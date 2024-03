El momento de Lily Gladstone es aquí y ahora

Basada en el elogiado bestseller de David Grann, "Killers of the Flower Moon" está ambientada en la década de 1920 en Oklahoma y cuenta la historia de los asesinatos en serie de miembros de la Nación Osage, un pueblo originario rico en petróleo. Una serie de crímenes brutales que llegaron a conocerse como el Reino del terror. (Créditos: UIP Pictures)

Lily Gladstone, la actriz revelación de Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, iba en coche con una vieja amiga cuando recibió un mensaje de texto de Emma Stone. La actriz de Poor Things se ha convertido en “mi hermana en todo esto”, diría Gladstone más tarde, en plena temporada de premios. La amiga de Gladstone le dijo: “Ya no entiendo tu vida”. A menudo, Gladstone tampoco.

En cuestión de meses, tras más de dos décadas actuando, Lily se ha convertido en una estrella, un modelo a seguir, un potencial motor de cambio. Es mucho para cualquiera. A sus 37 años, Gladstone ha hecho historia: es la primera nativa americana en conseguir una nominación al Oscar a la mejor actriz y la primera en ganar un Globo de Oro a la mejor actriz, que aceptó hablando parcialmente en su lengua nativa. El padre de Gladstone es de ascendencia Pies Negros y Nez Percé; su madre es blanca. “Como mujer indígena, Lily ha roto un muro que nunca se había roto en este país, y menos en Hollywood”, dijo Julie O’Keefe, una Osage que trabajó como asesora de vestuario en la película.

Los papeles indígenas, a menudo interpretados por intérpretes blancos durante el reinado del western, se volvieron tan escasos -menos de un cuarto del uno por ciento de todos los papeles hablados en un estudio de 1.600 películas a lo largo de 16 años- que Stacy L. Smith, de la “Iniciativa de Inclusión Annenberg” en la Universidad del Sur de California, bautizó el logro de la actriz de Los asesinos de la luna como “El efecto Lily Gladstone”.

“Debería haber mucha gente como Lily Gladstone”, dijo Smith. Ahora, las nominaciones no bastan. “Quiero que gane”, dijo Smith refiriéndose al Oscar. “Lily es una artista maravillosa, y tiene una presencia y un rostro hechos para el cine”, escribió Martin Scorsese en un correo electrónico. “Todo lo que puedo decir es que me encantaría volver a trabajar con ella. Actores con ese talento son extremadamente raros”.

¿Qué se siente al estar en el centro de la vorágine de los premios? “Es maravilloso, pero es mucho con lo que cargar”, dijo Gladstone a finales del mes pasado, durante un almuerzo a base de salmón, ensalada y jugo verde en un espléndido hotel propiedad de Robert De Niro. Parecía extraordinariamente tranquila, incluso feliz, a pesar de los constantes viajes, la apretada agenda y la prensa incesante. Se había cambiado entre las apariciones televisivas, con pantalones y top negros, y un abrigo de lana blanco. Gladstone se había quitado las sustanciosas joyas que prefiere para promocionar a los artistas indígenas: “Estoy dando un descanso a mis orejas”.

Casi cada día estalla en otro momento audaz. Conoció a su ídola de la interpretación, Cate Blanchett, en Cannes, donde Gladstone recibió una gran ovación. Se sentó entre Daniel Day-Lewis (que conocía su trabajo en El país desconocido, de 2022) y Patti Smith en la National Board of Review. Gladstone también ganó. También el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York.

Gladstone y Stone se están apoyando mutuamente. “Recibo mensajes muy cariñosos de ella. O necesitamos desahogarnos sobre cosas. Es una amistad muy dulce”. Hay poca normalidad en su vida actual, admite. En realidad, ya no vive en ningún sitio, a menos que cuente el circuito de premios y publicidad. Los suburbios de Seattle son “donde me entregan el correo”, dice.

Es un caso raro de actriz: nunca se ha trasladado permanentemente a ninguna de las dos costas, sino que ha pasado gran parte de su carrera en Montana, donde nació y creció hasta los 11 años en una reserva de los Pies Negros, y donde regresó para estudiar en la Universidad de Montana. Desconfiaba de una vida de constantes audiciones. “Si no escuchaba más que ‘no’, podría acabar con mi amor por esto”, dice. “Muchos de mis profesores se sorprendían de que no me contrataran para actuar, pero lo entiendo, soy difícil de contratar”.

