafa

Organiza: Asociación Civil Estudio de Falun Dafa

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

15:00 - Historietas y disidencias sexuales. Lxs integrantes del grupo de lectura y estudio de historietas ‘Rorschach -FaHCE-UNLP’ charlan sobre disidencias sexuales e historietas y recomiendan historietas LGBTIQ+.

Participa: Agustin Castañeda

Organiza: CRUMB

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

15:00 - Narración de La vaca no se calla por la autora Agustina Lynch. Un cuento para ayudar a grandes y chicos a enfrentar el bullying escolar. De 5 a 9 años.

Participa: Agustina Lynch.

Organiza: Editorial El Ateneo

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

Se presentará un libro en contra del bullying. (Imagen Ilustrativa Infobae)

15:00 - “Hay Zombies en la Feria” Taller donde los niños, ayudados por el autor Pablo Henriquez, crean su propio Títere Ultra Zombie. De 5 a 12 años”.

Participa: Pablo Henriquez

Organiza: Ediciones De La Flor

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

15:00 - Libros juveniles y salud mental

Participan: Ludmila Ramis, Sol Chiara, Cami Golub

Presenta: Cris Alemany

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

15:30 - La educación inclusiva como meta/ La Inclusión Educativa como proceso: reflexiones y experiencias en torno a la atención a la diversidad en las aulas.

Participa: Martina Galli

Organiza: Fundación Garrahan

Sala: Horacio González - Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad

Pabellón: Pabellón Ocre

15:30 - Andando en Cuentos. Cuentos que se juegan y canciones que son cuentos, teatro de papel, música y palabras se conjugan para vivir nuevas aventuras. Historias que se hacen voz para seguir andando. Por Carla Coppola. De 9 a 12 años.

Participa: Carla Coppola

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 - Conocé tu personalidad, vocación y talentos a través de la numerología.

Participa: Marcela Matteucci

Presenta: CNATBA

Organiza: CNATBA (Centro de Numerología y Astrotarot de Buenos Aires)

Sala: Ernesto Sábato

Pabellón: Pabellón Azul

16:00 - Taller para padres e hijos: Me descubro a diario.

Participa: Maritchu Seitún - Sofía Chas

Presenta: Catapulta junior

Organiza: Catapulta

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 - Nuevas voces del YA: Malena Hehn, Nini Ríos y Ponja Goya presentan sus libros

Participan: Malena Hehn, Nini Ríos y Ponja Goya

Presenta: Melisa Corbetto

Organiza: VR Editoras

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 - Los nuevos acentos de la literatura paraguaya.

Participan: Maria Eugenia Yegros, Patricia Camp, Victor-jacinto Flecha, Margarita Mirò

Presenta: Victoria Figueredo

Organiza: Secretaria Nacional de Cultura SNC - Paraguay

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 - Mónica Ojeda presenta Chamanes eléctricos en la fiesta del sol

Participa: Mónica Ojeda

Organiza: Fundación El Libro y Penguin Random House con el apoyo de AC/E

Sala: Adolfo Bioy Casares

16:00 - Homenaje María Kodama y presentación de Historia de la noche de Jorge Luis Borges.

Organiza: Fundación Jorge Luis Borges y Penguin Random House

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Pabellón Amarillo

Maria Kodama, viuda y albacea de la obra del autor Jorge Luis Borges. (AP Foto/Alexandre Meneghini, Archivo)

16:00 - Romance y esoterismo en las novelas juveniles.

Participan: Mel Knarik, Andy Valeri, Mariela Fernández, Agus Mortarini

Presenta: Cris Alemany

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 - Mesa debate sobre Juan Bautista Alberdi en el contexto de la reedición del libro “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”.

Participa: Lucila Pagliati (Introducción y notas. Colección Colihue Clásica)

Organiza: Colihue

Sala: Alfonsina Storni

16:30 - Cuenta Cuentos Winnie y Wilbur con Verónica Álvarez, con música, baile y sorteos. Luego firmará ejemplares en el Stand Océano - Pabellón verde Nº 1311. De 0 a 9 años.

