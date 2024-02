Frases de San Valentín: la inspiración de poetas y escritores para el Día de los Enamorados

“Nada es pequeño en el amor. Aquellos que esperan las grandes ocasiones para probar su ternura no saben amar.” - Laure Conan en “Angéline de Montbrun”

“El amor no se mira con los ojos, sino con el corazón.” - William Shakespeare en “Sueño de una noche de verano”

“El amor es como el viento, no puedo verlo, pero puedo sentirlo.” - Nicholas Sparks en “Un paseo para recordar”

“El amor no se piensa, se siente; y nuestro amor es eterno mientras dure.” - Alfred de Musset en “El arrebato”

“Amor, no sé si te he dicho alguna vez que no solo estás en mi piel, estás en mis huesos.” - Julio Cortázar en “Rayuela”