Sin embargo, Gladstone consiguió trabajo fijo en el teatro regional, una serie de aclamadas películas independientes y una elogiada serie de televisión (Reservation Dogs). Parte de ello se debe a su compromiso con un papel y un proyecto. Kelly Reichardt dirigió a Gladstone en First Cow y Certain Women, esta última fundamental para conseguir este papel. Cuando Gladstone hizo la audición para Certain Women, de Reichardt, “no se limitó a hacer una lectura. Se vistió para el papel y se escayoló el brazo”, explica la directora. Durante el rodaje, Gladstone se trasladó a vivir con el ranchero donde se rodaban las escenas al aire libre y se dedicó a realizar las tareas propias de su personaje. “Es una bestia de carga. Tiene una gran presencia. Destaca”, dijo Reichardt.

“Me sentí absolutamente fascinado por Lily en la película [Certain Women], por su presencia, por su confianza en la tranquilidad y la sencillez”, señaló Scorsese, “y por el dominio de su ‘instrumento’, como dicen algunos actores. Era como ver a uno de los grandes actores del cine mudo”.

Los asesinos de la luna cuenta la historia real de los Osage asesinados por sus derechos petrolíferos a principios de los años veinte, basándose en el aclamado libro de David Grann. Gladstone es el centro y la brújula moral de la película, frente a De Niro y Leonardo DiCaprio como su interés amoroso, Ernest. Ella la ilumina. Los elogios a su interpretación de Mollie Kyle Burkhart han sido universales. “Interpretada con serena sabiduría”, escribió Ann Hornaday. La vida de Gladstone explotó de la mejor manera posible.

“Lily siempre ha creído que merecía estar donde está ahora”, dijo Reichardt. “Y ahora los dioses le han sonreído”. Este momento fue imaginado desde una edad temprana. “Mi padre siempre ha colgado la palabra ‘Oscar’ en el aire desde que yo era una niña”, dijo Gladstone. “Es lo que hace un buen padre para animar a su hijo con un sueño”. Su anuario, como se ha difundido ampliamente, predijo que era “La más probable para ganar un Oscar”.

Cuando Scorsese mencionó a su directora de casting de toda la vida, Ellen Lewis, “obviamente tenemos que estar pensando en Mollie”, ella le dijo: “Creo que vamos a estar bien”. Lewis y Rene Haynes, especializada en encontrar actores para papeles de nativos americanos, hicieron el casting de la película, que cuenta con 63 papeles indígenas acreditados. Para Mollie, sugirieron a cuatro o cinco actrices, “pero sabíamos muy bien que Lily iba a conseguir el papel”, dijo Lewis en una entrevista telefónica. “Hay una gravedad, una quietud y una inteligencia en ella que eran esenciales para el papel de Mollie”.

El guión inicial de Scorsese, coescrito con Eric Roth, “sólo tenía tres escenas entre Ernest y Mollie. Estaba muy centrado en el FBI”, explica Gladstone. En otras palabras, los salvadores blancos. “Me hizo sospechar que Mollie era un personaje muy terciario. Fue perturbador”. Pero también era Scorsese. Un actor no le dice que no a Scorsese. DiCaprio, originalmente elegido para el papel del jefe del FBI antes de cambiar para interpretar a Ernest, también tuvo problemas con el guión, según el director. “Leo dijo: ‘¿Dónde está el corazón?’ Me di cuenta de que el corazón de la historia estaba en Ernest y Mollie”, recuerda Scorsese.

Después, la pandemia. Sonido de grillos. La vida se estancó. Al igual que, aparentemente, Los asesinos.... Gladstone creía que Scorsese había pasado página. Estaba a punto de matricularse en un curso de análisis de datos, con la tarjeta de débito en la mano, para conseguir un trabajo estacional de seguimiento de avispones asesinos para el Departamento de Agricultura de EE.UU., cuando recibió otra llamada. También un guión completamente revisado. “Todo lo que me preocupaba el año anterior desapareció”, dice. “Es un personaje que tiene espacio para pensar. Me quedé alucinada”. (En cambio, es el FBI el que se convirtió en terciario, entrando en la película de tres horas y 26 minutos a las dos horas). Gladstone tuvo exactamente una lectura de Zoom con Scorsese, otra con el director y DiCaprio, y el papel fue suyo. “Me sorprendió su inteligencia, su comprensión del papel”, señaló Scorsese, “y casi de inmediato supe que iba a interpretar a Mollie”. El papel, que requiere que Gladstone caiga gravemente enferma y llore muchas, muchas muertes, se sentía “como un maratón de varios niveles”, dijo la actriz.

Gladstone decidió pasar la mañana de las nominaciones a los Oscar en Osage County, Oklahoma, donde se rodó la película. Allí se había acercado a los miembros de la comunidad, había aprendido la lengua Osage y se había nutrido de los recuerdos de la nieta de Mollie, Margie Burkhart. “No estaría viviendo nada de este momento sin haber contado la historia de las hermanas Kyle y de Mollie. Quería estar ahí para esto”, dijo.