Participa: Verónica Álvarez Rivera

Organiza: Editorial Océano

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:30 - Taller para pintar. De 2 a 12 años.

Participa:

Organiza: Editorial Betina SRL

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

Los más chiquitos podrán pintar en un taller artístico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

17:00 - Una conversación con Mariana Enriquez.

Participa: Mariana Enriquez con Juan Mattio

Organiza: Fundación El Libro

Sala: José Hernández

Pabellón: Pabellón Rojo

17:00 - Tintx de otoño. La compañía de teatro independiente Pablito No Clavó Nada presenta una versión rosa y otoñal de su clásico ciclo poético

Participa: Braian Alonso y compañía

Presenta: Nicolás Colfer

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

17:00 - Nuevos recursos para la enseñanza y difusión en las prácticas del lenguaje

Participa: Juana María Orazi

Presenta: Silvia Cobre

Organiza: Didacticos evalandia

Sala: Horacio González - Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad

Pabellón: Pabellón Ocre

17:30 - Cómo transmitir la historia reciente a las nuevas generaciones de lectores. Con la participación de la coordinadora de “Historietas por la Identidad” (BN), Judith Gociol y las autoras de Los nietos te cuentan cómo fue: Sabrina Gullino Valenzuela Negro (ilustradora), Analía Argento y Mariana Zaffaroni Islas. Mientras las autoras y los nietos invitados contarán cómo se hacen los libros sobre identidad y memoria destinados a las nuevas generaciones, las ilustradoras dibujan en vivo algunos testimonios de los nietos recuperados. Con el apoyo de @abuelasdifusion

Participan: Judith Gociol, Analia Argento, Mariana Zaffaroni Islas, María Paula Doberti y Sabrina Gullino Valenzuela Negro

Presenta: Marea Editorial

Organiza: Marea Editorial

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 - Presentación de colección Historia Argentina, dirigida por Raúl Fradkin

Participa: Raúl Fradkin

Organiza: Prometeo editorial

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 - Diálogo de Escritoras y Escritores de Latinoamérica. Mesa II: Plan de evasión. La creación de mundos posibles ante situaciones adversas.

Participan: Carol Rodrigues (Brasil), Leandro Ávalos Blacha (Argentina), Alina Gadea (Perú)

Presenta: Marisol Alonso

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

17:30 - Lourdes Ferro presenta Guía astrológica 2024.

Participa: Lu Gaitán

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 - Pedro Mairal, Paula Maffia y Gabriela Borrelli Azara.

Participa: Ana Ojeda

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 - Gloria V. Casañas presenta “La hechicera de Asturia”.

Participa: Gloria V. Casañas

Organiza: Penguin Random House

Sala: Victoria Ocampo

17:30 - Laura Di Marco presenta “Juicio al peronismo”.

Participa: Laura Di Marco

Organiza: Penguin Random House

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 - Todo lo que los chicos preguntan sobre política y no nos animamos a contestar. Cómo hablar en familia de la inflación, justicia, el Estado y otros temas tabú de la política.

Participan: Graciela Montes, Noelia Barral Grigera, Paula Bombara y Jairo Straccia

Presenta: Laura Leibiker

Organiza: Siglo XXI Editores

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

17:30 - Presentación de la colección Las aventuras de Petit, de Isol, Fernando Salem y Bernardita Ojeda. ¿Cómo pasó el personaje de Petit del libro a la animación y, luego, de vuelta al libro en formato historieta? Actividad participativa para toda la familia.

Participan: Isol, Fernando Salem

Presentan: Judith Wilhelm, Calibroscopio Ediciones

Organiza: Calibroscopio

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:00 - Un Tatú. Narración oral con kamishibai + taller de construcción de leyenda. De 5 a 12 años.

