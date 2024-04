Una película argentina y una brasileña ganaron el máximo premio de BAFICi 2024

Dos películas comparten el mayor galardón en una conclusión sin precedentes del Bafici

La 25ª edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici) concluyó con un resultado inusual: un empate en la distinción principal. Las películas A paixão segundo GH del brasileño Luiz Fernando Carvalho y El placer es mío, una coproducción argentina dirigida por Sacha Amaral, compartieron el premio mayor. Esta edición que se destacó por presentar una amplia gama de cine independiente internacional y nacional, también estuvo marcada por una coyuntura muy desfavorable para el cine argentino.

A paixão segundo GH es una adaptación de la obra de Clarice Lispector, que narra la crisis existencial de una escultora carioca tras un desamor y su encuentro con una cucaracha, lo que le lleva a un viaje introspectivo. Contrariamente, El placer es mío cuenta la historia de un dealer que vive con su madre y que se dedica a engañar a las personas que conoce por aplicaciones de citas. El Bafici ha sido una plataforma crucial para que cineastas innovadores y creativos presenten sus obras al público argentino e internacional.

El jurado del festival también otorgó premios a otras obras notables. Riddle of Fire, del estadounidense Weston Razooli, fue nombrada como el mejor largometraje internacional, mientras que el mejor cortometraje fue para The Ghosts You Draw on My Back, del serbio Nikola Stojanović. La directora ucraniana-canadiense Oksana Karpovych recibió el premio a la mejor dirección por Intercepted, un conmovedor documental que contrasta las conversaciones interceptadas de soldados rusos con sus familias y la vida cotidiana de los ucranianos después de la invasión. El Premio Especial del Jurado fue para L’Homme d’argile de la francesa Anaïs Tellene.

“El placer es mío” retrata la búsqueda de redención en las calles de Buenos Aires

En la competencia nacional, Vrutos de Miguel Bou fue reconocido como el mejor filme argentino, consagrando a Bou como mejor director y reunido en pantalla a Dante Mastropierro y Diego Alonso, anteriormente conocidos por sus roles en la serie “Okupas”. Este galardón subraya el talento emergente en la escena cinematográfica argentina y el compromiso del Bafici con el cine nacional.

El festival este año también tuvo que navegar por aguas turbulentas debido al cierre temporal del INCAA y la incertidumbre en torno a la continuidad del icónico cine Gaumont. Javier Porta Fouz, director del Bafici, expresó su preocupación por el futuro del cine argentino y resaltó la importancia de mantener abiertos espacios culturales como el Gaumont. A pesar de las adversidades, el festival logró ofrecer una amplia variedad de cine argentino, confirmando su posición como un evento esencial en el calendario cultural de Buenos Aires.

Lista completa de ganadores:

Premios Oficiales:

Competencia Oficial Internacional

El jurado estuvo integrado por: Giacomo Abbruzzese (Italia), Angela Christlieb (Austria), Jorge de Carvalho (Portugal), Néstor Frenkel (Argentina), María Negroni (Argentina).

Gran Premio: Ex aequo para A paixão segundo GH, de Luiz Fernando Carvalho (Brasil) y El placer es mío, de Sacha Amaral (Argentina).

Mejor largometraje: Riddle of Fire, de Weston Razooli (Estados Unidos).

Mejor cortometraje: The Ghosts You Draw on My Back, de Nikola Stojanović (Serbia).

Mejor dirección: Oksana Karpovych, por Intercepted (Canadá).

Premio especial del jurado: L’Homme d’argile, de Anaïs Tellene (Francia).

Mejor actuación: Maria Fernanda Cândido, por A paixão segundo GH (Brasil).

Premio estímulo al cine argentino: La pasión, de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale.

Talento argentino en la dirección es reconocido en un contexto de competencia nacional e internacional

Competencia Oficial Argentina

El jurado estuvo integrado por: Annie Karlsson (Suecia), Serge Michel (Suiza), Laura Nevole (Argentina), Valentina Otormin Dall’Oglio (Uruguay), María Fernanda Mugica (Argentina).

Gran premio: Vrutos, de Miguel Bou.

Mejor largometraje: El cambio de guardia, de Martín Farina.

Mejor cortometraje: Cuando todo arde, de María Belén Poncio.

Mejor dirección: Miguel Bou, por Vrutos.

Premio especial del jurado: La bolsita de agua caliente, de Yuliana Brutti.

Mejor actuación: Javier Orán y Lautaro Bettoni, por Los amantes astronautas.

Menciones especiales a la fotografía de: Barcos y catedrales, de Nicolás Aráoz, realizada por Mauricio Asial. Dejar Romero, de Alejandro Fernández Mouján y Hernán Khourian. Imprenteros, de Lorena Vega y Gonzalo Javier Zapico.

Trailer de "Barcos y Catedrales, de Nicolás Aráoz

Competencia Vanguardia y Género

El jurado estuvo integrado por: Alberto Gracia (España), Rodrigo Areias (Portugal), María Onis (Argentina), Fred Riedel (Estados Unidos), Gustavo Sala (Argentina).

Gran premio auspiciado por MUBI a Wander to Wonder, de Nina Gantz (Países Bajos).

Mejor largometraje: That They May Face the Rising Sun, de Pat Collins (Irlanda).

Mejor cortometraje: Mamántula, de Ion de Sosa (España).

Mejor dirección: Pat Collins, por That They May Face the Rising Sun (Irlanda).

Premio especial del jurado: Henry Fonda for President, de Alexander Horwath (Austria).

Mejor Actuación: Lola Amores, por La mujer salvaje (Cuba).

Premio Estímulo al Cine Argentino, auspiciado conjuntamente por Lahaye Media, Sendfiles, Zub Sonido y Silver Studio: ¡Homofobia!, de Goyo Anchou.

Mención Especial a la Actuación: Elena Topalidou, por Highway of a Broken Heart (Grecia).

Trailer de Homofobia!, de Goyo Anchou, que tuvo su estreno en el Bafici esta semana

Premios no oficiales

AAC (Asociación Argentina de Coloristas Audiovisuales) otorgó el Premio a Mejor corrección de color en competencia argentina a Lucila Kesselman por su labor en Corresponsal, de Emiliano Serra.

AADA (Asociación Argentina de Directores de Arte de la Industria y Medios Audiovisuales) otorgó el Premio a Mejor Dirección de arte de largometraje en Competencia Internacional a Danny Greenhalgh por su trabajo en Riddle of Fire, de Weston Razooli (Estados Unidos).

ACCA (Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina) otorgó el Premio a Mejor largometraje en competencia argentina a Corresponsal, de Emiliano Serra.

ADF (Asociación Argentina de Autores de Fotografía Cinematográfica) otorgó el Premio a Mejor dirección de fotografía de Largometraje Argentino en Competencia Oficial Argentina y Competencia Oficial Internacional a Mauricio Asial por su trabajo en Barcos y catedrales, de Nicolás Aráoz.

Trailer de "Hombre muerto", de Andrés Tambornino y Alejandro Gruz