Después de Nueva York, viajó a Washington, donde copresentó una mesa redonda con Scorsese en el Museo Nacional del Indígena Americano del Smithsonian y se reunió con la Secretaria de Interior, Deb Haaland, miembro del Pueblo de Laguna, que ya había llamado a Gladstone tras su triunfo en los Globos de Oro. Después se marchó a Londres, Madrid y Roma. Aunque es conocida por la quietud y la gracia de sus interpretaciones -Mollie lleva sus mantas como si fueran togas reales-, “mi proclividad a la actuación surgió por ser excesivamente expresiva y exuberante”, dijo. Bernadette Sweeney, que dirigió a Gladstone en la universidad, dijo que “Lily tiene un registro fantástico y es muy divertida. Definitivamente, en su repertorio también hay sitio para ese trabajo”.

Lily Gladstone durante la ceremonia de entrega de los premios Independent Spirit Awards en Santa Monica

El primer amor de Gladstone fue el ballet. “De niña era muy performativa, muy grande y muy ruidosa. Incluso cuando bailaba, me consideraban más una actriz”. Según Grace Pérez, una querida amiga del instituto, “Lily es en realidad muy estudiante modelo” -con un amor descarado por los Ewoks de La guerra de las galaxias- “pero también una persona encantadora que nunca ha dudado en atraer a la gente o utilizar su plataforma para hacer el bien.” En la vida, “mis movimientos son grandiosos y exagerados, pero para la cámara reduces la escala porque lo captará todo”, dijo Gladstone. “Mantén el interés y seguirás siendo interesante. Cuando veo películas, siempre miro a la persona que está escuchando, la que está atando cabos, porque eso es lo que haces como espectador”.

Existe el “tropo del indio estoico, y Mollie es un personaje muy estoico. Hay mucha comunicación no verbal”, explica Gladstone. “Esa generación de Osage era muy así en público. Era un mecanismo de supervivencia. Pero cuando reúnes a un grupo de ellos, como cuando se reúnen las hermanas, no hay necesidad de tener ese tipo de decoro”. Quizá Gladstone pueda resolver uno de los misterios sin resolver de Los asesinos de la luna. No los asesinatos, sino el romance. Mollie es sabia, observadora y enormemente rica gracias a su parte del dinero del petróleo derivado de las tierras de los Osage. El Ernest de DiCaprio es un idiota perezoso, una mala apuesta, un vagabundo que admite rápidamente que le encantan las mujeres, el whisky y el dinero. ¿Por qué se casaría Mollie con semejante patán?

“Hay algo en casarse de forma sencilla, sobre todo para las mujeres Osage. Es una sociedad matriarcal, y viven en una época en la que se les dice que son ‘incompetentes’ para manejar sus propias finanzas”, explica Gladstone. “Mollie encontró a un tipo maleable de aspecto agradable que podía extender los cheques que ella necesita que extienda”. Incluso con el pelo grasiento y dientes y nariz protésicos, señaló Gladstone, “no puedes hacer que Leo parezca malo.”

Gladstone se ha consolidado como una actriz que desprende poder en la discreción. “Pasan cosas entre líneas. No tiene que expresarse verbalmente”, dijo el cineasta cocreador de Reservation Dogs Sterlin Harjo, que dirigió a Gladstone en dos episodios. “El monólogo está en sus ojos. Cuando habla, es la guinda del pastel. La forma en que se desenvuelve en esos silencios y en la vida es poderosa”. Para Gladstone, “las oportunidades son ilimitadas. Creo que es una gran actriz”, afirma Lewis. En décadas de reparto de películas, sólo se había sentido así una vez, cuando encontró a la entonces poco conocida Margot Robbie para El lobo de Wall Street, de Scorsese. Dijo Lewis: “El resto es historia”.

Efectivamente, los guiones le han llovido. Gladstone ha aterrizado en ese lugar mágico donde ella elige los proyectos, y no al revés. Ha firmado para protagonizar The Memory Police, con guión de su guionista favorito, Charlie Kaufman (El ladrón de orquídeas, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos), dirigida por Reed Morano (El cuento de la criada) y con Scorsese como productor ejecutivo. El papel no es específicamente indígena, pero “cualquier personaje que tome, sea explícitamente indígena o no, va a ser indígena porque eso es lo que soy”, dijo Gladstone.

“Puede interpretar cualquier papel. Lily no se va a definir por ser una persona indígena en un papel indígena”, dijo Haynes, que se especializa en el casting de actores nativos. “Pero mentiría si no dijera que todos los que me llaman ahora buscan a Lily. Todos quieren a Lily”. A veces una nominación, una victoria, se convierte en algo más. “Todo el mundo siente algo por ella y le cubre las espaldas”, dice Harjo. “Lily es del mundo ahora. Es una gran victoria. Eso lo cambia todo para todos”.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: Laura Hynd - The Washington Post; REUTERS/Mario Anzuoni; gentileza Apple TV]