Organiza: Editorial El Aleph

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:00 - Abremente ¡para estimular las neuronas!. Taller de preguntas y respuestas para aprender y divertirse con Abremente. De la mano de Nanucuentos. De 2 a 12 años.

Organiza: Catapulta

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - Actividad orientada a niños, niñas y sus familiares, en el que mediante el mindfulness podrán descubrir cómo aquietar la mente y aceptar las emociones que aparecen a lo largo del día, con apertura y flexibilidad.

Participa: Victoria Bunge y Mariana Sanz

Organiza: Ediciones Granica

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - Sonsoles Rey presenta De nuevo sale el sol.

Participa: Sonsoles Rey

Presenta: Mercedes Funes

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - ¿Cómo se llama esta canción de amor? Charla con Lichi sobre el autodescubrimiento, la identidad, el amor, el deseo, la música y cómo entrelazar todos estos temas en su primera novela, sus canciones y su canal de YouTube.

Participa: Lichi y Bel Bozzolo

Organiza: Zona Futuro

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - Joan Garriga presenta Constelar la vida.

Participa: Joan Garriga

Presenta: Fabiana Scherer

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - Felipe Pigna presenta Mitos de la historia argentina edición aniversario.

Participa: Felipe Pigna

Presenta: Nino Ramella

Organiza: Grupo Planeta

Sala: José Hernández

Pabellón: Pabellón Rojo

Felipe Pigna presentará su libro en la Feria del Libro. (Crédito: Alejandra López)

19:00 - Poesía Sudversiva. Las poetas de Sudestada leen fragmentos de la colección Poesía Sudversiva.

Participan: Juan Solá, Natalia Bericat, Gemma Ríos, Inés Estévez, Martina Cruz, Mariela Peña.

Presenta: Ignacio Portella

Organiza: Revista Sudestada

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

19:00 - Diálogo de Escritoras y Escritores de Latinoamérica. Mesa III: Identidades en construcción en la narrativa latinoamericana actual. Infancia, creencias y sexualidad.

Participan: Michel Laub (Brasil), Tamara Tenembaum (Argentina)

Presenta: Constanza Penacini

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

19:00 - Presentación de dos libros de cuentos: “Los guantes de Zaratustra” y “Rombos”, escritos por Luis Duarte.

Participa: Luis Duarte - Stella Roque

Organiza: Libros de Papel

Sala: Horacio González - Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad

Pabellón: Pabellón Ocre

19:00 - Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos

Participa: Público general

Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - IA: la era de la post narrativa

Organiza: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:30 - Actividades para toda la familia - Venia a divertirte a Espacio Digital

Organiza: Fundacion El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:30 - Mesmeread: Demostración de realidad virtual (Oculus) con fragmentos de los textos: Casa tomada, de Julio Cortázar y La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Actividad interactiva con el público visitante.

Organiza: Mesmeread

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:30 - CONCIERTO ANA LUA CAIANO. Ana Lua Caiano explora la fusión musical a través de la combinación de la musica tradicional portuguesa com música eletrónica. Considerada “artista revelación” presenta su primer álbum.

Participa: Ana Lua Caiano

Organiza: Lisboa, Ciudad Invitada de Honor

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:30 - “Masonería en la Literatura Argentina”. La Literatura argentina está atravesada por la obra de destacados maestros masones. Domingo Faustino Sarmiento, José Hernandez y Leopoldo Lugones, entre los más conocidos.

Participa: Antonio Las Heras

Presenta: Antonio Las Heras

Organiza: SADE

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

Cómo comprar entradas para la Feria del Libro 2024

Las entradas para el ingreso a la Feria del Libro 2024 podrán obtenerse por internet ingresando a la página oficial para comprarlas. También está habilitada la venta de entradas físicas en las boleterías de la Feria.

La Feria del Libro 2024 invita al público a sumergirse en el mundo de los libros con un amplio abanico de actividades literarias.

Los tipos de entrada que hay son: