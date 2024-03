Laurie Anderson y Doris Kearns Goodwin, premiadas por la Academia de las Artes y las Letras

Laurie Anderson y Doris Kearns Goodwin recibirán medallas de oro de la American Academy of Arts and Letters

La artista multimedia Laurie Anderson, la escritora y periodista Doris Kearns Goodwin y el presidente de la Harlem School of the Arts, James C. Horton entre otros, son homenajeados por la American Academy of Arts and Letters con sus máximos honores a la excelencia en las artes. Doris Kearns Goodwin recibirá la Medalla de Oro a la Biografía y Laurie Anderson la Medalla de Oro a la Música. Las Medallas de Oro, que se conceden cada año en categorías rotativas de las artes, se otorgan a quienes han destacado por el conjunto de una obra. Además, James C. Horton recibirá un reconocimiento por su “importante contribución a las artes”

Los galardonados fueron elegidos por los miembros de esta sociedad honorífica de artistas, arquitectos, compositores y escritores fundada en 1898, que fomenta y sostiene el interés en las artes en Estados Unidos. Las distinciones se entregarán junto con los premios 2024 de arquitectura, arte, literatura y música en el ceremonial anual de Arts and Letters, que se realizará en mayo. En esa gala también serán inducidos formalmente sus nuevos miembros, entre ellos el compositor ganador del Oscar, John Williams, y la novelista Alice McDermott.

John Williams será ingresado a la Academia en mayo de 2024

Los 300 miembros de la Academia están divididos en departamentos de Arquitectura, Arte, Literatura y Música, y son elegidos en reconocimiento a logros notables en sus campos. Su membresía es de por vida, no pagan cuotas, y nominan y eligen nuevos miembros a medida que ocurren vacantes. Los miembros supervisan cada aspecto de la gobernanza de la institución sirviendo en su Junta de Directores y comités de selección de premios.

Además, la sociedad incluye 75 miembros Honorarios Extranjeros—arquitectos, artistas, compositores y escritores de fuera de los Estados Unidos—y 20 miembros Honorarios Americanos cuyo trabajo cae fuera de los departamentos tradicionales de la membresía.

[Fotos: AP; Getty Images/AFP]