El nuevo disco de Taylor Swift bajo la lupa de los poetas

Imagen de portada de "The Tortured Poets Department" de Taylor Swift (Registros de la República vía AP)

Taylor Swift ha publicado su undécimo álbum de estudio, The Tortured Poets Department. Pero, ¿hasta qué punto es poético? ¿Es posible leer las letras de las canciones como si fueran poemas, separadas de su material original?

En este artículo, cuatro expertos evalúan si el último álbum de Swift está a la altura de la poesía.

¿Es taylor Swift poeta?

Allison Adair, profesora de poesía y otras formas literarias en el Boston College, dice que sí: “Mi opinión personal es que si alguien escribe poemas y se considera poeta, entonces es poeta”, afirma. “Y Swift ha demostrado que se lo toma muy en serio. Ya ha mencionado a (Pablo) Neruda en su obra, tiene una alusión a (William) Wordsworth, cita a Emily Dickinson como una de sus influencias”.

También dijo que sus alumnos le habían dicho que las caras B de Swift -no sus singles radiofónicos- suelen ser las más poéticas, lo que también ocurre con los poetas. “Sus poemas más conocidos son los que más enganchan a la gente, los más claros y, en cierto modo, no siempre tienen el misterio de la poesía”.

Los fanáticos de Taylor Swift ven una nueva apertura emergente para celebrar el nuevo álbum de Taylor Swift, en Grove en Los Ángeles (AP/Richard Vogel)

La profesora Elizabeth Scala, que imparte un curso sobre el cancionero de Swift en la Universidad de Texas en Austin, dice que “hay algo poético en su forma de escribir”, y añade que su trabajo en El departamento de los poetas torturados hace referencia a una época anterior a la tecnología impresa en la que la gente cantaba poemas. “En las primeras etapas de la poesía inglesa, eran inseparables”, afirma. “No absolutamente idénticos, pero tienen una larga y rica historia juntos que se reaviva con Taylor Swift”.

“Es propio hablar de todo compositor de canciones como de un poeta”, dice Michael Chasar, profesor de poesía y cultura popular de la Universidad de Willamette.

“Hay muchas cosas que los músicos y los cantautores pueden hacer que la poesía no”, dice Adair, citando como ejemplo el melisma, o la capacidad de mantener una sola sílaba a lo largo de muchas notas. O la naturaleza de una canción con una producción edificante y un lirismo moroso, que puede crear una textura confusa y rica. “Eso es algo que la música puede hacer visceralmente y la poesía tiene que hacer de diferentes maneras”.

“Ella podría decir que sus obras son poesía”, añade Scala. “Pero también creo que la música es muy importante: una especie de poesía-plus”.

Letra de Taylor Swift

¿Y la actual poetisa laureada de Estados Unidos, Ada Limón? “La poesía y las letras de canciones no son exactamente lo mismo (los poetas tenemos que hacer toda nuestra música sólo con palabras y aliento)”, escribió. “Pero que un icono como Taylor atraiga más atención hacia la poesía como género es emocionante”.

Cómo utiliza Swift la poesía en la canción “Fortnight”

Scala considera que las influencias de Swift en The Tortured Poets Department incluyen a Sylvia Plath, una poeta confesional en la que se inspiró anteriormente en canciones como Mad Woman y Tolerate It.

Fortnight (Quincena) utiliza versos encabalgados (no hay punto final, ni puntuación al final de cada línea) y Scala señala la disonancia entre la suavidad de la música y su letra, como en la línea ‘My mornings are Mondays stuck in an endless February’. “En cierto modo encapsula el aburrimiento con lo ordinario y luego desata una especie de tensión y rabia en lo ordinario en esos versos”, dice. En los versos, dice Swift, “explota lo doméstico”, y eso lucha contra la música, que es “literaria”.

Las letras de Swift también permiten lecturas multidimensionales: ‘Te he tocado’ podría referirse a lo físico y a la infidelidad en la canción, dice Scala, o podría referirse a lo emocional, como “te he conmovido”.

Taylor Swift - Fortnight (feat. Post Malone)

Swift lleva mucho tiempo jugando con la rima y el ritmo inesperado. “A menudo establece un patrón y no lo satisface, y eso suele ocurrir en un momento de dolor emocional”, dice Adair.

En Fortnight, aparece de varias maneras. Adair señala que el estribillo es más sincopado que el resto de la canción, lo que significa que Swift utiliza muchas más sílabas para el mismo tiempo. “Eso le da un toque apresurado”, dice.

“Al rimar ‘alcoholic’ y ‘aesthetic’, juega mucho con la asonancia. Técnicamente es una repetición vocálica de sonidos”, añade. También hay tensión en el título Quincena, un término arcaico utilizado para una canción con dispositivos contemporáneos. “Hay una alusión a la traición, y algunas de las cosas son hiperrománticas, pero muchas de ellas son una especie de discurso llano y sin disculpas. Y eso tiene algo de poético”.

“Desde la perspectiva del aprovechamiento de determinados recursos poéticos, este tipo de camiones en metáforas familiares para el propio estado emocional”, dice Chasar de Quincena.

La artista en una imagen del lanzamiento del disco

Dice que el hablante está “detenido en el pasado y en un futuro que podría haber sido”, utilizando una imagen distópica de los suburbios estadounidenses como metáfora y “cultivando una sensación de entumecimiento, que oímos en la entonación de la letra”.

“Pero el hablante está tan abrumado por su estado emocional que no puede pensar en otras asociaciones con letras de contenido político como ‘traición’ y ‘Florida’ y ‘perdidos en América’ que muchos de nosotros sí podríamos”, dice.

El título Quincena, añade, “es totalmente poético. También es un periodo de 14 días, o dos semanas. Para la mayoría de nosotros, ‘perdidos en América’, significa un sueldo”.

¿Cuáles son otros momentos poéticos del álbum?

“Hace referencias a la mitología griega”, dice Scala, como en Cassandra, que forma parte de un conjunto sorpresa de canciones que Swift presentó. El título hace referencia a la hija del rey de Troya, que predijo la destrucción de la ciudad pero había sido maldecida para que nadie la creyera.

Taylor Swift - Cassandra

“Ella es la que dice la verdad. Nadie quiere creer, y nadie puede creer”, dice. Swift “piensa en términos de paradigmas literarios sobre decir la verdad”.

Adair se fija en So Long, London: desde el tintineo de las armonías de instituto que la abren hasta una primera estrofa llana, “tranquila y doméstica”, dice.

“Ese desajuste es muy poético, porque está emparejando cosas de dos registros tonales diferentes, esencialmente, y diciendo que ambas tienen valor, y que pertenecen juntas: El tipo de mentalidad elevada y la alta tradición y el tipo de cotidianidad casual. Eso es algo que también hicieron los poetas Beat, redefinir la relación entre lo sagrado y lo profano”.

Fuente: AP