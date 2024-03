El impacto de la prosa de Gabriela Mistral, más allá de la poesía

Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura, hoy llega a sus lectores a través de su prosa

Casi setenta años después de su muerte, Gabriela Mistral –nacida en Vicuña el 7 de abril de 1889 como Lucía Godoy Alcayaga–, continúa sorprendiendo con su pluma. El rescate de su obra parece no tener fin. Y sus palabras no han perdido vigencia. Su poesía es harto conocida –lo que le valió el primer y único Premio Nobel a una mujer de América Latina–, sin embargo, no solo se destacó en la lírica, como escribe Diego del Pozo en “Recados de la ausencia”, el prólogo de Recados completos, libro que reúne por primera vez todos sus escritos en prosa.

“A pesar de ser tremendamente conocida por sus versos, sería inocente pensar que sus textos en prosa no tuvieron nada que ver con el Nobel”, indica al inicio de esas páginas Del Pozo. De estos escritos, los que llevan en su título la palabra ‘recado’, y que algunos especialistas afirman que es lo mejor de la obra de Mistral, son los 114 que conforman este ejemplar único.

Los más diversos temas –que van desde perfiles de personajes de distintas esferas, pasando por observaciones o ensayos sobre la naturaleza, la educación, la infancia hasta apuntes y crónicas varias– y sus matices, sumados a que hayan sido plasmados a través de diferentes géneros –desde crónicas, verso, epistolar hasta artículo periodístico–, son lo que hacen tan únicos estos escritos. Poseen un color particular, rico e indescifrable a la fecha, por lo que, el escritor y periodista chileno Enrique Bunster, en 1965, escribía que “una definición excluyente sería aventurada”.

"Recados completos" (La pollera), de Gabriela Mistral. Los 114 recados de Mistral abarcan una variedad de géneros y temas, desde lo personal hasta lo social

Es evidente, sí, que es un género creado por Gabriela Mistral, quien con su voz singular, su observación sagaz y su inteligencia sensible y emotiva le permitían pararse frente a hechos, objetos y personas de un modo que al plasmarlos en el papel le permitían hacerlo de un modo extraordinario.

Los recados de Gabriela Mistral, publicados en varias etapas y en diversos medios –siendo el primero registrado en 1927, escrito en verso, dedicado al escritor guatemalteco Rafael Arévalo Martínez– son, claramente, una colección de prosa que ofrece una mirada íntima y detallada tanto de sus reflexiones personales como de sus observaciones sobre la sociedad y la cultura. Esta faceta de su obra literaria se caracteriza por un tono personal y directo, que se distingue de sus poemas más en estilo que en tema.

En estos textos, Mistral aborda una variedad de temas que incluyen desde impresiones sobre sus viajes, comentarios sobre la educación y el papel de la mujer en la sociedad, hasta reflexiones filosóficas y políticas. Los recados se destacan por su riqueza lingüística y su capacidad para capturar la esencia de las experiencias humanas y naturales.

Estos escritos permiten, sobre todo, a los lectores acercarse a, tal vez, la faceta menos conocida de Gabriela Mistral, la de ensayista y pensadora. A través de ellos, se revela una personalidad compleja y multifacética, dedicada no solo a la belleza de la poesía, sino también comprometida con la realidad social y cultural de su tiempo.

El origen de estos textos tienen una coincidencia aproximada con el destino de Mistral como cónsul en Madrid, durante la década de 1930. Un poco por necesidad de generar ingresos monetarios y otro poco por permanecer cerca de su Chile natal, así como de familiares y amigos, empieza a colaborar con el diario El Mercurio por medio de estos artículos personalísimos. Esta participación en este periódico, con los “Recados quincenales”, se extendió durante cerca de un año, tiempo en el que publicó en otros medios internacionales, además con estos escritos (como El Ilustrado de Puerto Rico y La Prensa, de San Antonio, Estados Unidos).

El origen de los recados de Gabriela Mistral se vincula con su época como cónsul en Madrid

El nombre de ‘recado’ lo define la propia Mistral en “Recado para las mujeres chilenas” en el que se refiere, entre otras cuestiones, a la escritura femenina diferente de la masculina, con un tono más cercano a la conversación. Y ese lugar de la mujer, de su rol social, es parte y tema de muchos de estos escritos.

Una lectura plástica y una obra abierta

Este trabajo, cuenta Diego Del Pozo, quien estuvo a cargo de la investigación, transcripción y edición de esta obra editada por La Pollera, comenzó en paralelo con la investigación que llevaba a cabo de Gabriela Mistral desde 2007. Esta labor “ha consistido en la recopilación de su obra inédita, además de un intento por divulgar la obra de la primera premio nobel de literatura en 1945″. Tras la publicación de otros cinco libros, la compilación de los recados quedaba pendiente.

Así es que durante los últimos cuatro años se dedicó a compilar los textos que la propia Mistral llamó ‘recados’, lo que “resultó en esta publicación llamada Recados completos, que reúne la totalidad de estos textos magníficos y propiamente únicos de la obra mistraliana”.

Sin embargo, a modo de advertencia –disclaimer–, el volumen incluye una nota de la editorial en la que señala que la propia e inmensa obra de Gabriela Mistral es tal que siempre pueda aparecer, en algún cuaderno olvidado, aquí o allá, algún escrito inédito. La novedad radica en la intención de reunirlos en una sola edición.

Como suele suceder con las piezas de esta editorial, que promueven la divulgación en los rescates, las notas al pie son solo las propias de Mistral, por lo que invitan a que los lectores a hacer sus recorridos y búsquedas, sembradas a partir de la lectura de los textos de la premio nobel.

La obra en prosa de Mistral, publicada en varias etapas, ofrece una mirada íntima a su pensamiento

La propia estructura de los textos permite una lectura versátil. En algunos artículos, en los que Gabriela Mistral subtituló en breves apartados, quien aborde este ejemplar contará con la posibilidad de leer sobre un tema específico dentro de ese texto mayor. Y darse por satisfecho con creces, como solo sucede con pocas obras. Así, por ejemplo, en “Recado catalán”, se puede leer sobre Barcelona o conocer a Clementina Arderiu.

Sin pensarlo ni imaginarlo siquiera por su autora, los Recados completos podrían oficiar de oráculo.

En una edición exquisita de más de setecientas páginas, el lector se acercará a las palabras de Mistral no solo como mujer de su tiempo, comprometida, con pensamiento propio acerca de la política, las artes y la religión, sino, también a sus pensamientos más sensibles e íntimos, a cuestiones más “pueriles” –donde manifiesta su incomodidad por haber “estropeado” este adjetivo –, como el mar, la piedra, la fruta chilena, por mencionar solo algunos ejemplos.

Los recados de Gabriela Mistral son, por tanto, una parte esencial de su legado literario, que complementan su poesía y pueden enriquecer la comprensión acerca de su abisal pensamiento e inagotable obra.